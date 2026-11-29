"Нові злощасні пригоди Кліффа Бута": рецензія на довгоочікуваний фільм із Бредом Піттом
Девід Фінчер зняв спін-офф фільму Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" під назвою "Нові злощасні пригоди Кліффа Бута". Новий фільм про старий Голлівуд вийшов уже без Леонардо Ді Капріо, зате з Бредом Піттом на повну. Звісно, дітище Фінчера відрізняється від творіння Тарантіно, і це не добре й не погано, просто по-іншому.
Про що фільм "Нові злощасні пригоди Кліффа Бута" з Бредом Піттом
З часу подій фільму "Одного разу в Голлівуді" минуло вісім років. Герой Ді Капріо — голлівудська зірка 1960-х років, чия слава поступово згасає, Рік Далтон — переїхав до Австралії, щоб зніматися в телешоу. А ось його вірний дублер і напарник Кліфф Бут (Бред Пітт) як і раніше промишляє в Лос-Анджелесі. І слово "промишляє" якнайкраще характеризує нинішнє життя Бута: офіційно 50-річний екскаскадер працює барменом і в проекційній будці в Нью-Беверлі, попутно допомагаючи вирішувати делікатні питання голлівудським великим шишкам.
Одного разу до Кліффа звертається актор Чарлі Пітерс (Скотт Каан) через свою посередницю та агентку Карен Кросбі (Елізабет Дебікі), і ситуація у Чарлі — більш ніж делікатна.
Працюючи на Філіппінах, актор у приступі агресії під час алкогольного марафону замовляє вбивство власної дружини (Карла Гуджино).
Повернувшись додому, Чарлі примиряється з дружиною і знову закохується в неї. Тепер йому потрібно запобігти її вбивству, тоді як брати-кілери Вердуско вже прибули до Лос-Анджелеса, щоб виконати замовлення вартістю 200 тисяч доларів.
Перед Кліффом Бутом стоїть складне завдання, яке вимагає майстерності віртуоза.
Яким вийшов фільм Девіда Фінчера з Бредом Піттом
Звісно, у Фінчера Голлівуд вийшов іншим: жодного неону та розкоші старої доброї "фабрики мрій". Голлівуд 1970-х виглядає дещо похмуро і навіть у чомусь суворо. Хоча тонкий гумор і блискуча гра Бреда Пітта створюють ефектний контраст із нуарною серйозністю атмосфери Беверлі-Гіллз, що загрузла у криміногенній обстановці.
У новому фільмі Бут не блукає пагорбами голлівудських надмірностей. Він допомагає кулуарній кон’юнктурі Голлівуду не розвалитися, а в цій справі розкіш — зовсім не головне. Кліфф вирішує брудні завдання, і на ці завдання налаштовують "сіруваті" декорації Девіда Фінчера. Адже ця картина — не зовсім про ностальгію за старим Голлівудом, а скоріше про те, що завжди залишається за оксамитовими шторами.
Та й студійний Голлівуд другої половини 1970-х років втрачає свої позиції, а епоха блокбастерів ось-ось настане.
Сам Бред Пітт повернувся до свого героя з відчайдушною безпосередністю, гумором, крутістю та невимушеністю. А партнерка по подіях Карен Кросбі, яка не схожа на традиційних ситуативних коханок Кліффа Бута, допомагає герою Пітта розкрити персонажа на 360 градусів. Взагалі, спільні сцени Пітта та Дебіки виглядають інтригуюче й демонструють рівність акторів у кадрі.
Кліфф зображений як людина честі. У нього криваве минуле, про яке в оригінальному фільмі ми могли лише здогадуватися. Але цей факт не заважає йому проявляти чесність у стосунках із жінками чи неймовірну ніжність у спілкуванні зі своїм літнім батьком.
Іноді Бут підробляє у фільмах для дорослих, за його власними словами, у ролі другорядного персонажа. Одним словом, перед нами — різнобічно розвинений персонаж, який надто суперечливо реалізується в житті, зважаючи на багаж його талантів.
Мабуть, Кліффу заважає совість у тому розумінні, в якому він сам сприймає це твердження.
Світ епохи 1970-х у Фінчера вийшов красивим, майже ідеальним. Дискові телефони, пошарпані кабріолети та гламурні автомобілі кінозірок або просто щасливчиків, побутова техніка того часу, одяг героїв, відсилання до телевізійних програм того періоду — все це робить світ Кліффа Бута справжнім, достовірним і правильно "потертим", не змушує шукати недоліки та невідповідності.
Загалом режисер вдало зіграв на контрасті блискучого Голлівуду та бруду, який часто живить і забезпечує цей блиск. А Бредд Пітт дозволив своєму герою логічно еволюціонувати, не виходячи за межі створеного Тарантіно персонажа. Спін-офф "Одного разу в Голлівуді" вийшов схожим на оригінал, але водночас — абсолютно іншим.
Хоча, можливо, саме Тарантіно і став автором цієї еволюції для Кліффа Бута, адже сценарій стрічки належить саме йому. До речі, саме даному факту фільм завдячує численними діалогами між героями, які й роблять тарантінівські картини такими, якими вони є.
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