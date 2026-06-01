Звезды и праздничная дорожка в поврежденном Октябрьском: как прошло Ukrainian GALA VYTOKY в Киеве (фото)
На днях в Международном центре культуры и искусств (бывший Октябрьский дворец) прошло масштабное музыкальное событие, объединившее концертную программу VYTOKY и формат Ukrainian GALA.
Мероприятие состоялось после масштабного обстрела украинской столицы, следствием которого стало, в том числе, и повреждение МЦКИ, где была запланирована церемония. На сегодня в здании выбиты окна и проломлена крыша. Однако это не помешало звездным гостям и артистам собраться в пусть израненном, но любимом месте киевлян.
В стенах пострадавшего исторического здания были исполнены легендарные песни в сопровождении Национального президентского оркестра. Звездами GALA-дорожки стали активные деятели театральной, медийной и модной индустрии.
На марафоне звездных выходов музыкального события, организованного по формату 2025 года, появились Ольга Сумская, Мила Нитич, Оля Цибульская, Оксана Билозир, Анжела Чигрин, Марта Адамчук, Анна Тульева, Катерина Сташко и многие другие.
Звездная дорожка стала эстетическим гимном украинскому аутентичному стилю: все присутствующие на гала-церемонии представили образы в этно-стиле.
В ходе вечера также состоялась торжественная церемония награждения Ukrainian Gala VYTOKY, во время которой были отмечены выдающиеся деятели культуры Украины за значительный вклад в развитие украинской культуры и многолетнюю профессиональную деятельность.
