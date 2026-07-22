Даша Астафьева и Никита Добрынин прочитали стихи о несчастной любви и пагубной страсти (фото)

В этот раз главными звездами события "Читай сердцем" стали ведущий Никита Добрынин, певица и ведущая Даша Астафьева, актриса Светлана Охрименко и другие известные личности. Модерировала вечер Наталья Тур, а музыкальное сопровождение события обеспечивала Голубка.

Наталья Тур Фото: Пресс-служба

Никита Добрынин с гостьей поэтического вечера Фото: Пресс-служба

Даша Астафьева и Антон Васильев

Открыл поэтический вечер Никита Добрынин стихотворением Леси Украинки "Питання". Ведущий призвал видеть в деятелях культуры не скучных персонажей из учебников, а людей с большой удивительной судьбой, полной грандиозных событий.

Продолжила вечер Даша Астафьева. Певица выбрала для выступления произведения Катерины Бабкиной и Раисы Троянкер. К слову, последняя прославилась как настоящая famme fatale 30-х годов: у нее даже был роман с укротителем тигров.

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Даша Астафьева читает стихи Катерины Бабкиной и Раисы Троянкер

Также среди звездных чтецов в этот раз оказались певица Анна Добрыднева, интервьюер Алина Доротюк, чемпионка Европы по художественной гимнастике, финалистка Олимпийских игр Виктория Оноприенко, актриса Елена Олар, психолог отдельной артбригады НГУ Анна Рудёнок.

Анна Добрыднева

Светлана Охрименко

Алина Доротюк

Виктория Оноприенко

Елена Олар

Среди гостей вечера замечены олимпийский чемпион Олег Верняев, параолимпийский призер Евгений Богодайко, журналистка Ксения Малинюк, певец YOGEN, актеры театра и кино Алексей Череватенко и Гио Пачкория.

Поэтическое мероприятие организовано издательством "Книголав", отдельной артбригадой НГУ и Vasilev Bureau.

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