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Даша Астафьева и Никита Добрынин прочитали стихи о несчастной любви и пагубной страсти (фото)

На днях в сердце украинской столицы — в ресторане Sicilia — прошел творческий поэтический вечер, ставший уже традиционным для украинских звезд и медийных деятелей.

Лидия Новоселецкая
Лидия Новоселецкая
Колумнист
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Никита Добрынин читал стихи
Никита Добрынин | Фото: Пресс-служба

В этот раз главными звездами события "Читай сердцем" стали ведущий Никита Добрынин, певица и ведущая Даша Астафьева, актриса Светлана Охрименко и другие известные личности. Модерировала вечер Наталья Тур, а музыкальное сопровождение события обеспечивала Голубка.

В Киеве состоялся поэтический вечер
Наталья Тур
Фото: Пресс-служба
В Киеве состоялся поэтический вечер
Никита Добрынин с гостьей поэтического вечера
Фото: Пресс-служба
В Киеве состоялся поэтический вечер
Даша Астафьева и Антон Васильев

Открыл поэтический вечер Никита Добрынин стихотворением Леси Украинки "Питання". Ведущий призвал видеть в деятелях культуры не скучных персонажей из учебников, а людей с большой удивительной судьбой, полной грандиозных событий.

Продолжила вечер Даша Астафьева. Певица выбрала для выступления произведения Катерины Бабкиной и Раисы Троянкер. К слову, последняя прославилась как настоящая famme fatale 30-х годов: у нее даже был роман с укротителем тигров.

Відео дня
В Киеве состоялся поэтический вечер
Даша Астафьева читает стихи Катерины Бабкиной и Раисы Троянкер

Также среди звездных чтецов в этот раз оказались певица Анна Добрыднева, интервьюер Алина Доротюк, чемпионка Европы по художественной гимнастике, финалистка Олимпийских игр Виктория Оноприенко, актриса Елена Олар, психолог отдельной артбригады НГУ Анна Рудёнок.

В Киеве состоялся поэтический вечер
Анна Добрыднева
В Киеве состоялся поэтический вечер
Светлана Охрименко
В Киеве состоялся поэтический вечер
Алина Доротюк
В Киеве состоялся поэтический вечер
Виктория Оноприенко
В Киеве состоялся поэтический вечер
В Киеве состоялся поэтический вечер
Елена Олар

Среди гостей вечера замечены олимпийский чемпион Олег Верняев, параолимпийский призер Евгений Богодайко, журналистка Ксения Малинюк, певец YOGEN, актеры театра и кино Алексей Череватенко и Гио Пачкория.

Поэтическое мероприятие организовано издательством "Книголав", отдельной артбригадой НГУ и Vasilev Bureau.

Ранее мы писали, что певица Анна Тринчер собрала звездных друзей на сицилийской вечеринке.

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