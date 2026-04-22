Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Мнения

Племянник Майкла Джексона сыграл своего дядю: каким получился фильм о короле поп-музыки

В украинском прокате стартует показ байопика об иконе поп-музыки Майкле Джексоне. Главная роль в биографической ленте режиссера Антуана Фукуа досталась племяннику певца Джаафару Джексону, сыну Джермейна Джексона, старшего брата Майкла.

Лидия Новоселецкая
Джаафар Джексон — племянник Майкла Джексона | Фото: Кадр из фильма

Изначально релиз ленты был запланирован на апрель 2025 года, затем — на октябрь. Однако фильм получился слишком длинным для кинотеатров — более трех с половиной часов. В итоге производители были вынуждены снова переносить релиз и значительно сокращать хронометраж. В конце концов премьера состоялась в апреле 2026-го.

К слову, лента заведомо была согласована и одобрена родственниками и наследниками Майкла.

Трейлер фильма "Майкл"

Сюжет фильма охватывает период жизни артиста с 1966 по 1988 годы. Зрителей знакомят с перипетиями в отношениях талантливого мальчика с тираничным отцом.

С первых кадров зрителей переносят в бедно обставленную гостиную, где коллектив "Джексон 5" репетирует под пристальным контролем родителя, к которому они обращаются не иначе, как Джозеф (Колман Доминго).

Відео дня

Джозеф в свою очередь не особенно щепетилен в методах воспитания: может и побить, когда что-то идет вразрез с его представлениями о прекрасном. Пятеро его сыновей гастролируют по конкурсам и ярмаркам, и на одном из таких выступлений талантливого Майкла замечает менеджер крупной звукозаписывающей компании. После этого для семейства Джексонов все меняется коренным образом.

В картине показано становление группы "Джексон 5"
Фото: Кадр из фильма

Мы становимся свидетелями стремительного восхождения певца к вершинам популярности, которое происходит в довольно сжатые сроки.

В фильме Фукуа эффектно отражены выступления Майкла Джексона, красной линией проходит его перманентный конфликт с отцом и абсолютное одиночество внутри семьи. Оно показано через "дружбу" маленького певца с шимпанзе, жирафом и удавом, а не с членами семьи или ровесниками.

Однако мы ничего не узнаем об отношениях Майкла с братьями: родственники артиста выступают в роли живой декорации или статистов, не более. Некоторое время в повествовании уделяется трогательным отношениям поп-короля с матерью: они часто ели мороженое во время просмотров старых фильмов.

Из сюжета картины мы также узнаем, что Майкл нашел фигуру отца в своем телохранителе Билле Брейе (Кейлин Дюррел Джонс), который был поддержкой певца долгое время.

Но так и осталось тайной, какой была драматическая составляющая становления характера человека, который стал первым чернокожим артистом на MTV, получил 15 премий Грэмми и продал миллиард копий альбомов. Ведь создатели фильма нам об этом просто не рассказали, подгоняя свое творение под требования кинотеатров.

Мы видим душевные мучения Майкла, его нерешительность и переживания, которые долгое время не дают ему обрести почву под ногами. Но картине явно недостает той самой вырезанной части хронометража, где, вероятно, осталось все то, чего не хватило фильму.

Сходство актера с его героем получилось просто потрясающим
Фото: Кадр из фильма

А может, все дело в том, что любая попытка экранизировать жизнь такой многогранной легенды, чье величие, таинственность и скандальность по масштабам стало больше планеты, которую он "качал" своими выступлениями, обречена на "завалы" в плоские подачи материала: от героизации и глорификации до маргинализации. И для реализации проекта с глубокой драматургией и последовательной эволюцией героя нужен просто формат сериала.

Отдельно хочется отметить игру Джаафара Джексона. Уникальное родственное внешнее сходство и пластика тела подарили фанатам настоящую встречу с кумиром. Это получилось прямо хорошо!

