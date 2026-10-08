Станислав Боклан создает автобус времени: обзор семейной комедии "Крашанка 2.0"

Дедушка семейства Забияк, Иван Андреевич (Станислав Боклан), по совместительству — активист-изобретатель, в этот раз понимает, что создание баллистики, которым он был озадачен в первой картине, — пройденный этап, и решает подойти к вопросу кардинально.

Правда, как и раньше, в таланты эксцентричного деда никто не верит. Единственным другом Ивана Андреевича остается его единомышленник и соратник — внук Миша. Правда, последний теперь занят неурядицами в личной жизни, что в корне меняет баланс сил в истории их взаимоотношений.

"Трейлер фильма "Крашанка 2.0"

Итак, сын Ивана Забияки, Ярик (Владимир Гладкий), с ранением попадает в госпиталь. Дозвониться Ярику родные не могут и, предположив самое плохое, решают ехать к нему через сотни километров.

Видео дня

Впрочем, Иван Андреевич в своем стиле ищет альтернативный подход к решению вопроса — вернуться в прошлое и сделать так, чтобы война в Украине вообще не начиналась. Для этого он создает устройство МК3 (машину квантовой запутанности).

Семейство Забияк "загружается" в старенький микроавтобус, купленный на отложенные пенсии героем Станислава Боклана, и отправляется в долгое путешествие.

Во время поездки дед то и дело пытается включить свою МК3, чтобы отправиться в прошлое. Но вместо путешествия во времени он то знакомится с санитарами психиатрической клиники, то — с артистами исторического кино.

Параллельным путешествием занят и сам Ярик. Он регулярно отлучается из военного госпиталя для выполнения задач по списку. Ему необходимо спеть дуэтом с известной певицей, станцевать со звездой бальных танцев, бросить курить, побороть в бою профессионального боксера. Словом, Ярик беспрецедентно занят закрытием целого списка гештальтов, и его семья абсолютно зря за него волнуется. Цель его "крестового похода" станет ясна ближе к концу фильма, параллельно раскрыв ключевой замысел сценаристов.

Создатели картины не пытаются создать технологический киношедевр. Очевидно, что бюджетов на реализацию такого проекта пока нет. Зато фильм построен на трогательных комедийных моментах, милом юморе и забавных отсылках к популярным народным мемам и реальным историческим событиям.

Сюжет ленты неплохо сбалансирован. Скетчевая составляющая довольно органично сочетается с мелодраматической линией, что не позволяет фильму скатиться в марафон шуток над дедушкой. Да и сами шутки неплохо прописаны: они выглядят не пошлыми и не примитивными, что часто свойственно украинским комедиям.

Персонаж Боклана представлен в сюжете самым молодым по духу персонажем. В чем-то он ментально более юный и наивный, чем его внук Миша, а его энтузиазм в столь преклонном возрасте вызывает улыбку и симпатию.

Главную роль в картине сыграл Станислав Боклан Фото: Кадр из фильма

Команда актеров знакома зрителям по первой истории. Кроме Станислава Боклана, в ленте по-прежнему фигурируют Олеся Жураковская, Дарья Легейда, Артур Логай, а в коротких ролях зрители увидят украинских знаменитостей, которые сыграют самих себя.

В итоге "Крашанка 2.0. Квантовый парадокс" вышел приятным семейным роуд-муви, без перегибов, без утрированных сцен и без сортирного юмора. Автобус времени Ивана Андреевича — просто повод поговорить о том, что хотелось бы поменять или чего избежать.

Эта комедия не пытается казаться лучше, дороже или значительнее, чем позволяют ее возможности. Она просто — добрый "собеседник" для насущных тем, и это лучшее, что сегодня может дать украинский комедийный фильм своему зрителю.

Напомним, в украинский прокат вышла комедия "Дигер" с Томом Крузом в главной роли.

Также мы писали, какой получилась самая ожидаемая экранизация романа Колин Гувер с Дакотой Джонсон и Энн Хэтэуэй.