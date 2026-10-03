"Діггер" з Томом Крузом: сатирична комедія, яка дуже дивує своїм гротеском

До речі, заради ролі у фільмі "Діггер" Тома Круза дуже круто загримували під людину його ж біологічного віку, що теж виглядає як подвійна іронія. Хоча, можливо, так і було задумано?

Трейлер фільму "Діггер"

Отже, перед нами — Діггер Роквелл, старіючий, пузатий і взагалі не надто приємний нафтовий магнат із Техасу, який оцінює екологічні проблеми за шириною столу у своєму кабінеті, та й взагалі, йому начхати на якийсь там клімат та всі ці еко-складнощі.

Том Круз, який за свою кар’єру відзначився виконанням ризикованих трюків, але аж ніяк не візуальними перевтіленнями, зробив досить ризикований і несподіваний для себе крок, який його шанувальники оцінять неоднозначно.

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Круз у фільмі обожнює свого кота Фото: Скриншот

Великий і недоладний особняк Роквелла прикрашений опудалами екзотичних тварин, а ще він дуже переймається здоров’ям свого худого старіючого кота, який чимось нагадує самого Роквелла.

Магнат, несподівано, все ж відчуває симпатію до своєї зведеної сестри, яка займається зеленою енергетикою (Сандра Хюллер).

Кадр із фільму "Діггер" Фото: Скриншот

У якийсь момент Роквеллу дзвонить його підлеглий і повідомляє, що на Алясці, де його команда веде буріння свердловини, льодовик розколовся на дві частини. Герой Круза намагається ухилитися від проблеми, як і його підлеглий. Ніхто не хоче складнощів, і кожен шукає привід перекласти відповідальність на іншого. Роквелл вдається до міркувань про створення робочих місць, нібито це може вплинути на ситуацію в даний момент.

Але льодовик не дозволяє довго на нього плювати. Його частина відламується від основного льодовика і починає дрейфувати в бік Північної Європи, погрожуючи затопити кілька країн Старого Світу.

Трохи дивний президент США (Джон Гудман) скликає термінову нараду в будинку Роквелла. У маєтку збираються чоловіки, серед яких немає жодної жінки (про це навіть вирішили пожартувати), і хлопці розробляють сумнівний план. Приймається рішення змінити траєкторію крижини за допомогою зброї Пентагону. Консультант президента з питань релігії запевняє, що Бог на їхньому боці, і це — головне!

Режисером і співавтором сценарію цієї гротескної сатири став багаторазовий лауреат премії "Оскар" Алехандро Гонсалес Іньярріту ("Виживший" з Леонардо ДіКапріо). І фільм виглядає, скоріше, як спроба завуальованої демонстрації політичної позиції, яку краще "загорнути" у щось непримітне. Цей фільм настільки божевільний у своїй задумі, що може викликати або миттєву симпатію, або абсолютне відторгнення: третього варіанту немає.

Звісно, цей фільм не для масового глядача. І, можливо, його варто було б зробити трохи коротшим. Але у фільмі є кілька епізодів, які змушують широко посміхатися. Та й кілька несподіваних сюжетних поворотів у сюжеті теж передбачені.

Та й гра Круза у фільмі "Діггер" — просто блискуча. Такого ми його ще не бачили. Тут він не рятує світ, не перепливає крижаний океан самотужки й не стрибає з літака прямо на скелю без парашута. Але скільки іронії та талановитого грайливого поводження у його персонажа — вони просто не можуть залишити байдужими!

Том Круз не впізнати у новому фільмі Фото: Скриншот

Одним словом, перед нами — втілення на екрані божевільної ідеї з великим бюджетом і високопрофесійною командою, які вирішили дорого й гостро пожартувати (чи ні?) на очах усього світу. А образ Тома Круза назавжди змінить уявлення глядача про нього, але коли у тебе в кишені чотири "Оскари" і вісім частин абсолютно нездійсненних місій, ти можеш собі це дозволити як дев’яту.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою вийшла екранізація бестселера Колін Гувер "Веріті".

А в жовтні 2026 року в український прокат виходить новий фільм іспанського майстра кінематографа та оскароносного режисера Педро Альмодовара ("Шкіра, в якій я живу", "Поговори з нею") під назвою "Гірке Різдво".