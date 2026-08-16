Что бы сказала Кэрри Брэдшоу? Обзор фильма "Всего одна ночь"

Голливуд давно не снимает романтические комедии на потоке, и, вообще, в мире все больше относятся к этому жанру, как к атавизму.

Ромкомы стали неактуальными, как и общий тренд на легкость с учетом событийного контекста в мире крайние шесть лет. Режиссеры и сценаристы, вероятно, просто не понимают, как имплементировать легкость бытия в реальность, которая множит сложности в геометрической прогрессии, и как сопоставить новостной поток с восторженной и милой историей влюбленности и беззаботного вайба.

Трейлер фильма "Всего одна ночь"

Уилл Глак и сценарист Трэвис Браун решились на эксперимент и рассказали комедийную романтическую историю, которая развивается на фоне антиутопического Нью-Йорка.

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Свободы в некогда самом демократичном и раскрепощенном городе мира давно в прошлом, населению внедрены чипы, контролирующие гормональный фон, и вступать в интимные отношения без штампа в паспорте больше нельзя: это карается законом.

Точнее, можно, но только одну ночь в году в течение двенадцати часов. За этот период одиноким жителям Нью-Йорка предстоит найти себе пару и вступить с этим человеком в интимную связь. По истечении двенадцати часов запрет на интим возобновляется.

Одним словом, государство демонстрирует абсолютную власть над телами своих граждан, а они в свою очередь бегают по городу, как лабораторные мышки по лабиринту с целью найти быструю любовь, а до этого — приобрести средства индивидуальной защиты.

Какие меры предусмотрены условиями тоталитарного режима в случае несанкционированной беременности, в фильме не упоминается, но, видимо, нам лучше и не знать.

На фоне декораций, далеких от романтики, развивается история влюбленности двух молодых людей — Элли (Моника Барбаро) и Оуэна (Каллум Тернер). Оуэна бросает девушка прямо в "день Х", а у Элли не было пары.

Фото: Кадр из фильма

И вот главная героиня надевает самое откровенное платье из всех, что может нарисовать фантазия (к слову, все время задаешься вопросом: зачем такие платья в Нью-Йорке инцелов?), и решает выйти в свет на "охоту".

Дальше история выглядит забавно, в лучших традициях жанра. Героев все время сталкивает судьба, каждый зритель в зале понимает, что эти двое просто созданы друг для друга. Элли и Оуэн то и дело попадают в забавные ситуации.

В целом Уилл Глак умеет работать с коммерческими проектами. В его ленте есть жизнерадостная эстетика, красивые виды города и узнаваемые коды 2000-х годов, когда все еще было можно, а в обществе доминировал запрос на легкость.

Фото: Кадр из фильма

Фильм буквально соткан из узнаваемых кодов Нью-Йорка Кэрри Брэдшоу начала 2000-х: заведения с яркими частными вечеринками, откровенная одежда, насыщенная ночная жизнь, много смеха. Так и читается острая ностальгия создателей картины по эпохе нулевых годов. Но на фоне этого зритель все время упирается в декорации, которые указывают на то, как повлиял запрет на интим на повседневную жизнь людей.

В общем и целом перед нами — качественная романтическая комедия, которую так и хочется отделить от ее фона и отдать последний "Рассказу служанки". А в остальном — приятное кино для летнего вечера.

Напомним, чем примечателен фильм "Конец Оук-стрит".

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