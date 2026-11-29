О чем фильм "Новые похождения Клиффа Бута" с Брэдом Питтом

Со времени событий "Однажды в Голливуде" прошло восемь лет. Герой Ди Каприо — угасающая голливудская знаменитость 1960-х годов Рик Далтон — переехал в Австралию сниматься в телешоу. А вот его верный дублер и напарник Клифф Бут (Брэд Питт) все так же промышляет в Лос-Анджелесе. И слово "промышляет" как нельзя лучше характеризует нынешнюю жизнь Бута: официально 50-летний экс-каскадер работает барменом и в проекционной будке в Нью-Беверли, попутно помогая решать деликатные вопросы воротилам Голливуда.

Трейлер фильма "Новые похождения Клиффа Бута" 2026

Однажды к Клиффу обращается актер Чарли Питерс (Скотт Каан) через своего посредника и агента Карен Кросби (Элизабет Дебики), и ситуация у Чарли — более, чем деликатная.

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Работая на Филиппинах, актер в приступе агрессии в период алкогольного марафона заказывает убийство собственной жены (Карла Гуджино).

По возвращении Чарли мирится с женой и снова в нее влюбляется. Теперь ему нужно предотвратить ее убийство, в то время, как братья-убийцы Вердуско уже прибыли в Лос-Анджелес для выполнения заказа стоимостью 200 тысяч долларов.

Перед Клиффом Бутом стоит сложная задача, требующая навыков виртуоза.

Каким получился фильм Дэвида Финчера с Брэдом Питтом

Конечно же, у Финчера Голливуд получился другим: никакого неона и роскоши старой доброй "фабрики грез". Голливуд 1970-х выглядит мрачновато и даже в чем-то сурово. Хотя тонкий юмор и блестящая игра Брэда Питта создают эффектный контраст с нуарной серьезностью атмосферы Беверли-Хиллз, погрязшего в криминогенной обстановке.

В новом фильме Бут не бродит по холмам голливудских излишеств. Он помогает не схлопнуться кулуарной конъюнктуре Голливуда, а в этом деле роскошь — совсем не главное. Клифф решает грязные задачи, и на эти задачи работают "сероватые" декорации Дэвида Финчера. Ведь эта картина — не совсем про ностальгию по старому Голливуду, а скорее о том, что всегда остается за бархатными гардинами.

Да и студийный Голливуд второй половины 1970-х теряет позиции, а эпоха блокбастеров вот-вот настанет.

Сам Брэд Питт вернулся к своему герою с бесшабашной непосредственностью, юмором, крутизной и непринужденностью. А партнерша по событиям Карен Кросби, которая не похожа на традиционно ситуативных возлюбленных Клиффа Бута, помогает герою Питта раскрыть персонажа на 360 градусов. Вообще, совместные сцены Питта и Дебики выглядят интригующие и демонстрируют равенство актеров в кадре.

Брэд Питт и Элизабет Дебики в фильме "Новые похождения Клиффа Бута" Фото: Кадр из фильма

Клифф показан человеком чести. У него кровавое прошлое, о котором в оригинальной ленте мы могли только догадываться. Но этот факт не мешает ему демонстрировать честность в отношениях с женщинами или невероятную нежность в общении с престарелым отцом.

Иногда Бут подрабатывает в фильмах для взрослых, по его собственным утверждениям, героем второго плана. Словом, перед нами — разносторонне развитый персонаж, который слишком противоречиво реализовывается в жизни, принимая во внимание багаж его талантов.

Видимо, Клиффу мешает совесть в том виде, в котором он сам понимает это утверждение.

Фото: Кадр из фильма

Мир эпохи 1970-х получился у Финчера красиво, почти идеально. Дисковые телефоны, пошарпанные кабриолеты и гламурные автомобили кинозвезд или просто фартовых персонажей, бытовая техника того времени, одежда героев, отсылки к телевизионным программам периода — все это делает мир Клиффа Бута настоящим, достоверным и правильно "потертым", не вынуждает искать недочеты и несоответствия.

В целом режиссер удачно сыграл на контрасте блестящего Голливуда и грязи, которая, часто питает и обеспечивает этот блеск. А Брэдд Питт позволил своему герою логично эволюционировать, не выпадая за рамки созданного Тарантино персонажа. Спин-офф "Однажды в Голливуде" получился похожим на оригинал, но в то же время — абсолютно другим.

Хотя, возможно, сам Тарантино и стал автором этой эволюции для Клиффа Бута, ведь сценарий ленты принадлежит именно ему. К слову, этому факту фильм обязан многочисленными диалогами между героями, которые и делают тарантиновские картины таковыми.

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