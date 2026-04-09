Кого ти готовий продати за лайки: рецензія на психологічний трилер "Гуру"
В Україні розпочався показ психологічного трилера "Гуру" (Gourou) з актором П'єром Ніне ("Граф Монте-Крісто"). Режисер картини — Ян Гозлан ("Чорний ящик", "Видіння"). Трилер оповідає про популярного у Франції коуча, який успішно збирав зали, не маючи для глядачів нічого, крім нахабства.
Про що фільм французький трилер "Гуру" 2025/26
Харизматичний ментор з особистісного розвитку Матьє Вассер стає найвідомішим коучем у Франції. Він — один із тих популярних у наш час "торговців повітрям", які надихають, дають упевненість і розповідають глядачам, що вони "гідні більшого", не уточнюючи при цьому, чого саме.
"Паливо" успіху для Матьє — зростаючі лайки і репости в соціальних мережах, а його основна аудиторія — прості, невпевнені в собі люди з нестійкою позицією в житті.
Зі сцени Матьє гарантує розширення кордонів і блискучі перспективи своїм слухачам зі схильністю до емоційної залежності.
Гуру коучингу — абсолютно безпринципний, холодний, безсердечний і безжалісний. Єдиним критерієм доцільності для Матьє є успішний успіх і всебічна популярність.
Раптово французький уряд вирішує переглянути правила для правомірності роботи коучів. Що залишається Матьє Вассеру, окрім як консолідувати суспільство навколо себе до максимуму? Він іде на популярне ток-шоу і розповідає з екрана сльозливу історію про те, як його старший брат Крістоф регулярно глумився над ним у дитинстві.
Наскільки правдива історія Матьє, нікого не цікавить, а грандіозний успіх і зростання популярності в соціальних мережах досягнуті за кілька годин. Але Вассер прекрасно розуміє, що вліз у зашморг великого обману, і він ризикує в короткі терміни затягнутися на шиї.
Далі подієва воронка закручується з неймовірною швидкістю і динамікою. Головний герой ходить по тонкому льоду і вістрю леза одночасно.
Недовго думаючи, він іде на вбивство члена сім'ї, вважаючи "супутні збитки" виправданим кроком для збереження становища і популярності. Паралельно йому пропонують грандіозні перспективи в США. Крутий шоу-ділець із Лас-Вегаса гарантує Матьє свою багатотисячну сцену для виступів.
Послідовність дій Вассера викликає все більше запитань у його дружини Адель. Вона невпинно ставить запитання, на які у гуру коучингу немає відповідей, а трохи пізніше головний герой потрапляє на гачок власного водія.
Динаміка сценарію фільму "Гуру" вибудувана затягуюче, залучально і провокаційно. Глядачі проводять хронометраж фільму в очікуванні покарання для головного героя, а зашморг на шиї Матьє затягується все сильніше. Питання лише в тому, кого ще головний герой буде готовий продати за лайки в соціальних мережах, і як довго це взагалі зможе тривати?
