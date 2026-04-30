Огляд фільму "Диявол носить Prada 2": Vogue став приземленішим

Сьогодні, в останній день квітня 2026-го, на великі екрани українських кінотеатрів виходить довгоочікуваний сиквел культової стрічки про внутрішнє життя модного видання Vogue "Диявол носить Prada 2". Щоправда, для "секретності" письменниця Лорен Вайсбергер назвала видання "Подіум". Режисером стрічки знову виступив Девід Френкель.

А ось сценаристкою картини стала Алін Брош Маккена, посунувши з проєкту "маму" оригінальної ідеї та авторки другої частини роману "Помста носить Prada" Лорен Вайсбергер. Маккена написала повністю відмінний від другої частини роману сценарій, і, ймовірно, воно на краще.

Звісно, для потрібного настрою і належного включення в матеріал перед переглядом сиквела варто було б переглянути першу частину 2006 року, де головна героїня — злегка незграбна, але талановита юна журналістка Енді Сакс (Енн Гетевей) — приїжджає підкорювати Нью-Йорк. Щоправда, замість важливого соціального видання вона потрапляє туди, куди навіть не думала, — до редакції журналу "Подіум" на посаду асистентки грози модного світу, головної редакторки Міранди Прістлі (Меріл Стріп).

Трейлер фільму "Диявол носить Prada 2"

У "Подіумі" героїня Гетевей проживає безліч внутрішніх і зовнішніх трансформацій і виходить звідти зовсім іншою людиною. І так: ключове слово "виходить". Вона відмовилася від подальшої роботи в модній журналістиці і віддала перевагу важливим соціальним темам.

20 років потому Енді Сакс — визнана у своїй сфері журналістка. На церемонії вручення премій за досягнення в професії вона дізнається, що її і всю редакцію її видання звільнили одним днем через скорочення. Енді виголошує гнівну промову під час нагородження, що "залітає" в соціальних мережах.

Зйомки фільму проходили в Нью-Йорку, Мілані та штаті Нью-Джерсі

Паралельно журнал "Подіум" опиняється в центрі скандалу через неблагонадійного рекламодавця, і талант серйозної журналістки Енді Сакс знадобився власнику медійного холдингу, куди входить і згадане видання, Ірву Кравіцу. Медіамагнат вирішує найняти Енді для порятунку іміджу журналу її соціально важливими матеріалами.

Таким чином Енді Сакс 20 років потому знову потрапляє у видання Міранди Прістлі.

Звичайно ж, не обійшлося без Емілі (Емілі Блант). Щоправда, тепер вона — в Dior, де її підколюють через незграбну французьку. Та й загалом, як писали західні ЗМІ, актори картини дали добро на зйомки в продовженні історії тільки за умови, що на екран повернеться весь головний склад першої частини.

Емілі Блант повернулася до своєї ролі

Яким вийшов фільм "Диявол носить Prada 2"

Але ж вийшло краще, ніж можна було очікувати від сиквела гучної історії. Герої отримали ергономічну еволюцію, їх адаптували під сучасні реалії і дали "в руки" актуальні проблеми медіаринку.

Вони борються з питаннями скорочення друкованої продукції, незручним хайпом, урізанням бюджетів і думкою нового керівництва, яке не ставиться до "священної корови", журналу "Подіум", як до такого.

Співробітників редакції, включно з самою Мірандою, пересаджують з автомобілів представницького класу в Uber, з бізнес-класу — в економ, з мішленівських ресторанів — у кав'ярні за рогом. Одним словом, "Подіум" добряче приземляють актуальними реаліями і роблять видання ближчим до народу.

Енн Гетевей в образі успішної Енді Сакс

У зв'язку з цим Енді метально виявляється ближчою до Міранди Пріслі, ніж до зумерів і штучного інтелекту, котрі наступають на планету. Тепер вони в одному човні — журналісти, які скоро перестануть бути потрібні світу.

Енді так само страждає на "синдром відмінниці" і чекає, коли її похвалить деспотична Міранда. Це, до речі, дуже перегукується з її життям у квартирі без ремонту, майже такій, як та, де вона мешкала 20 років тому.

У фільмі, як і в першій частині, — величезна кількість одягу преміальних брендів, розкішні локації, а Париж подієво замінює Мілан.

У фільмі — велика кількість дорогих брендів

У картині безліч кумедних відсилок до першої частини — все для ностальгічних настроїв міленіалів.

Окремо варто відзначити, як вигідно і компліментарно сценаристи обіграли не найприємнішу для Анни Вінтур історію з купівлею Джеффом Безосом медійного холдингу Conde Nast. Скандал так голосно гримів у медійних колах, що його не можна було ігнорувати в сценарії.

Отже, нам розповіли, що Міранда Прістлі сама дуже хотіла призначення на посаду генеральної медіаредакторки глобального "Подіуму", а продали видання в підсумку колишній дружині "якогось мільярдера". Ну, будемо вважати, що ми не зрозуміли, про кого йдеться.

А що ж Енді Сакс? Вона здійснила свою мрію — писати про важливе і серйозне в найпопулярнішому модному журналі планети. А який вигляд має найвище досягнення в кар'єрі журналіста?

Нагадаємо, племінник Майкла Джексона зіграв свого дядька в байопіку "Майкл".

Також ми розповідали, яким вийшов український фільм "На драйві".