Звездные гости ОМКФ-2026: как прошло грандиозное открытие 17-го кинофестиваля (фоторепортаж)

Ведущими мероприятия уже по традиции выступили актриса, режиссер, продюсер и телеведущая Даша Трегубова и ведущая "Starlight Новости" Оксана Гутцайт. В этот раз к ведущим присоединилась их коллега —журналистка и телеведущая Маричка Падалко.

Даша Трегубова Фото: Пресс-служба

Оксана Гутцайт

Маричка Падалко

В самом начале церемонии ведущие озвучили главную тему фестиваля — "Свобода в твоей ДНК".

На сцене с речами выступили генеральный директор ОМКФ Анна Мачух, министр культуры Татьяна Бережная, председатель Госкино Андрей Осипов, Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова и многие другие.

Оксана Гутцайт, Анна Марчук и Даша Трегубова

Также президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко вручила специальную награду Lifetime Achievement Award боснийскому режиссеру Данису Тановичу.

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Среди гостей были замечены Сергей и Алена Лавренюк, Наталья Денисенко и Юрий Ярошенко, Ксения Мишина, Вера Брежнева, Анастасия Цимбалару и многие другие.

Анастасия Цимбалару

Юрий Ярошенко и Наталка Денисенко

Ксения Мишина

Татьяна Власова

Светлана Охрименко

Яна Винниченко

Лилия Пустовит

Анна Никонова

Ирина Адонина

Вера Брежнева

Анна Марчук

Любава Грешнова и Слава Соломко

Елена Светлицкая

Алена Лавренюк

Алексей Комаровский

Olya Shelby

Андрей Осипов

Александр Попов

17-й Одесский международный кинофестиваль проходит с 27 августа по 4 сентября 2026 года в Киеве. Программа включает внеконкурсный "Фестиваль фестивалей", национальный и международный конкурсы, специальные показы, гала-премьеры, ретроспективу Сергея Буковского, выборку современной грузинской документалистики, а также специальную секцию "Женщины в армии: 8 лет видимости".

Напомним, в прокат вышла лента "Созвездие Большого Пса", новая работа голливудского мэтра Ридли Скотта.

Также мы рассказывали как прошло самое яркое светское событие лета 2026 кинопремии "Золота Дзиґа".