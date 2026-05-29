Синоптик побеждает во Второй мировой: рецензия на фильм "Давление"

В этот раз любимая тема разговора в Британии, о погоде, выходит на новый уровень и становится чуть ли не главным фактором начала победы над гитлеровской армией по итогу высадки десанта в Нормандии.

Эстетически выверенная драма о войне повествует о напряженном периоде планирования операции "День Д" в штабе союзных войск.

Ведущий шотландский синоптик капитан Джеймс Стагг (Эндрю Скотт) назначен главным метеорологом операции "Оверлорд" под прямым командованием Дуайта Д. Эйзенхауэра. В его обязанности входит определение подходящего с точки зрения погодной ситуации дня для высадки войск союзников. В условиях реактивно меняющейся погоды на севере Европы метеорологический фактор становится определяющим для успеха операции.

Итак, герою Эндрю Скотта предстоит выдерживать давление со стороны Эйзенхауэра (Брендан Фрейзер) и, преодолевая его радикальную мускулинность, даже спорить с ним в доступной ему манере сдержанной британской мины несогласия.

Фокус картины на том, что перспективы свободного от фашизма мира зависят от погоды, которую, как известно, никто не способен контролировать. И вот главнокомандующий союзных войск Западного фронта, легендарный Эйзенхауэр, оказывается беспомощным перед лицом атмосферных условий и зависим от мнения капитана-метеоролога.

Аналитические расчеты капитана Стагга приводят к выводу о том, что штабу союзников стоит повременить со "Днем Д" и отказаться от даты 5 июня 1944 года. Ведь, по рассчетам синоптика, именно в этот день произойдет столкновение ураганов над интересующей военных местностью.

Стагг утверждает, что наиболее подходящий момент настанет не ранее 18 июня, но военным такое длительное выжидание категорически не подходит.

Общая давлеющая картина происходящего усугубляется для Стагга перепалками с менее квалифицированным, но привычным для Эйзенхауэра метеорологом Ирвингом Криком (Крис Мессина). Он готов прогнозировать высшему командованию хорошую погоду, отвечая их ожиданиям (напоминает современных инфоцыган).

Эйзенхауэр представлен в картине напористым, очень громким, но периодически сомневающимся военным лидером. Герой Брендана Фрейзера не хочет верить пессимистическим прогнозам Стагга, но, столкнувшись с абсолютной стойкостью капитана, Эйзенхауэр отступает от намеченных планов.

Эндрю Скотт играет персонажа, чье большое сердце скрыто за мрачной холодностью и отстраненностью, преданностью расчетам и аналитике. Он суров, стоически честен и, даже опасаясь гнева Эйзенхауэра, говорит правду, рискуя навлечь на себя проблемы в случае ошибки, от которой не застрахован, как и любой другой синоптик.

Возможно, мы больше нуждаемся в героях, похожих на Джеймса Стагга. Ведь современному человеку очень не хватает честности и доверия.

