Звездные гости ОМКФ-2026: как прошло грандиозное открытие 17-го кинофестиваля (фоторепортаж)
На днях в стенах КВЦ "Парковый" прошла масштабная церемония открытия 17-го Одесского международного кинофестиваля. По традиции, событие стало центром притяжения для украинских и зарубежных топовых медийных лиц и деятелей киноиндустрии.
Ведущими мероприятия уже по традиции выступили актриса, режиссер, продюсер и телеведущая Даша Трегубова и ведущая "Starlight Новости" Оксана Гутцайт. В этот раз к ведущим присоединилась их коллега —журналистка и телеведущая Маричка Падалко.
В самом начале церемонии ведущие озвучили главную тему фестиваля — "Свобода в твоей ДНК".
На сцене с речами выступили генеральный директор ОМКФ Анна Мачух, министр культуры Татьяна Бережная, председатель Госкино Андрей Осипов, Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова и многие другие.
Также президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко вручила специальную награду Lifetime Achievement Award боснийскому режиссеру Данису Тановичу.
Среди гостей были замечены Сергей и Алена Лавренюк, Наталья Денисенко и Юрий Ярошенко, Ксения Мишина, Вера Брежнева, Анастасия Цимбалару и многие другие.
17-й Одесский международный кинофестиваль проходит с 27 августа по 4 сентября 2026 года в Киеве. Программа включает внеконкурсный "Фестиваль фестивалей", национальный и международный конкурсы, специальные показы, гала-премьеры, ретроспективу Сергея Буковского, выборку современной грузинской документалистики, а также специальную секцию "Женщины в армии: 8 лет видимости".
Напомним, в прокат вышла лента "Созвездие Большого Пса", новая работа голливудского мэтра Ридли Скотта.
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