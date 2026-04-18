Каскад зірок і повітряна тривога: як пройшла ювілейна премія YUNA в Києві

У столиці в палаці "Україна" відбулася масштабна ювілейна музична церемонія нагородження YUNA 2026. Під час заходу, який перервала 90-хвилинна повітряна тривога в Києві, було обрано 14 переможців у різних номінаціях.

Лідія Новоселецька
Тіна Кароль стала хедлайнером YUNA | Фото: Пресс-служба

Щойно церемонія нагородження розпочалася, у Києві оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу, через що гості та учасники церемонії були змушені пройти в укриття. Але, всупереч труднощам, подія продовжилася і закінчилася пізно ввечері.

Нагородження відзначилося виступом української співачки Тіни Кароль, яка стала хедлайнером YUNA вперше за 15 років існування премії.

Ще більш зворушливим виявився номер співачки Jamala. Вона презентувала пісню "Замовкни", а далі — попурі пам'яті українських артистів і музикантів, які пішли з життя у 2025 році, — Степана Гіги, ADAM і Дизеля з Green Grey.

Також помітною подією вечора став дебют IVAN LIULENOV і Damnitskyi з їхнім хітом "Шовковиця" на сцені. Виступ емоційно підтримав зал.

Ведучими церемонії стали Маша Єфросиніна та Анатолій Анатоліч за участю генпродюсера і співзасновника YUNA Павла Шилька.

Основні тріумфатори церемонії 2026 року — Артем Пивоваров ("Найкраща концертна подія" і "Найкращий виконавець"), Jerry Heil ("Найкращий відеокліп" і "Найкраща пісня до фільму") та Кажанна ("Відкриття року" і "Найкращий хіп-хоп-альбом"), які отримали по дві статуетки.

TVORCHI виграли свою шосту нагороду YUNA в номінації "Найкраща нова версія", а MONATIK (як співавтор переможного треку "Вимолив" у категорії "Найкраща пісня до фільму") встановив новий рекорд в історії YUNA, отримавши 18-ту нагороду.

У номінації "Найкраща виконавиця" перемогла Альона Омаргалієва

