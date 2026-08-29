Зіркові гості ОМКФ-2026: як пройшло грандіозне відкриття 17-го кінофестивалю (фоторепортаж)

Ведучими заходу, як уже стало традицією, виступили актриса, режисерка, продюсерка та телеведуча Даша Трегубова та ведуча "Starlight Новини" Оксана Гутцайт. Цього разу до ведучих приєдналася їхня колега — журналістка та телеведуча Марічка Падалко.

Даша Трегубова Фото: Пресс-служба

Оксана Гутцайт

Марічка Падалко

На самому початку церемонії ведучі оголосили головну тему фестивалю — "Свобода в нашій ДНК".

На сцені з промовами виступили генеральна директорка ОМКФ Анна Мачух, міністерка культури Тетяна Бережна, голова Держкіно Андрій Осипов, Посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова та багато інших.

Оксана Гутцайт, Анна Марчук та Даша Трегубова

Також президентка Одеського міжнародного кінофестивалю Вікторія Тігіпко вручила спеціальну нагороду Lifetime Achievement Award боснійському режисеру Данісу Тановичу.

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Серед гостей були помічені Сергій та Олена Лавренюки, Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко, Ксенія Мішина, Віра Брежнєва, Анастасія Цимбалару та багато інших.

Анастасія Цимбалару

Юрій Ярошенко та Наталка Денисенко

Ксенія Мішина

Тетяна Власова

Світлана Охріменко

Яна Винниченко

Лілія Пустовіт

Анна Ніконова

Ірина Адоніна

Віра Брежнєва

Анна Марчук

Любава Грешнова та Слава Соломко

Олена Світлицька

Олена Лавренюк

Олексій Комаровський

Olya Shelby

Андрій Осипов

Олександр Попов

Ілона Гвоздєва

Лідія Новоселецька

Павло Остріков зі своєю супутницею

Антоніна Хижняк

Анна Тульєва

Олена Олар

17-й Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться з 27 серпня по 4 вересня 2026 року в Києві. Програма включає позаконкурсний "Фестиваль фестивалів", національний та міжнародний конкурси, спеціальні покази, гала-прем’єри, ретроспективу Сергія Буковського, добірку сучасної грузинської документалістики, а також спеціальну секцію "Жінки в армії: 8 років видимості".

Нагадаємо, що в прокат вийшов фільм "Сузір’я Великого Пса" — нова робота голлівудського майстра Рідлі Скотта.

Також ми розповідали, як відбулася найяскравіша світська подія літа 2026 року — кінопремія "Золота Дзиґа".