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Зіркові гості ОМКФ-2026: як пройшло грандіозне відкриття 17-го кінофестивалю (фоторепортаж)

Днями у виставковому центрі "Парковий" відбулася масштабна церемонія відкриття 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю. За традицією, ця подія стала центром тяжіння для українських та зарубіжних провідних медійних особистостей і діячів кіноіндустрії.

Лідія Новоселецька
Лідія Новоселецька
Колумністка
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Відкриття 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю
Оксана Гутцайт, Марічка Падалко та Даша Трегубова — ведучі церемонії відкриття | Фото: Пресс-служба

Ведучими заходу, як уже стало традицією, виступили актриса, режисерка, продюсерка та телеведуча Даша Трегубова та ведуча "Starlight Новини" Оксана Гутцайт. Цього разу до ведучих приєдналася їхня колега — журналістка та телеведуча Марічка Падалко.

Відкриття 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю
Даша Трегубова
Фото: Пресс-служба
Відкриття 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю
Оксана Гутцайт
Відкриття 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю
Марічка Падалко

На самому початку церемонії ведучі оголосили головну тему фестивалю — "Свобода в нашій ДНК".

На сцені з промовами виступили генеральна директорка ОМКФ Анна Мачух, міністерка культури Тетяна Бережна, голова Держкіно Андрій Осипов, Посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова та багато інших.

Відкриття 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю
Відкриття 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю
Відкриття 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю
Оксана Гутцайт, Анна Марчук та Даша Трегубова

Також президентка Одеського міжнародного кінофестивалю Вікторія Тігіпко вручила спеціальну нагороду Lifetime Achievement Award боснійському режисеру Данісу Тановичу.

Відео дня

Серед гостей були помічені Сергій та Олена Лавренюки, Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко, Ксенія Мішина, Віра Брежнєва, Анастасія Цимбалару та багато інших.

Відкриття 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю
Анастасія Цимбалару
Відкриття 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю
Юрій Ярошенко та Наталка Денисенко
Відкриття 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю
Ксенія Мішина
Відкриття 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю
Тетяна Власова
Відкриття 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю
Світлана Охріменко
Відкриття 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю
Яна Винниченко
Відкриття 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю
Лілія Пустовіт
Відкриття 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю
Анна Ніконова
Відкриття 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю
Ірина Адоніна
Відкриття 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю
Віра Брежнєва
Відкриття 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю
Анна Марчук
Відкриття 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю
Любава Грешнова та Слава Соломко
Відкриття 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю
Олена Світлицька
Відкриття 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю
Олена Лавренюк
Відкриття 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю
Олексій Комаровський
Відкриття 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю
Olya Shelby
Відкриття 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю
Андрій Осипов
Відкриття 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю
Олександр Попов
Відкриття 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю
Ілона Гвоздєва
Відкриття 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю
Лідія Новоселецька
Відкриття 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю
Павло Остріков зі своєю супутницею
Відкриття 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю
Антоніна Хижняк
Відкриття 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю
Анна Тульєва
Відкриття 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю
Олена Олар

17-й Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться з 27 серпня по 4 вересня 2026 року в Києві. Програма включає позаконкурсний "Фестиваль фестивалів", національний та міжнародний конкурси, спеціальні покази, гала-прем’єри, ретроспективу Сергія Буковського, добірку сучасної грузинської документалістики, а також спеціальну секцію "Жінки в армії: 8 років видимості".

Нагадаємо, що в прокат вийшов фільм "Сузір’я Великого Пса" — нова робота голлівудського майстра Рідлі Скотта.

Також ми розповідали, як відбулася найяскравіша світська подія літа 2026 року — кінопремія "Золота Дзиґа".