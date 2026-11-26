Для участі у різдвяному бурлеску зібралися ті ж зірки, добре знайомі шанувальникам серії фільмів: Катерина Кузнєцова, Назар Задніпровський, Леся Самаєва, Джиммі Воха-Воха, В’ячеслав Хостікоєв. Режисером картини виступив Валентин Шпаков ("Поїзд на Різдво" 2025).

Трейлер фільму "Скажене Різдво" 2026

Про що фільм "Скажене Різдво" 2026 року

Голова сім’ї Василь Сердюк (Назар Задніпровський) розуміє, що ніхто не прагне святкувати зимові свята в рідному домі — у селі Яблунівка. Він вирішує вигадати смертельний діагноз, щоб змусити дітей, онуків і більш далеких родичів приїхати на Різдво до батьків.

Як і слід було очікувати, діти злякалися і, відклавши всі справи та плани, приїхали попрощатися з татом, щоб відсвяткувати з ним його останнє Різдво. Прибули навіть батьки Франсуа (Джиммі Воха-Воха). Одним словом, ніхто не залишився байдужим до Василя.

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Дружина Сердюка — Галина — не знає про інтриги Василя і просто радіє, що всім родичам "так вдалося" приїхати на свята.

Фото: Кадр из фильма

Як і слід було очікувати, події набудуть комічного характеру. На героїв чекають численні кумедні ситуації, і, звісно ж, святкування Різдва повністю вийде з-під контролю.

Якою вийшла українська комедія "Скажене Різдво" 2026 року

Надзвичайно популярна народна франшиза про скажені свята вже давно й міцно закріпилася в історії новітнього українського кіно, тому злагоджена система трюків і технологій комунікації з глядачами не буде рясніти несподіванками. Сценаристи не прагнуть "винаходити велосипед": вони просто успішно їдуть на давно винайденому, значною мірою вдаючись до самоцитування.

У підсумку фільм вийшов галасливим і динамічним. У ньому, як завжди, багато народного та простого гумору, який актори перебільшено відіграють. А ще — сентиментальних сцен, кумедно зіграних сімейних конфліктів, численних відсилань до попередніх частин пригод Сердюків та реклами брендів у кадрі.

Згідно з законами жанру народної комедії ситуацій, усі актори, як і слід було очікувати, переграють. Їхні дії, сцени та вчинки виглядають перебільшеними. Але саме цього вимагає відповідність жанровій ніші.

Фото: Кадр из фильма

Загалом картина склалася як святковий підсумок попередніх насичених подіями серій з історії екранної української родини. Відчувається, що творці франшизи вирішили урочисто завершити відому кіносерію великим різдвяним столом і зустріччю з головними героями. Хоча, як ми знаємо, все в підсумку вирішують касові збори.

Нагадаємо, що на великі екрани вийшла нова частина культової американської комедії "Знайомство з Факерами 3". У головних ролях, як завжди, — Бен Стіллер і Роберт Де Ніро.

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