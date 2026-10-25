"Глиноликий" — найстрашніший герой DC: огляд нуарного боді-горору

Шанувальники всесвіту Бетмена знайомі з цим героєм вже давно, приблизно з 1940-х років. Щоправда, у ті часи цей персонаж ще не вмів так віртуозно перевтілюватися і, будучи актором другорядних фільмів, які сьогодні мають позначку категорії "В", одягав маску одного з героїв своїх картин. Його звали Безіл Карло, і так, він — антагоніст Бетмена.

У новій версії режисер Джеймс Воткінс ("Не кажи нікому") обійшовся без Карло, хоча персонаж актора, здатний до перевтілень, залишився і тепер зветься Метт Хаген (Том Ріс Гарріс). До того ж, у сценарій включені божевільні наукові експерименти.

Трейлер до фільму "Глиноликий"

Отже, наш герой очікує на номінацію на премію "Оскар" і з радістю дізнається, що він — серед п’яти претендентів на статуетку за найкращу чоловічу роль. Але тут, дуже невчасно, Метт викликає на себе гнів мафіозного ватажка Готем-Сіті, і цей факт назавжди змінює вектор його життя, яке перетворюється на існування.

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Метт Хаген народився в бідності й тривалий час придушував своїх внутрішніх демонів, ховаючись за екранними персонажами, абсолютною стриманістю та блиском кіноіндустрії. Він — підкреслено ввічливий і чемний.

Гангстер Марком Сабо (Девід Денсік) позбавляє героя обличчя, глибоко порізавши його. Причому вплив Сабо величезний: він не тільки забирає у знаменитості обличчя, а й виставляє його лиходієм у пресі (тут сценаристи роблять відсилання до маніпуляцій у ЗМІ як інструменту впливу на сприйняття та свідомість населення).

Переживши кілька пластичних операцій, які не дали результатів, Метт Хаген, зневірившись, наважується розшукати вчену Кейтлін Корр (Наомі Екі). Їй загрожує втрата фінансування її досліджень із застосуванням нанотехнологій, а також штучного інтелекту, які за умови позитивних результатів тестів здатні відновлювати пошкоджені тканини.

Кейтлін Корр (Наомі Екі) виступає в ролі тієї, хто, на її думку, може допомогти Фото: Кадр из фильма

Хаген, котрий втратив надію, пропонує Корр своє тіло для її наукових досліджень. Подумавши, вона погоджується розпочати випробування на спотвореній знаменитості. Можна здогадатися, що в перспективі Метт втратить контроль над своїм тілом, а згодом — і над розумом, а за тимчасовим психічним і фізичним полегшенням послідує жорстка й швидка розплата. І так — по колу.

Метт вводить собі експериментальний штам нанороботів, і починається новий етап його життя — набагато драматичніший, ніж період боротьби за повернення колишньої зовнішності.

Атмосферу похмурого Готема створюють неонове світіння різних відтінків — від світло-жовтого до червоного — та повсюдне підсвічування, яке вже давно стало характерною візуальною рисою міста Бетмена (вона буквально використовувалася у всіх екранізаціях цих коміксів).

Динаміка фільму — досить інтенсивна. Сцени перетворень та внутрішнього психологізму головного героя існують у синергії й ефектно поєднують фізичні трансформації Метта та його психологічні спотворення. Взагалі, сцени мутацій виглядають настільки анатомічно неприємно, що аж хочеться відвернутися або заплющити очі.

Ми спостерігаємо глибоку драму людини, яка впала з Олімпу в найглибшу психічну та фізичну прірву, не маючи засобів для швидкого виходу з ситуації, що склалася. Кожен наступний крок віддаляє героя від його ідентичності, виводячи на поверхню темну зворотну сторону особистості.

Головний герой буквально втрачає своє обличчя Фото: Кадр из фильма

Фільм вийшов насиченим, динамічним і цілком відповідає заявленій жанровій ніші, але не переборщує з кошмарами та натуралізмом. Все ж приналежність до всесвіту DC диктує необхідність передбачуваності для певної аудиторії.

Нагадаємо, в український прокат вийшов фільм "Прайм-тайм" про найсуперечливіше, часто критиковане та шокуюче шоу в США на початку 2000-х років під назвою "Піймати хижака".

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