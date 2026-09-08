Живий виступ MELOVIN під час модного шоу: як пройшов один із найочікуваніших показів Тижня моди
Днями в галереї М17 відбувся один із найочікуваніших показів 59-го сезону Ukrainian Fashion Week SS27. Сюрпризом події став живий виступ українського артиста MELOVIN із піснею "Небо", під час якого моделі демонстрували фінальний вихід.
Масштабні шоу під час сезонів українського модного марафону стали вже доброю традицією для Andreas&Moskin. Цього разу українські дизайнери Андреас Білоус та Андрій Моськін представили колекцію AWAKING THE SELF ("Пробудження себе").
У показі взяла участь модель, яка користується протезом. Її поява та тематична взаємодія з музикантом стали яскравим і цілісним елементом усього шоу.
Ще одним яскравим моментом заходу була поява на подіумі в ролі моделі Юрія Ярошенка — чоловіка української актриси Наталії Денисенко.
Сама Наталія прийшла підтримати коханого і сиділа в першому ряду під час показу поруч із режисером Олексієм Комаровським.
За традицією, ця подія стала місцем зустрічі для всієї столичної богемної та модної спільноти. Серед гостей вечора були помічені дизайнерка Юлія Ярмолюк, чиє велике шоу відбулося двома днями раніше, співак Амадор Лопес, інфлюенсерка Ірина Адоніна та інші медійні особистості, блогери й представники модної індустрії.
Нагадаємо, яким вийшов новий фільм із Джейсоном Стейтемом.
Також ми писали про історію лідера гурту "Скрябін", яку він розповів сам.