Факеры присутствуют в нашей жизни уже более двадцати лет. "Знакомство с родителями" 2000 года ознаменовало старт золотой эры комедий нулевых и породило несколько фильмов-продолжений.

В этот раз переосмысление знакомства с Факерами для новых поколений взял на себя сценарист Джон Гамбург из постоянной команды проекта, который в этот раз выступил и режиссером. Он включил все знакомые коды комедии в новую часть с оригинальным названием "Невестка Факеров" (Focker In-Law). В украинском прокате картина получила название "Знакомство с Факерами 3".

О чем фильм "Знакомство с Факерами 3" 2026

Итак, семейство Факеров — Грег (Бен Стиллер), Пэм (Тери Поло) и их повзрослевшие дети Генри (Скалер Джизондо) и Саманта (Бини Фельдштейн) — съезжаются на юбилей дедули Джека (Роберт Де Ниро).

Видео дня

Событие важно для семьи не только из-за 80-летия родственника, но и фактом того, что Генри готовится познакомить семью со своей возлюбленной Оливией (Ариана Гранде).

Впрочем, Грег, который отлично помнит свое знакомство с семьей жены 25 лет назад, готов поддерживать девушку сына, но только в теории. Как только происходит их знакомство на борту самолета, симпатии Грега угасают, оставляя место для подозрений и чувства опасности.

Юную леди принимает с распростертыми объятиями вся семья, кроме самого Грега: именно ему она очень не нравится и вызывает опасения своей чрезмерной идеальностью и умением манипулировать людьми (ведь она — экс-переговорщик ФБР).

А вот сварливому деду Джеку – тоже экс-сотруднику разведывательных служб — Оливия приходится по душе: он видит в ней идейного соратника.

Фото: Кадр из фильма

В общем, на стороне Грега нет никого. Он остается наедине с личными подозрениями и попытками саботировать помолвку сына. Грег даже крадет кольцо, которое Генри намерен подарить Оливии.

Так Грег и Оливия начинают незаметную ни для кого в семье ментальную и физическую дуэль.

Каким получился фильм "Знакомство с Факерами 3" 2026

В новой части вселенной Факеров есть множество смешных моментов, да и Ариана Гранде в статусе со-звезды очень неплохо справилась с задачей "разбавлять" мужское общество ветеранов Голливуда, создавая тот самый мостик между старшим поколением актеров и зрителей и молодой аудиторией.

В ленте много отсылок к оригинальной части, призванных вызвать ностальгию у поклонников: детектор лжи дедушки Джека, главная песня фильма "Знакомство с родителями" 2000 в исполнении Ньюмана "Влюбленный дурак", которая звучит во время демонстрации общего плана дома Факеров и их подъездной дорожки, и так далее.

Фото: Кадр из фильма

В целом, этот фильм создан буквально провоцировать тоску по прошлому: это ожидаемо и прогнозируемо. Общую атмосферу пространства Факеров удалось сохранить и передать новым поколениям. Но воспринимается картина все равно как-то иначе. Возможно, все дело в том, что поколения и эпохи сменились.

Напомним, ко Дню святого Николая на украинские экраны выходит новый украинский праздничный фильм "S Николай и потерянное письмо", знаменующий старт марафона рождественских картин в 2026 году.

Также мы рассказывали о том, почему стоит посмотреть новую часть "Голодных игр".