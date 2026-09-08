Живий виступ MELOVIN під час модного шоу: як пройшов один із найочікуваніших показів Тижня моди

Масштабні шоу під час сезонів українського модного марафону стали вже доброю традицією для Andreas&Moskin. Цього разу українські дизайнери Андреас Білоус та Андрій Моськін представили колекцію AWAKING THE SELF ("Пробудження себе").

У показі взяла участь модель, яка користується протезом. Її поява та тематична взаємодія з музикантом стали яскравим і цілісним елементом усього шоу.

Ще одним яскравим моментом заходу була поява на подіумі в ролі моделі Юрія Ярошенка — чоловіка української актриси Наталії Денисенко.

Юрій Ярошенко

Сама Наталія прийшла підтримати коханого і сиділа в першому ряду під час показу поруч із режисером Олексієм Комаровським.

Відео дня

Юрій Ярошенко та Наталія Денисенко

Наталія Денисенко та Олексій Комаровський

За традицією, ця подія стала місцем зустрічі для всієї столичної богемної та модної спільноти. Серед гостей вечора були помічені дизайнерка Юлія Ярмолюк, чиє велике шоу відбулося двома днями раніше, співак Амадор Лопес, інфлюенсерка Ірина Адоніна та інші медійні особистості, блогери й представники модної індустрії.

Юлія Ярмолюк

Ірина Адоніна

MELOVIN

Ірина та В'ячеслав Дюденки

Яна Вінніченко

Амадор Лопес

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