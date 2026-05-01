Катя Сільченко в образі Міранди Прістлі: як пройшла прем'єра "Диявол носить Prada 2" в Києві

В українській столиці відбулася масштабна гала-прем'єра довгоочікуваного сиквела культового фільму "Диявол носить Prada".

Лідія Новоселецька
Катя Сільченко з'явилася на прем'єрі в образі головної героїні "Диявол носить Prada 2" | Фото: Пресс-служба

Подія стала справжньою світською сенсацією: вона зібрала представників шоу-бізнесу та модної індустрії у стінах кінотеатру "Оскар" ТРЦ "Гулівер".

Важливою частиною події була присутність українських ведучих, які зіграли невеликі ролі у стрічці "Диявол носить Prada 2", — Тетяни та Андрія Данилевичів.

Тетяна та Андрій Данилевичі з'явилися в одному з епізодів картини

До них приєдналися відомі українські дизайнери, які взяли участь в озвучуванні картини для українського прокату, — Ваня Фролов і Катя Сільченко. До слова, остання з'явилася на прем'єрі в образі головної редакторки журналу "Подіум" Міранди Прістлі (Меріл Стріп).

Катя Сільченко та Юлія Єрмолаєва

Серед інших гостей було помічено Ірину Данилевську, MELOVIN, Олександра Шовковського, Оксану Гутцайт, Олексія Комаровського, Ксенію Мішину, Наталку Денисенко, Ольгу Сумську з сім'єю, Дашу Трегубову, Людмилу Барбір та багатьох інших.

Ірина Данилевська
MELOVIN
Оксана Гутцайт та Олексій Комаровський
Ольга Сумська
Даша Трегубова
Олена Світлицька
Міла Нітіч
Наталія Островська та Олександра Самборська
Анна Козир
Ксенія Виноградова
Наталія Лук'янець
Іван Фролов дублював одного з героїв картини
Лідія Новоселецька
Юрій Савранський, Наталка Денисенко, Григорій і Христина Решетники

Нагадаємо, яким вийшов фільм "Диявол носить Prada 2".

Також ми писали, що Ольга Сумська знялася у вітчизняній картині "Скамер".