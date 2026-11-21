Фейкери присутні в нашому житті вже понад двадцять років. Фільм "Знайомство з батьками" 2000 року ознаменував початок золотої ери комедій нульових років і дав початок кільком сиквелам.

Цього разу переосмислення знайомства з Факерами для нових поколінь взяв на себе сценарист Джон Гамбург із постійної команди проєкту, який виступив і режисером. Він включив усі звичні коди комедії в нову частину з оригінальною назвою "Невістка Факерів" (Focker In-Law). В українському прокаті фільм отримав назву "Знайомство з Факерами 3".

Про що фільм "Знайомство з Факерами 3" 2026 року

Отже, родина Факерів — Грег (Бен Стіллер), Пем (Тері Поло) та їхні дорослі діти Генрі (Скалер Джизондо) і Саманта (Біні Фельдштейн) — з’їжджаються на ювілей дідуся Джека (Роберт Де Ніро).

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Ця подія важлива для родини не лише через 80-річчя родича, а й через те, що Генрі готується познайомити родину зі своєю коханою Олівією (Аріана Гранде).

Втім, Грег, який чудово пам’ятає своє знайомство з родиною дружини 25 років тому, готовий підтримувати дівчину свого сина, але лише в теорії. Як тільки відбувається їхнє знайомство на борту літака, симпатії Грега згасають, поступаючись місцем підозрам і відчуттю небезпеки.

Всю родину, крім самого Грега, юна леді зустрічає з розпростертими обіймами: саме йому вона дуже не подобається і викликає побоювання своєю надмірною досконалістю та вмінням маніпулювати людьми (адже вона — колишня переговорниця ФБР).

А ось сварливому діду Джеку — теж колишньому співробітнику розвідувальних служб — Олівія припадає до душі: він бачить у ній ідейну соратницю.

Фото: Кадр из фильма

Загалом, на боці Грега нікого немає. Він залишається наодинці зі своїми підозрами та спробами зірвати заручини сина. Грег навіть краде обручку, яку Генрі має намір подарувати Олівії.

Так Грег і Олівія розпочинають ментальну та фізичну дуель, непомітну для всіх членів родини.

Яким вийшов фільм "Знайомство з Факерами 3" 2026 року

У новій частині всесвіту Факерів є безліч кумедних моментів, та й Аріана Гранде в ролі співзірки дуже непогано впоралася із завданням "розбавити" чоловіче товариство ветеранів Голлівуду, створюючи саме той місток між старшим поколінням акторів і глядачів та молодою аудиторією.

У фільмі багато відсилок до оригінальної частини, покликаних викликати ностальгію у шанувальників: детектор брехні дідуся Джека, головна пісня фільму "Знайомство з батьками" 2000 року у виконанні Ньюмана "Закоханий дурень", яка лунає під час показу загального плану будинку Факерів та їхньої під’їзної доріжки, тощо.

Фото: Кадр из фильма

Загалом, цей фільм створено буквально для того, щоб викликати ностальгію за минулим: це очікувано й передбачувано. Загальну атмосферу простору Факерів вдалося зберегти й передати новим поколінням. Але сприймається картина все одно якось інакше. Можливо, вся справа в тому, що змінилися покоління й епохи.

Нагадаємо, до Дня святого Миколая на українських екранах з’явиться новий український святковий фільм "S Миколай та загублений лист", який знаменує початок марафону різдвяних фільмів у 2026 році.

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