Катя Сільченко в образі Міранди Прістлі: як пройшла прем'єра "Диявол носить Prada 2" в Києві
В українській столиці відбулася масштабна гала-прем'єра довгоочікуваного сиквела культового фільму "Диявол носить Prada".
Подія стала справжньою світською сенсацією: вона зібрала представників шоу-бізнесу та модної індустрії у стінах кінотеатру "Оскар" ТРЦ "Гулівер".
Важливою частиною події була присутність українських ведучих, які зіграли невеликі ролі у стрічці "Диявол носить Prada 2", — Тетяни та Андрія Данилевичів.
До них приєдналися відомі українські дизайнери, які взяли участь в озвучуванні картини для українського прокату, — Ваня Фролов і Катя Сільченко. До слова, остання з'явилася на прем'єрі в образі головної редакторки журналу "Подіум" Міранди Прістлі (Меріл Стріп).
Серед інших гостей було помічено Ірину Данилевську, MELOVIN, Олександра Шовковського, Оксану Гутцайт, Олексія Комаровського, Ксенію Мішину, Наталку Денисенко, Ольгу Сумську з сім'єю, Дашу Трегубову, Людмилу Барбір та багатьох інших.
