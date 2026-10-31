Що було на Накалі — залишається на Накалі: рецензія на анімаційний фільм "Забутий острів"

Розповідь починається зі знайомства двох учениць школи на Філіппінах — Джо та Раїси. Джо — уособлення хаосу й втілений ураган, Раїса — нудна й розсудлива, але, очевидно, вона — з тих хороших дівчат, які тільки й мріють потрапити в історію з важкопередбачуваними наслідками.

Трейлер фільму "Забутий острів"

Вони дружили під час навчання у шкільні роки, але після випуску їм доведеться розлучитися: Раїса вступила до престижного університету, а Джо працює у нудній службі доставки фаст-фуду, не маючи грандіозних перспектив на майбутнє.

Незважаючи на очевидну різницю в характерах і походженні, дівчата, як і раніше, дуже близькі: вони все роблять разом, нанизуючи предмети-символи їхніх спільних спогадів на браслети дружби, які обидві носять з дня знайомства.

Видео дня

У найнесподіваніший момент Джо та Раїса знаходять таємний портал, який переносить їх на острів Накалі, що на Філіппінах вважався міфом.

На острові дівчата знайомляться з дещо дивним псом-перевертнем Ро, а Раїса виявляє відсутність волосся на одній половині голови на тлі важкого похмілля, тоді як на спині у неї з'явилися крила, що чи то втекли, чи то загубилися крила й живуть своїм життям.

Загалом, походеньки героїнь починаються з того, що дорослі назвали б чимось на кшталт пригод у Вегасі.

Але головне — їм потрібно знайти шлях додому, що залежить від однієї маленької таємничої дрібнички, і не забути одна одну (а ризик великий). А ще їм доведеться битися з якоюсь дивною й моторошною істотою, що наче з китайських бойовиків, — Манананггалом, здатним розрізати себе по талії на дві половини, якщо буде потреба.

Чесно кажучи, ця істота візуально справді страшна: багато хто з нас у дитинстві міг би злякатися.

Втім, з розвитком сюжет дівчата знайомитимуться з багатьма мешканцями острова. Серед них — величезний малюк-демон, принц-русалка, шанувальник скандальних співаючих модних образів вище пояса, та інші епізодичні персонажі, яких неможливо описати кількома словами.

Головні героїні безперервно перебувають у жвавому спілкуванні між собою та з усіма, кого зустрічають на своєму шляху. Хотілося б, щоб сценаристи цього анімаційного твору додали більше глибоких діалогів.

Варто зазначити, що фільм дивовижним чином поєднує в собі атмосферу всіх частин "Похмілля у Вегасі" та "Ваяни", як би неймовірно це не звучало. Одним словом: не побачиш — не повіриш!

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