Великий переполох у невеликому селі під Києвом: яким вийшов фільм "Родичі"

Сюжет фільму розгортається навколо розподілу спадщини голови родини — баби Наді (Галина Корнєєва), вона ж — Надія Петрівна Хоменко, яка святкує 80-річний ювілей.

Щоб привітати родичку, у селі під Києвом збираються кілька поколінь нащадків, котрі так чи інакше претендують на солідний будинок літньої іменинниці з позолоченими стінами та стелею.

Фото: Кадр из фильма

Найагресивнішими претендентами показано сина Надії на ім’я Гриша (Назар Задніпровський) та його дружину Ольгу (Віра Кобзар).

Дружина жадібного й боягузливого Григорія буквально тримає його за горло, вимагаючи від нього значних зусиль, щоб отримати у спадок весь будинок. Григорій, у свою чергу, має ділити мамин дім із сестрою Галиною (Ірина Мак), що категорично не влаштовує Ольгу.

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Але біда приходить звідки не чекали — у вигляді єдиної онуки баби Наді, Марії (Анастасія Іванюк). Виявляється, літня жінка давно вирішила заповісти майно саме їй.

Втім, сама Марія теж не така вже й безкорислива: вона маніпулює симпатією бабусі більш тонко, ніж недалекий дядько Гриша, але мета спадкоємців однакова.

Трейлер фільму "Родичі"

Яким вийшов фільм "Родичі" 2026 року

Зазначимо, що фільм може похвалитися яскравою візуалізацією: красиві зйомки на природі, іронічно подана естетика традиційного сільського уявлення про багатство. Також тут — хороша гра акторів, які сатирично втілили на екрані майновий конфлікт усередині родини, та чимало гумору.

Іноді жарти здаються банальними, але загалом атмосфера гумору та легкості створена бездоганно.

Автори комедії іронізують над стереотипами, що уособлюють покоління та приналежність до провінційної касти: суржик, сусідські чвари людей, котрі живуть у обмеженому просторі, страх соціального тиску та побоювання залишитися аутсайдером на очах у всіх.

Серед інших популярних конфліктів — війна між свекрухою та невісткою та питання, яке часто задають: "Чи може чоловік бути молодшим за жінку?"

Боротьба за майно — одна з головних ліній у стосунках кожної другої сім’ї, і тема обрана бездоганно: у цих суперечках багато хто впізнає знайомі чвари між родичами. Щоправда, згідно з законами комедійного жанру, найнеприємніші сюжетні повороти подані з беззлобним гумором і загалом у позитивному ключі.

Зрештою, не так важливо, кому дістанеться добротний будинок із позолоченими інтер’єрами баби Наді. Усі герої в різні моменти демонструватимуть схожі риси характеру: вразливість, жадібність, людяність, безпринципність, жалість до себе, образу на родичів і добрі спільні спогади. Загалом, усе — як у середньостатистичній родині в усі часи, тільки позитивніше.

Нагадаємо, що через 28 років на екрани вийшов сиквел, хай і не надто успішного за касовими зборами, але досить популярного фільму 90-х "Практична магія".

Також ми писали, що французький режисер Ромен Гаврас, який колись прославився романами з Ритою Орою та Дуа Ліпою, зняв сатиричну чорну комедію про світ багатих і знаменитих напередодні Апокаліпсису.