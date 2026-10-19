Злые технократы, добрые журналисты: какой получилась "Социальная расплата" Аарона Соркина

Из важного: Марка Цукерберга больше не играет Джесси Айзенберг. Теперь роль досталась Джереми Стронгу ("Наследники"). Идея фильма создана на основе рассекреченного, из-за утечки, в 2021 году архива Facebook (материалов "Facebookpapers"), опубликованного в The Wall Street Journal.

Трейлер Джерефильма "Социальная расплата"

Итак, если вы не хотите испортить себе впечатление от просмотра, вам точно не следует относиться к ленте Соркина, как к продолжению. Кроме самого Соркина и Цукерберга в картинах 2010 и 2026 годов нет, ровным счетом, ничего общего. Если в первой ленте зрителям показали эпоху возникновения и становления глобальной социальной платформы, во второй мы наблюдаем за реальным журналистским расследованием. Короче говоря, сиквелом "Социальную расплату" можно назвать только номинально.

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Главный герой "Социальной сети" — Марк Цукерберг, присутствует в картине фрагментарно, отыгрывая персонажа, чуть ли, ни третьего плана.

Джереми Стронг в роли Марка Цукерберга

Главная героиня ленты — Фрэнсис Хоген (Майки Мэдисон), одна из многих инженеров и разработчиков корпорации Facebook, весьма неуверенно, пытается акцентировать внимание боссов на одну весомую проблему. Фрэнсис заметила очень сомнительную и дае пугающую фичу в алгоритмах платформы. Разумеется, топы ее не слушают, что и побуждает разработчицу обратиться к известному журналисту — Джеффу Хорвицу.

Последний, как раз, приступил к изучению материалов об анатомии социальной сети. Будучи технофобом, Хоровиц знает о платформе совсем ничего и то — в теории.

Он — блестящий журналист, но очень далек от "цифрового" мира, Фрэнсис — интроверт, которой приходится выйти на уровень системного оффлайн-общения ради большой цели. Она не словом, но делом доказывает, что лояльность корпорации — не основной аспект ее самоопределения.

Кадр из фильма "Социальная расплата"

Марк Цукерберг показан в фильме неким роботизированным существом, который нам точно не должен нравиться. А он нам и не нравится, ведь его эмоциональный интеллект, по мнению Соркина, находится где-то на отметке "0", весь потенциал ушел в холодный интеллект технократа. Видно, что и самому сценаристу Цукерберг неприятен: так поверхностно и отталкивающе прописан его персонаж.

Резюме от Соркина: Фейсбук стал рассадником ненависти и лжи, Цукерберг — псевдофлагман демократии, потакающий всему плохому во имя хороших больших денег. А ведь все сказанное выше, явно, ложится вразрез с базовыми американскими ценностями. Впрочем, все перечисленное можно прогнозировать из названия фильма: раз расплата, значит — есть, за что.

Из хорошего — сильно прописанные диалоги: здесь сказывается, что Аарон Соркин в первую очередь писатель, а не режиссер. Из плохого — низкая динамика повествования, и поверхностное использование материалов Фрэнсис Гоген для сюжета. Имея на входе, по сути, готовый драфт сценария, Соркин добавил туда воды и морализаторства, превратив материал для мощного корпоративного триллера в суховатую юридическую драму.

Если настойчиво искать в повествовании второе дно, бесспорно, его несложно обнаружить. Здесь все про угрозу со стороны автократов, готовых захватить мир (или они уже его захватили?).

Техноолигархи, на примере Цукерберга, представлены в фильме бездушными машинами, цель существования которых и мотивы принятия решений сводятся исключительно к понятиям стратегической целесообразности. Им чужды те самые базовые постулаты демократии, идейности и чего-то там еще, а миру жить с ними в наступившей эпохе.

Словом, "Социальная расплата" — фильм для всех, кто не любит Facebook, но регулярно им пользуется, не смотря на все спорные моменты, связанные с его репутацией.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, каким получился фильм "Уличный боец".

Также в кинотеатрах стартовал показ продолжения нашумевшей в 2024 году семейной украинской комедии Тараса Дударя — "Крашанка". Вторая часть ленты в жанре роуд-муви получила название "Крашанка 2.0. Квантовый парадокс".