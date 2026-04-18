Каскад звезд и воздушная тревога: как прошла юбилейная премия YUNA в Киеве

Как только церемония награждения началась, в Киеве объявили воздушную тревогу из-за баллистической угрозы, из-за чего гости и участники церемонии были вынуждены пройти в укрытие. Но, вопреки трудностям, событие продолжилось и закончилось поздно вечером.

Награждение отметилось выступлением украинской певицы Тины Кароль, которая стала хедлайнером YUNA впервые за 15 лет существования премии.

Еще более трогательным оказался номер певицы Jamala. Она представила песню "Замовкни", а далее — попурри памяти украинских артистов и музыкантов, которые ушли из жизни в 2025 году, — Степана Гиги, ADAM и Дизеля из Green Grey.

Jamala

Также заметным событием вечера стал дебют IVAN LIULENOV и Damnitskyi с их хитом "Шелковица" на сцене. Выступление эмоционально поддержал зал.

Ведущими церемонии стали Маша Ефросинина и Анатолий Анатолич при участии генпродюсера и соучредителя YUNA Павла Шилько.

Основные триумфаторы церемонии 2026 — Артем Пивоваров ("Лучшее концертное событие" и "Лучший исполнитель"), Jerry Heil ("Лучший видеоклип" и "Лучшая песня к фильму") и Кажанна ("Открытие года" и "Лучший хип-хоп-альбом"), получившие по две статуэтки.

TVORCHI выиграли свою шестую награду YUNA в номинации "Лучшая новая версия", а MONATIK (как соавтор победного трека "Вимолив" в категории "Лучшая песня к фильму") установил новый рекорд в истории YUNA, получив 18-ю награду.

В номинации "Лучшая исполнительница" победила Алена Омаргалиева

