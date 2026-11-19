В екранізації роману Сьюзен Коллінз нам розкажуть про передісторію наставниці Катніс Евердін (Дженніфер Лоуренс). "Світанок перед жнивами" — шоста частина франшизи.

Трейлер фільму "Голодні ігри: Світанок перед жнивами"

Отже, головним героєм приквелу є Хеймітч Ебернеті — майбутній похмурий наставник Катніс, але зараз йому лише шістнадцять років (у день відбору учасників для гри він святкує своє 16-річчя), він закоханий, сповнений надій на майбутнє, навіть в умовах диктатури, любить маму й брата, живе в 12-му, найбіднішому окрузі Панема. А ще він зовсім не вживає алкоголь. У це важко повірити, зважаючи на еволюцію цього героя.

Мешканців Панема збирають на площі для відбору учасників ювілейних ігор. Друзілла Сікл (Гленн Клоуз) тягне жереб: так стають відомими імена майбутніх борців за життя в нелюдських умовах.

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Кадри з фільму "Голодні ігри: Світанок перед жнивами"

На цих ювілейних іграх кількість учасників (трибутів) подвоюється, і таким чином 48 підлітків стають учасниками смертельної гри на виживання.

Шанувальники франшизи вже знають долю головного героя Хеймітча Ебернеті, їм залишиться спостерігати за його динамічною еволюцією у міру розвитку подій у цій частині. Щоправда, динаміка подій на екрані іноді змушує сумніватися, чи вдасться хлопцеві вижити.

Юний Хеймітч Ебернеті

Головний герой активно прагне саботувати ігри за допомогою змовників. Його мета — вивести з ладу арену, виявивши її вразливі місця. Йому, як не дивно, допомагає в цьому організатор шоу "Голодні ігри" — Плутарх (Джессі Племонс). Саме він задається питанням: чому вони всі, і він сам, зокрема, погоджуються на все, що відбувається? Плутарх підбурює Хеймітча на саботаж програми "Голодні ігри", яку сам же й продюсує.

Джессі Племонс у ролі Плутарха

Загалом, перед нами — високотехнологічне, естетично довершене кінематографічне шоу, яке претендує на увагу широкої аудиторії.

Окремо, як завжди, хочеться відзначити візуальну складову фільму. Ретро-стилістика 1970-х, піднесена до абсолюту завдяки перебільшеним, впізнаваним візуальним кодам.

Грандіозні костюми героїв всесвіту Панема, яким, що підкреслюється, приділяють особливу увагу. Чарівна Еффі Трінкет (Ель Фаннінг) у ролі стилістки шоу — творчиня найграндіозніших образів у цій історії. Саме вона одягає учасників із дванадцятого округу, які ризикували з’явитися на сцені в паперових халатах, у вінтажний оксамит.

Ель Фаннінг у ролі Еффі Трінкет

Акторський склад фільму — вражаючий. Гленн Клоуз, Ель Фаннінг, Рейф Файнс у ролі президента Сноу (ідеально елегантного в стилі "Прада" та абсолютно безсердечного), Кіран Калкін у ролі ведучого "Голодних ігор" — Цезаря Флікермана.

Одним словом, шанувальникам франшизи запропонували поєднання очікуваного та добре зреалізованого шоу, ідеальної візуальної складової та частково передбачуваних сюжетних поворотів. Мета — задовольнити аудиторію — втілена на 100 відсотків.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким вийшов надзвичайно епічний індійський фільм "Рамаяна", знятий за півмільярда доларів.

Також у прокат вийшла трагікомедія режисера Мартіна Макдони ("Три білборди на кордоні", "Залягти на дно в Брюгге") під назвою "Дикий кінь під номером дев’ять", що поєднує екзистенційні роздуми, пейзажі острова Пасхи, професійних деформацій співробітників розвідки та великого таланту 72-річного Джона Малковича.