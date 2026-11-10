После прочтения залечь на дно в Брюгге: обзор фильма "Дикая лошадь под номером девять"

Первое, что можно заметить: в "Дикой лошади под номером девять" поклонники режиссера обнаружат отсылки сразу ко всем его знаменитым лентам.

Мартин Макдона — сам по себе режиссер уникальный. Ему удается снимать на 100% смотрибельное понятное арт-хаусное кино, да еще и получать за него признание и высокие награды. Как-то у него получается говорить об экзистенциальных кризисах с массовым зрителем на понятном языке и даже достукиваться до тонких струн души, без преувеличений, каждого.

Трейлер фильма "Дикая лошадь под номером девять"

Конечно, говоря "каждого", понимаешь, что это не совсем уж каждый, ведь перед нами — не голливудский блокбастер, а очередная многослойная исповедь, созревшая из борьбы внутренних противоречий и завернутая для обманчивой легкости в обертку черной комедии.

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Итак, 1973 год. Два немолодых агента ЦРУ, Ли (Джон Малкович) и Крис (Сэм Рокуэлл), летят из Сантьяго на остров Пасхи вроде бы отдохнуть и посмотреть на большие головы. Но это, как водится у шпионов, — только прикрытие. На самом деле агентам предстоит очень неприятная обоюдная спецоперация, о которой оба знают, но делают вид, что не в курсе.

Фото: Кадр из фильма

Ли намерен писать мемуары о работе в ЦРУ и даже рассказать, кто убил Кеннеди. Руководство, которое в вопросе спецслужб никогда не бывает бывшим, обеспокоено откровенностью героя Малковича. А тот, в свою очередь, терзается глубоким чувством вины за содеянное за годы службы.

Макдона снял, пожалуй, самое провокационное кино в своей фильмографии. Он не просто исследует личные рефлексии "вышедшего в тираж" разведчика. Режиссер открыто анализирует методы внешней политики США, показательно высмеивая миф о демократических ценностях.

Фото: Кадр из фильма

Как и в предыдущих своих работах, Макдона делает ставку на диалоги героев, фоном которых выступают масштабные пейзажи или "говорящие" интерьеры.

К слову, диалоги прописаны настолько остро, что, несмотря на болезненность обсуждаемых тем, в зале царил настрой посмеяться. Наверняка лента подарит миру многочисленные крылатые фразы, а немало кто даже не будут знать, откуда они. Так часто бывает с культовым кино, на которое не у каждого хватает внутренних ресурсов и емкости.

Если без обиняков: Макдона выступил с критикой США на внешнем контуре да и вообще критикой подходов и концепции взаимодействия любой империи на примере Штатов: "Не всем нравится ваш президент-марксист, и мы работаем на ЦРУ, дестабилизируя вашу демократию", — раздраженно бросает Ли студенткам в аэропорту.

Фото: Кадр из фильма

Этот монолог — лишь начало сложного и очень откровенного диспута на тему, можно ли, в теории, быть свободным от государственной машины? Или оставаться нормальным человеком, работая на интересы страны? Да и стоит ли оно того в итоге? Ведь загнанных лошадей, как известно, пристреливают.

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