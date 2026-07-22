Даша Астафьева и Никита Добрынин прочитали стихи о несчастной любви и пагубной страсти (фото)
На днях в сердце украинской столицы — в ресторане Sicilia — прошел творческий поэтический вечер, ставший уже традиционным для украинских звезд и медийных деятелей.
В этот раз главными звездами события "Читай сердцем" стали ведущий Никита Добрынин, певица и ведущая Даша Астафьева, актриса Светлана Охрименко и другие известные личности. Модерировала вечер Наталья Тур, а музыкальное сопровождение события обеспечивала Голубка.
Открыл поэтический вечер Никита Добрынин стихотворением Леси Украинки "Питання". Ведущий призвал видеть в деятелях культуры не скучных персонажей из учебников, а людей с большой удивительной судьбой, полной грандиозных событий.
Продолжила вечер Даша Астафьева. Певица выбрала для выступления произведения Катерины Бабкиной и Раисы Троянкер. К слову, последняя прославилась как настоящая famme fatale 30-х годов: у нее даже был роман с укротителем тигров.
Также среди звездных чтецов в этот раз оказались певица Анна Добрыднева, интервьюер Алина Доротюк, чемпионка Европы по художественной гимнастике, финалистка Олимпийских игр Виктория Оноприенко, актриса Елена Олар, психолог отдельной артбригады НГУ Анна Рудёнок.
Среди гостей вечера замечены олимпийский чемпион Олег Верняев, параолимпийский призер Евгений Богодайко, журналистка Ксения Малинюк, певец YOGEN, актеры театра и кино Алексей Череватенко и Гио Пачкория.
Поэтическое мероприятие организовано издательством "Книголав", отдельной артбригадой НГУ и Vasilev Bureau.
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