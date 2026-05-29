Синоптик перемагає у Другій світовій: рецензія на фільм "Тиск"

Цього разу улюблена тема розмови в Британії, про погоду, виходить на новий рівень і стає мало не головним фактором початку перемоги над гітлерівською армією за підсумком висадки десанту в Нормандії.

Естетично вивірена драма про війну оповідає про напружений період планування операції "День Д" у штабі союзних військ.

Провідного шотландського синоптика капітана Джеймса Стагга (Ендрю Скотт) призначили головним метеорологом операції "Оверлорд" під прямим командуванням Дуайта Д. Ейзенхауера. У його обов'язки входить визначення відповідного з точки зору погодної ситуації дня для висадки військ союзників. В умовах реактивно мінливої погоди на півночі Європи метеорологічний фактор стає визначальним для успіху операції.

Отже, герою Ендрю Скотта доведеться витримувати тиск з боку Ейзенхауера (Брендан Фрейзер) і, долаючи його радикальну мускулінність, навіть сперечатися з ним у доступній йому манері стриманої британської міни незгоди.

Фокус картини на тому, що перспективи вільного від фашизму світу залежать від погоди, котру, як відомо, ніхто не здатний контролювати. Й ось головнокомандувач союзних військ Західного фронту, легендарний Ейзенхауер, виявляється безпорадним перед обличчям атмосферних умов і залежний від думки капітана-метеоролога.

Аналітичні розрахунки капітана Стагга приводять до висновку про те, що штабу союзників варто почекати з "Днем Д" і відмовитися від дати 5 червня 1944 року. Адже, за розрахунками синоптика, саме цього дня відбудеться зіткнення ураганів над місцевістю, що цікавить військових.

Стагг стверджує, що найбільш слушний момент настане не раніше 18 червня, але військовим таке тривале вичікування категорично не підходить.

Загальна гнітюча картина того, що відбувається, посилюється для Стагга суперечками з менш кваліфікованим, але звичним для Ейзенхауера метеорологом Ірвінгом Кріком (Кріс Мессіна). Він готовий прогнозувати вищому командуванню гарну погоду, відповідаючи їхнім очікуванням (нагадує сучасних інфоциганів).

Ейзенхауер представлений у картині наполегливим, дуже гучним військовим лідером, який періодично сумнівається. Герой Брендана Фрейзера не хоче вірити песимістичним прогнозам Стагга, але, зіткнувшись з абсолютною стійкістю капітана, Ейзенхауер відступає від намічених планів.

Ендрю Скотт грає персонажа, чиє велике серце сховане за похмурою холодністю і відстороненістю, відданістю розрахункам і аналітиці. Він суворий, стоїчно чесний і, навіть побоюючись гніву Ейзенхауера, говорить правду, ризикуючи накликати на себе проблеми в разі помилки, від якої не застрахований, як і будь-який інший синоптик.

Можливо, ми більше потребуємо героїв, схожих на Джеймса Стагга. Адже сучасній людині дуже бракує чесності та довіри.

