Что было на Накали — остается на Накали: рецензия на анимационный фильм "Забытый остров"

Повествование начинается со знакомства двух учениц школы на Филиппинах — Джо и Раисы. Джо — олицетворение хаоса и воплощенный ураган, Раиса — скучна и рассудительна, но, очевидно, она — из тех хороших девочек, которые только и мечтают влипнуть в историю с плохо прогнозируемыми последствиями.

Трейлер фильма "Забытый остров"

Они дружили во время учебы в школьные годы, но на этапе выпуска им предстоит расстаться: Раиса поступила в престижный университет, а Джо работает в унылой доставке фаст-фуда, не имея грандиозных перспектив на будущее.

Несмотря на очевидную разницу характеров и происхождения, девушки все так же близки: они все делают вместе, нанизывая предметы-символы их общих воспоминаний на браслеты дружбы, которые обе носят со дня знакомства.

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В самый неожиданный момент Джо и Раиса находят секретный портал, который переносит их на остров Накали, считавшийся на Филиппинах мифом.

На острове девушки знакомятся со странноватым псом-оборотнем Ро, а Раиса обнаруживает отсутствие волос на одной половине головы на фоне тяжелого похмелья в то время, как на спине у нее оказались не то сбежавшие, не то потерянные крылья, живущие своей жизнью.

В общем, похождения героинь начинаются с того, что взрослые назвали бы чем-то вроде приключений в Вегасе.

Но главное — им нужно найти путь домой, обнаружение которого зависит от одной маленькой таинственной вещицы, и не забыть друг друга (а риск высок). А еще им предстоит сразиться с каким-то странным и жутким существом родом из китайских боевиков — Манананггалом, способным рассекать себя по талии на две половины при необходимости.

Честно говоря, существо визуально откровенно страшное: многие из нас в детстве могли испугаться.

Впрочем, с развитием истории девушкам предстоит много знакомств с жителями острова. Среди них — огромный демоно-малыш, принц-русалка, поклонник одиозных поющих модных образов выше пояса, и другие эпизодические персонажи, не поддающиеся беглому описанию.

Главные героини нон-стоп пребывают в суетливом контакте между собой и со всеми, кто им встречается по дороге. Хотелось бы заказать сценаристам этого анимационного продукта больше вдумчивых диалогов.

Стоит отметить, что фильм невероятным образом сочетает в себе вайб всех частей "Мальчишника в Вегасе" и "Ваяны", как бы невероятно это ни звучало. Одним словом: не увидишь — не поверишь!

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