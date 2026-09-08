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Живий виступ MELOVIN під час модного шоу: як пройшов один із найочікуваніших показів Тижня моди

Днями в галереї М17 відбувся один із найочікуваніших показів 59-го сезону Ukrainian Fashion Week SS27. Сюрпризом події став живий виступ українського артиста MELOVIN із піснею "Небо", під час якого моделі демонстрували фінальний вихід.

Лідія Новоселецька
Лідія Новоселецька
Колумністка
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Показ колекції Andreas&Moskin
Андреас Білоус та Андрій Моськін представили колекцію AWAKING THE SELF | Фото: Пресс-служба

Масштабні шоу під час сезонів українського модного марафону стали вже доброю традицією для Andreas&Moskin. Цього разу українські дизайнери Андреас Білоус та Андрій Моськін представили колекцію AWAKING THE SELF ("Пробудження себе").

Показ колекції Andreas&Moskin
Показ колекції Andreas&Moskin
Показ колекції Andreas&Moskin

У показі взяла участь модель, яка користується протезом. Її поява та тематична взаємодія з музикантом стали яскравим і цілісним елементом усього шоу.

Показ колекції Andreas&Moskin
Фото: Пресс-служба

Ще одним яскравим моментом заходу була поява на подіумі в ролі моделі Юрія Ярошенка — чоловіка української актриси Наталії Денисенко.

Показ колекції Andreas&Moskin
Юрій Ярошенко

Сама Наталія прийшла підтримати коханого і сиділа в першому ряду під час показу поруч із режисером Олексієм Комаровським.

Відео дня
Показ колекції Andreas&Moskin
Юрій Ярошенко та Наталія Денисенко
Показ колекції Andreas&Moskin
Наталія Денисенко та Олексій Комаровський

За традицією, ця подія стала місцем зустрічі для всієї столичної богемної та модної спільноти. Серед гостей вечора були помічені дизайнерка Юлія Ярмолюк, чиє велике шоу відбулося двома днями раніше, співак Амадор Лопес, інфлюенсерка Ірина Адоніна та інші медійні особистості, блогери й представники модної індустрії.

Показ колекції Andreas&Moskin
Юлія Ярмолюк
Показ колекції Andreas&Moskin
Ірина Адоніна
Показ колекції Andreas&Moskin
MELOVIN
Показ колекції Andreas&Moskin
Ірина та В'ячеслав Дюденки
Показ колекції Andreas&Moskin
Яна Вінніченко
Показ колекції Andreas&Moskin
Амадор Лопес
Показ колекції Andreas&Moskin

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