"Рамаяна: Рождение легенды": обзор самого дорогого индийского фильма в истории

К слову, над фильмом работали мировые, в том числе, оскароносные, знаменитости. Правда, исключительно за кадром. Все важные роли в "Рамаяне" были отданы индийским актерам.

Трейлер фильма "Рамаяна: Рождение легенды"

Посмотреть на новое чудо индийского кинематографа пришли, без малого, многие. За первые дни проката картина успешно преодолела порог 100 миллионов долларов кассовых сборов и, кажется, не планирует останавливаться. Правда, большую часть сборов ленте подарили земляки: именно в Индии сборы уже подобрались к 70 миллионам. Но это, в общем-то, справедливо.

О чем фильм "Рамаяна: Рождение легенды" 2026

Вниманию поклонников индийского кино, и не только, представили захватывающую аутентичную, по всем кодам индийского кино, яркую мелодраму, по мотивам древней поэмы о Раме – аватаре индуистского бога Вишну в земном воплощении.

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Можно догадаться, что индийские кинематографисты и раньше экранизировали эту историю, но размах и масштаб – несопоставимы с картиной 2026 года. Первая трехчасовая часть – только половина повествования. И в этом у картины есть что-то общее с "Властелином колец": грандиозный масштаб и бюджет на фоне разделенного на несколько частей сценария.

В первой части перед нами история изгнанных аристократов, которые, с достоинством, подчиняются воле родителей и законам престолонаследования.

Мифического героя Раму играет индийский актер Ранбир Капур. Его герой – воин с благородной и сильной душой, который родился в городе-республике Айодхья. Он – человеческое воплощение бога Вишну, что, заведомо, дает его судьбе предопределенность.

Кадр из фильма "Рамаяна: Рождение легенды"

В его непростые задачи будет сражение с Раваной (Навин Кумар) – царем государства Ланка. В прошлом Равана – раб, чья ненависть к своему угнетенному статусу и положению вызвала молитвы настолько глубокой искренности, что бог Брахма даровал ему неуязвимость и бессмертие. А, как известно, нет худших диктаторов, чем бывшие рабы, так что, перспективы эволюции характера Раваны, можно предвидеть.

Но вернемся к Раме. Победив демонов и вернув жизнь в заколдованный лес, юный принц женится на прелестной Сите (Саи Паллави)– девушке-воине, которую полюбил всем сердцем с первого взгляда. У него настоящие родственные и благородные отношения с младшим братом Лакшманой (Рави Дубей). А еще – он любимый сын отца – царя Дашаратхи.

Кадр из фильма "Рамаяна: Рождение легенды"

Отец мечтает передать трон Раме, но его супруга Кейкеи, мачеха Рамы, препятствует этому, напоминая мужу об обещании сделать главным наследником их общего сына Бхарату. В итоге, Рама, его супруга Сита и младший брат Лакшмана изгнаны в лесную чащу на долгие 14 лет.

Тем временем, в Ланке разгораются нешуточные страсти. Супруг сестры Раваны — Видьютджихва (Вивек Оберой) замышляет восстать против могущественного родственника. Это заканчивается гибелью Видьютджихва от руки Раваны, в результате публичного поединка. В результате вдову мятежника отправляют в изгнание в тот же лес, где живет Рама с женой и братом.

Именно там принцесса Шурпанакха(Ракул Прит Сингх) — сестра Раваны, встречает Раму и влюбляется в него. Она предлагает ему себя в жены, обещая довольствоваться ролью второй супруги, но Рама отказывает ей.

Именно это обстоятельство становится, в итоге, причиной невероятного противостояния между Рамой и Раваной.

По атмосфере, наполненностью цветом, грандиозными пейзажами и обилию мифических существ (летающие слоны, гигантские грифы, могущественные демоны), фильм напоминает расцвет фильмов о героях 1950-х — 1960-х годов: "Приключения Синдбада-морехода".

Кадр из фильма "Рамаяна: Рождение легенды"

Впрочем, у фильма, вообще много общего со сказками из сборника "Тысяча и одна ночь". Перед нами красивое, масштабное, приятное приключенческое кино, которое, многих из нас, возвращает в детство — эпоху арабских сказок и старых голливудских фильмов. Но с важной ремаркой: огромные бюджеты и современные технологии на пике применения.

Среди закадровых звезд мирового кинематографа над фильмом работали композитор "Дюны" и "Интерстеллар" — Ханс Циммер. Композитор врервые создавал индийскую музыку: он работал в сотрудничестве А.Р. Рахманом — двукратным обладателем "Оскара".

Кадр из фильма "Рамаяна: Рождение легенды": летающий слон Айравата

Над трюками "Рамаяны" работали знаменитый Терри Нотари ("Аватар", "Планета обезьян", "Мстители")и Гай Норрис ("Безумный Макс: Дорога ярости", "Фуриоса").Визуальные эффекты были поручены Дэну Глассу ("Матрица: Перезагрузка"), Ремси Эйвери и Рави Бансалу("Стражи Галактики. Часть 2", "Властелин колец: Кольца власти", "Дюна"). Именно они создали образ древней индийской Ланки.

В сценарии сохранены все ключевые коды индийского кино: песни, танцы, большая любовь, могущественные внешние обстоятельства, благородная любовь, и все это – на фоне красивых видов, ярких костюмов и высокой динамики сюжета. И да, эти три часа пролтают незаметно!

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