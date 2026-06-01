Зірки та святковий хідник у пошкодженому Жовтневому: як пройшло Ukrainian GALA VYTOKY у Києві (фото)

Захід відбувся після масштабного обстрілу української столиці, наслідком якого стало, зокрема, й пошкодження МЦКМ, де була запланована церемонія. Станом на сьогодні в будівлі вибито вікна та проломлено дах. Однак це не завадило зірковим гостям і артистам зібратися в нехай зраненому, але улюбленому місці киян.

У стінах постраждалої історичної будівлі були виконані легендарні пісні в супроводі Національного президентського оркестру. Зірками GALA-хідника стали активні діячі театральної, медійної та модної індустрії.

На марафоні зіркових виходів музичної події, організованої за форматом 2025 року, з'явилися Ольга Сумська, Міла Нітіч, Оля Цибульська, Оксана Білозір, Анжела Чигрин, Марта Адамчук, Анна Тульєва, Катерина Сташко та багато інших.

Ольга Сумська

Оля Цибульська

Анжела Чигрин

Анна Тульєва

Ольга Сумська та Світлана Білоножко

Mіla Nіtіch

Зірковий хідник став естетичним гімном українському автентичному стилю: всі присутні на гала-церемонії представили образи в етностилі.

Анна Козир

Аліна Онопа, Анна Луценко

Анна Саліванчук

Марія Кошкіна

Геля Зозуля

Олексій Донцов

Анастасія Цимбалару

Павло Шилько

Влад Дарвін

Під час вечора також відбулася урочиста церемонія нагородження Ukrainian Gala VYTOKY, під час якої були відзначені видатні діячі культури України за значний внесок у розвиток української культури та багаторічну професійну діяльність.

