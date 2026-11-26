Для участия в рождественском бурлеске собрались все те же знакомые поклонникам серии фильмов звезды: Катерина Кузнецова, Назар Заднепровский, Леся Самаева, Джимми Воха-Воха, Вячеслав Хостикоев. Режиссером картины выступил Валентин Шпаков ("Поезд в Рождество" 2025).

Трейлер фильма "Безумное Рождество" 2026

О чем фильм "Безумное Рождество" 2026

Отец семейства Василий Сердюк (Назар Заднепровский) понимает, что никто не рвется отмечать зимние праздники в родовом гнезде — в селе Яблуновка. Он решает выдумать смертельный диагноз, чтобы заставить детей, внуков и более отдаленных родственников приехать на Рождество к родителям.

Ожидаемо, дети испугались и, отложив все дела и планы, приехали прощаться с папой, отмечать с ним его последнее Рождество. Явились даже родителя Франсуа (Джимми Воха-Воха). Словом, никто не остался равнодушным к Василию.

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Супруга Сердюка — Галина — не знает об интригах Василия и просто радуется, что всем родственникам "так удачно" удалось приехать на праздники.

Фото: Кадр из фильма

Ожидаемо, события примут комичный оборот. Героев будут ждать многочисленные казусные ситуации, и, конечно же, празднование Рождества полностью выйдет из-под контроля.

Какой получилась украинская комедия "Безумное Рождество" 2026

Удивительно популярная народная франшиза о безмных праздниках давно и основательно закрепилась в истории новейшего украинского кино, поэтому изобиловать неожиданностями слаженная система трюков и технологий коммуникации со зрителями не будет. Сценаристы не стремятся "изобрести велосипед": они просто успешно едут на давно изобретенном, во многом занимаясь самоцитированием.

По итогу картина вышла шумной и динамичной. В ней традиционно много народного и простого юмора, преувеличенно обыгранного актерами. А еще — сентиментальных сцен, забавно сыгранных семейных конфликтов, многочисленных отсылок к предыдущим частям приключений Сердюков и рекламы брендов в кадре.

По законам жанра народной комедии положений, все актеры ожидаемо переигрывают. Их действия, сцены и поступки выглядят утрированными. Но именно этого требует соответствие жанровой нише.

Фото: Кадр из фильма

В общем и целом картина собрана, как праздничный итог предыдущих событийных выпусков из истории экранного украинского семейства. Ощущается, что создатели франшизы решили празднично завершить известную киносерию большим рождественским столом и встречей с основными героями. Хотя, как мы знаем, все по итогу решают кассовые сборы.

Напомним, на большие экраны вышла новая часть культовой американской комедии "Знакомство с Факерами 3". В главных ролях, традиционно, — Бен Стиллер и Роберт Де Ниро.

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