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Звездные гости ОМКФ-2026: как прошло грандиозное открытие 17-го кинофестиваля (фоторепортаж)

На днях в стенах КВЦ "Парковый" прошла масштабная церемония открытия 17-го Одесского международного кинофестиваля. По традиции, событие стало центром притяжения для украинских и зарубежных топовых медийных лиц и деятелей киноиндустрии.

Лидия Новоселецкая
Лидия Новоселецкая
Колумнист
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Открытие 17-го Одесского международного кинофестиваля
Оксана Гутцайт, Маричка Падалко и Даша Трегубова — ведущие церемонии открытия | Фото: Пресс-служба

Ведущими мероприятия уже по традиции выступили актриса, режиссер, продюсер и телеведущая Даша Трегубова и ведущая "Starlight Новости" Оксана Гутцайт. В этот раз к ведущим присоединилась их коллега —журналистка и телеведущая Маричка Падалко.

Открытие 17-го Одесского международного кинофестиваля
Даша Трегубова
Фото: Пресс-служба
Открытие 17-го Одесского международного кинофестиваля
Оксана Гутцайт
Открытие 17-го Одесского международного кинофестиваля
Маричка Падалко

В самом начале церемонии ведущие озвучили главную тему фестиваля — "Свобода в твоей ДНК".

На сцене с речами выступили генеральный директор ОМКФ Анна Мачух, министр культуры Татьяна Бережная, председатель Госкино Андрей Осипов, Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова и многие другие.

Открытие 17-го Одесского международного кинофестиваля
Открытие 17-го Одесского международного кинофестиваля
Открытие 17-го Одесского международного кинофестиваля
Оксана Гутцайт, Анна Марчук и Даша Трегубова

Также президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко вручила специальную награду Lifetime Achievement Award боснийскому режиссеру Данису Тановичу.

Відео дня

Среди гостей были замечены Сергей и Алена Лавренюк, Наталья Денисенко и Юрий Ярошенко, Ксения Мишина, Вера Брежнева, Анастасия Цимбалару и многие другие.

Открытие 17-го Одесского международного кинофестиваля
Анастасия Цимбалару
Открытие 17-го Одесского международного кинофестиваля
Юрий Ярошенко и Наталка Денисенко
Открытие 17-го Одесского международного кинофестиваля
Ксения Мишина
Открытие 17-го Одесского международного кинофестиваля
Татьяна Власова
Открытие 17-го Одесского международного кинофестиваля
Светлана Охрименко
Открытие 17-го Одесского международного кинофестиваля
Яна Винниченко
Открытие 17-го Одесского международного кинофестиваля
Лилия Пустовит
Открытие 17-го Одесского международного кинофестиваля
Анна Никонова
Открытие 17-го Одесского международного кинофестиваля
Ирина Адонина
Открытие 17-го Одесского международного кинофестиваля
Вера Брежнева
Открытие 17-го Одесского международного кинофестиваля
Анна Марчук
Открытие 17-го Одесского международного кинофестиваля
Любава Грешнова и Слава Соломко
Открытие 17-го Одесского международного кинофестиваля
Елена Светлицкая
Открытие 17-го Одесского международного кинофестиваля
Алена Лавренюк
Открытие 17-го Одесского международного кинофестиваля
Алексей Комаровский
Открытие 17-го Одесского международного кинофестиваля
Olya Shelby
Открытие 17-го Одесского международного кинофестиваля
Андрей Осипов
Открытие 17-го Одесского международного кинофестиваля
Александр Попов

17-й Одесский международный кинофестиваль проходит с 27 августа по 4 сентября 2026 года в Киеве. Программа включает внеконкурсный "Фестиваль фестивалей", национальный и международный конкурсы, специальные показы, гала-премьеры, ретроспективу Сергея Буковского, выборку современной грузинской документалистики, а также специальную секцию "Женщины в армии: 8 лет видимости".

Напомним, в прокат вышла лента "Созвездие Большого Пса", новая работа голливудского мэтра Ридли Скотта.

Также мы рассказывали как прошло самое яркое светское событие лета 2026 кинопремии "Золота Дзиґа".