Пенелопа Крус и Оливия Уайлд говорят о неприличном: о чем фильм "Соседи сверху"

Когда мы идем на фильм о двух супружеских парах, у нас есть определенные ожидания от сюжета и его развития. Можно заранее допустить, что герои сбросят маски добропорядочности и обнажат свои темные стороны, шокируя порой не только окружающих, но и самих себя.

Мы готовимся ко встрече с персонажами, которые будут выяснять отношения, вскрывать теневые стороны друг друга, флиртовать и, возможно, даже договорятся о совместной интимной близости.

Трейлер фильма "Соседи сверху"

Такие сюжеты фильмов чем-то напоминают игру в "Я никогда не…". И на этапе, когда пыльные скелеты вываливаются со всех шкафов, герои должны либо разрушить привычную жизнь до фундамента, либо понять, что еще не все потеряно и любовь можно пересобрать заново.

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Фильм "Соседи сверху" ("Приглашение"), снятый Оливией Уайлд по сценарию Уилла Маккормака и Рашиды Джонс, рассказывает о сварливой супружеской паре, проживающей в старинном квартале Сан-Франциско. Однажды они приглашают на ужин своих соседей сверху, после чего нам предстоит узнать, как именно могут работать или терять актуальность отношения. Причем узнавать мы это будем в вайбе комедийной и сатирической атмосферы.

Тональность ленты — грустно-смешная, по-бытовому рутинная, немного горькая и неожиданно серьезная.

Джо (Сет Роган) и Анджела (Оливия Уайлд) давно женаты. Она окончила художественную школу, но не стала продолжать обучение. Героиня Уайлд — нереализованная в профессии женщина. К немногочисленным своим достижениям она может отнести лишь ремонт в квартире Джо, доставшейся ему от родителей.

Фото: кадр из фильма

Джо — бывший инди-рок музыкант, который теперь работает доцентом в консерватории. Он неглуп, ироничен, интеллектуален, но слишком не уверен в себе. Мужчина даже не верит, что его могут пригласить к участию в интимной вечеринке. А если и пригласят, думает Джо, то он все равно никому не понравится и будет подпирать стенку, как аутсайдер.

У пары есть 12-летняя дочь, которая уехала ночевать к подружке.

Джо возвращается домой на велосипеде. Он долго лежит в прихожей, стараясь успокоить боль в спине. Анджела сообщает ему, что пригласила соседей сверху, именно тех, кто громко предается близости каждую ночь. Ее мужу не особенно нравится эта идея, супруги начинают громко спорить. А еще Джо забыл купить бутылку вина, и ему нельзя начинать есть до прихода гостей.

В этот момент понимаешь, что ссоры — единственный и последний способ коммуникации между мужем и женой, которые только так все еще способны поддерживать связь. Они больше не любят друг друга: их связывает общий ребенок и красивая квартира в центре города, которую они "никогда не могли бы себе позволить". А еще, как часто бывает в браках, им обоим страшно что-то менять.

К ним приходит пара соседей сверху — Пина (Пенелопа Крус) и Хок (Эдвард Нортон). Они совсем не похожи на Анджелу и Джо: у них насыщенная сексуальная жизнь. Пина — сексолог и психолог, Хок — в прошлом пожарник.

Джо хочет выяснить отношения со страстными соседями, которые часто не дают ему заснуть своими громкими оргазмами. И это — далеко не единственная тема, которую герои вынесут на обсуждение этим нескучным вечером.

В общем и целом фильм имеет нечто общее с лентой "Сплитсвиль" 2025 года с Дакотой Джонсон в главной роли. Те же темы актуальности и жизнеспособности длительных отношений в наше время, вопрос обмена партнерами, обсуждения новизны и ее качества. Но если "Сплитсвиль" построен на динамике событий, то "Соседи сверху" — диалоговое кино.

Зрителю словно предлагают присоединиться к интимному разговору, который, возможно, давно назрел у каждого второго в его взрослой жизни длительных отношений.

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