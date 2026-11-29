Про що фільм "Нові злощасні пригоди Кліффа Бута" з Бредом Піттом

З часу подій фільму "Одного разу в Голлівуді" минуло вісім років. Герой Ді Капріо — голлівудська зірка 1960-х років, чия слава поступово згасає, Рік Далтон — переїхав до Австралії, щоб зніматися в телешоу. А ось його вірний дублер і напарник Кліфф Бут (Бред Пітт) як і раніше промишляє в Лос-Анджелесі. І слово "промишляє" якнайкраще характеризує нинішнє життя Бута: офіційно 50-річний екскаскадер працює барменом і в проекційній будці в Нью-Беверлі, попутно допомагаючи вирішувати делікатні питання голлівудським великим шишкам.

Трейлер фільму "Нові злощасні пригоди Кліффа Бута" 2026

Одного разу до Кліффа звертається актор Чарлі Пітерс (Скотт Каан) через свою посередницю та агентку Карен Кросбі (Елізабет Дебікі), і ситуація у Чарлі — більш ніж делікатна.

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Працюючи на Філіппінах, актор у приступі агресії під час алкогольного марафону замовляє вбивство власної дружини (Карла Гуджино).

Повернувшись додому, Чарлі примиряється з дружиною і знову закохується в неї. Тепер йому потрібно запобігти її вбивству, тоді як брати-кілери Вердуско вже прибули до Лос-Анджелеса, щоб виконати замовлення вартістю 200 тисяч доларів.

Перед Кліффом Бутом стоїть складне завдання, яке вимагає майстерності віртуоза.

Яким вийшов фільм Девіда Фінчера з Бредом Піттом

Звісно, у Фінчера Голлівуд вийшов іншим: жодного неону та розкоші старої доброї "фабрики мрій". Голлівуд 1970-х виглядає дещо похмуро і навіть у чомусь суворо. Хоча тонкий гумор і блискуча гра Бреда Пітта створюють ефектний контраст із нуарною серйозністю атмосфери Беверлі-Гіллз, що загрузла у криміногенній обстановці.

У новому фільмі Бут не блукає пагорбами голлівудських надмірностей. Він допомагає кулуарній кон’юнктурі Голлівуду не розвалитися, а в цій справі розкіш — зовсім не головне. Кліфф вирішує брудні завдання, і на ці завдання налаштовують "сіруваті" декорації Девіда Фінчера. Адже ця картина — не зовсім про ностальгію за старим Голлівудом, а скоріше про те, що завжди залишається за оксамитовими шторами.

Та й студійний Голлівуд другої половини 1970-х років втрачає свої позиції, а епоха блокбастерів ось-ось настане.

Сам Бред Пітт повернувся до свого героя з відчайдушною безпосередністю, гумором, крутістю та невимушеністю. А партнерка по подіях Карен Кросбі, яка не схожа на традиційних ситуативних коханок Кліффа Бута, допомагає герою Пітта розкрити персонажа на 360 градусів. Взагалі, спільні сцени Пітта та Дебіки виглядають інтригуюче й демонструють рівність акторів у кадрі.

Бред Пітт та Елізабет Дебікі у фільмі "Нові злощасні пригоди Кліффа Бута" Фото: Кадр из фильма

Кліфф зображений як людина честі. У нього криваве минуле, про яке в оригінальному фільмі ми могли лише здогадуватися. Але цей факт не заважає йому проявляти чесність у стосунках із жінками чи неймовірну ніжність у спілкуванні зі своїм літнім батьком.

Іноді Бут підробляє у фільмах для дорослих, за його власними словами, у ролі другорядного персонажа. Одним словом, перед нами — різнобічно розвинений персонаж, який надто суперечливо реалізується в житті, зважаючи на багаж його талантів.

Мабуть, Кліффу заважає совість у тому розумінні, в якому він сам сприймає це твердження.

Фото: Кадр из фильма

Світ епохи 1970-х у Фінчера вийшов красивим, майже ідеальним. Дискові телефони, пошарпані кабріолети та гламурні автомобілі кінозірок або просто щасливчиків, побутова техніка того часу, одяг героїв, відсилання до телевізійних програм того періоду — все це робить світ Кліффа Бута справжнім, достовірним і правильно "потертим", не змушує шукати недоліки та невідповідності.

Загалом режисер вдало зіграв на контрасті блискучого Голлівуду та бруду, який часто живить і забезпечує цей блиск. А Бредд Пітт дозволив своєму герою логічно еволюціонувати, не виходячи за межі створеного Тарантіно персонажа. Спін-офф "Одного разу в Голлівуді" вийшов схожим на оригінал, але водночас — абсолютно іншим.

Хоча, можливо, саме Тарантіно і став автором цієї еволюції для Кліффа Бута, адже сценарій стрічки належить саме йому. До речі, саме даному факту фільм завдячує численними діалогами між героями, які й роблять тарантінівські картини такими, якими вони є.

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