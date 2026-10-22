Загоняя монстров: каким получился триллер-расследование "Праймтайм" с Робертом Паттинсоном

Итак, крутейший современный документалист Лэнс Оппенхайм, автор картины о мошеннице Элизабет Холмс, релиз которой в мировом прокате состоялся осенью 2026 года, решился на еще один такой же трудный, спорный и грандиозный проект.

В этот раз режиссер исследовал биографические вехи автора и ведущего шоу "Поймать хищника", разоблачавшего потенциальных и проявленных растлителей малолетних в прямом эфире.

Интересный момент: главу NBC сыграл сам Джефф Цукер, известный американский медиаменеджер, возглавлявший холдинг в тот период.

Лента рассказывает о взлете, популярности и падении журналиста Криса Хансена — культового персонажа американского телевидения, которому долгое время удавалось ловить мужчин, желающих начать отношения с несовершеннолетними, на "живца", после чего вычисленных персонажей передавали полиции прямо на выходе. Приманками выступали загримированные под подростков актеры.

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Трейлер фильма "Праймтайм"

Картина Оппенхайма по техническим аспектам и визуальным эффектам напоминает видеопродукцию середины 1990-х годов. Размытые линии, насыщенная затемненная цветовая гамма, много крупных планов, детализирующих черты лица, словно под микроскопом. Словом, атмосфера ленты слегка напоминает "Семь" или "Молчание ягнят".

Персонаж Хансена представлен зрителям неоднозначным. Он изменяет жене с девушкой, от которой хочет побыстрее отделаться. Его интересуют в первую очередь рейтинги его программы.

Успех программы определяется рейтингами Фото: Кадр из фильма

Он уверен в собственной непогрешимости и важности своей миссии. Шериф городка в штате Техас подтверждает ведущему, что тот делает богоугодное дело. Впрочем, Крис и сам считает так же.

Картина начинается с эпизода, в котором Крис Хансен читает непристойный текст сценария, заготовленного для поимки очередного "хищника" в новом выпуске программы. Он так увлечен чтением, что коротко создается впечатление: Крис — один из тех персонажей, которых сам же догоняет в сюжетах. Далее зритель пытается ответить себе на вопрос, а так ли это?

В противовес закаленному копанием в пороках Крису зрителю предоставляют застенчивого Дэна (Скайлер Джизондо). Молодой актер мечтал о роли в музыкальных постановках, но пока что соглашается на функцию приманки за 5 тысяч долларов за эпизод.

Скайлер Джизондо (слева) сыграл "приманку" Фото: Кадр из фильма

Дэн — наивная и чистая душа, которая попадает в эпицентр самых черных человеческих пороков. Ему предстоит пройти через этот опыт, сохранив человеческий облик и самого себя, ведь он неплохо поет, и, возможно, ему еще выпадет шанс сыграть роль в какой-то музыкальной постановке да и вообще вернуться к нормальной жизни.

Сюжет фильма динамично бросает зрителя из чертогов холодного цинизма в понимание важности происходящего в шоу, затем — в оценку личности самого Криса Хансена, его собственного несовершенства, и так — по кругу.

Зрителям в США нравился Крис и его шоу, способное найти, обезвредить и наказать скрытых преступников, угрожающих детям в Америке и за ее пределами. У телеведущего растут рейтинги на фоне стремящихся к нулю отношений с его собственными детьми, которых он почти не видит.

Фото: Кадр из фильма

Невольно закрадывается мысль о том, что Лэнсу Оппенхайму близок и понятен персонаж Криса Хансена. Он препарирует его темные стороны личности, крутит их в руках и подносит к свету, словно в сюжете про мальчика, который рассказывает психологу историю своего друга, не желая признаться, что речь идет о нем самом.

Это неудивительно на самом деле, ведь Оппенхайм — и сам признанный документалист. Другими словами, смотреть на изнанку процесса, рассчитывая на рейтинг и грязные подробности, для него так же естественно, как и для Хансена. Ведь, чтобы ловить хищника, нужно и самому быть тем самым хищником.

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