Зіркові гості ОМКФ-2026: як пройшло грандіозне відкриття 17-го кінофестивалю (фоторепортаж)
Днями у виставковому центрі "Парковий" відбулася масштабна церемонія відкриття 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю. За традицією, ця подія стала центром тяжіння для українських та зарубіжних провідних медійних особистостей і діячів кіноіндустрії.
Ведучими заходу, як уже стало традицією, виступили актриса, режисерка, продюсерка та телеведуча Даша Трегубова та ведуча "Starlight Новини" Оксана Гутцайт. Цього разу до ведучих приєдналася їхня колега — журналістка та телеведуча Марічка Падалко.
На самому початку церемонії ведучі оголосили головну тему фестивалю — "Свобода в нашій ДНК".
На сцені з промовами виступили генеральна директорка ОМКФ Анна Мачух, міністерка культури Тетяна Бережна, голова Держкіно Андрій Осипов, Посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова та багато інших.
Також президентка Одеського міжнародного кінофестивалю Вікторія Тігіпко вручила спеціальну нагороду Lifetime Achievement Award боснійському режисеру Данісу Тановичу.
Серед гостей були помічені Сергій та Олена Лавренюки, Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко, Ксенія Мішина, Віра Брежнєва, Анастасія Цимбалару та багато інших.
17-й Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться з 27 серпня по 4 вересня 2026 року в Києві. Програма включає позаконкурсний "Фестиваль фестивалів", національний та міжнародний конкурси, спеціальні покази, гала-прем’єри, ретроспективу Сергія Буковського, добірку сучасної грузинської документалістики, а також спеціальну секцію "Жінки в армії: 8 років видимості".
Нагадаємо, що в прокат вийшов фільм "Сузір’я Великого Пса" — нова робота голлівудського майстра Рідлі Скотта.
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