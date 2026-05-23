"Мандалорець і Ґроґу" 2026: яким вийшов новий спін-офф "Зоряних війн"
В Україні стартував показ чергового спін-оффу культової франшизи "Зоряні війни", яку просто не можна не розширювати в умовах тотального дефіциту нових ідей у кінематографі.
Утім, критики вже відгукнулися про фільм "Мандалорець і Ґроґу" як про продукт із сильними видовищною та екшен складовими, але позбавлений нових ідей. Загалом, дорікають у тій самій кризі свіжих смислів.
Скажемо чесно, на відсутності нових ідей можна спекулювати нескінченно, адже питання актуальне для всієї індустрії загалом, а не для окремо взятої франшизи або жанрової ніші. Творіння режисера Джона Фавро — не виняток. Але якщо оцінювати фільм в цілому — все зовсім не так погано!
Мандалорець — мисливець за головами в обладунках, такий собі найманець для разових замовлень. Його звуть Дін Джарін, але частіше його називають Мандо (незмінно Педро Паскаль). Оголити голову Мандо — все одно що вчинити акт особистої атаки на персонажа. Тому Педро весь час у шоломі, а ми можемо бачити тільки його динамічні рухи тіла.
Якби не другий чарівний персонаж, глядачів могло спіткати розчарування, але цього не станеться. Адже Малюк Йода, або Ґроґу, — справжній емоційно заряджений клубочок сентиментів і милої міміки. Величезні миготливі очі та великі вуха, що реагують на все, як флюгер, — справжній подарунок фанатам всесвіту. Ґроґу незмінно відданий Мандо, і це не може не розчулювати.
У якийсь момент Мандо приймає замовлення від Ворд (Сігурні Вівер), полковника Нової Республіки, на полювання за імперським лиходієм. Ми не знаємо особистості останнього. У процесі Мандро бореться з дуже неприємними близнюками Хаттами. Він береться в обмін на необхідну інформацію врятувати їхнього племінника Ротту, якого залучили до гладіаторських боїв на далекій планеті.
Відверто кажучи, сюжет фільму "Мандалорець і Ґроґу" доволі простий, на відміну від інших спін-оффів всесвіту і центральної історії франшизи Лукаса загалом.
Глядачам запропонували послідовний ланцюжок якісно виконаних бойових епізодів. При цьому набір діалогів і реплік виглядає доволі обмеженим, якщо не сказати — для тих, хто вивчає мову з нуля: "Бажаю удачі, вона стане тобі в пригоді" або "У нас не так багато часу", "Я намагаюся уникати насильства". Останньою фразою головний герой Мандо коментує свою бурхливу діяльність на екрані, що часто викликає легку іронію.
Підсумовуючи загальне враження, варто зазначити, що перед нами — яскравий динамічний фільм із дружнім і кумедним тандемом у центрі, що робить відсилання до ідеї дружби Хана Соло і Чубакки з магістральної історії франшизи.
Спецефекти у стрічці на висоті, сцени битв — не поступаються. Нових ідей і смислів творці стрічки, щоправда, запропонували небагато: спрацювали на вже наявному різноманітному матеріалі. Але чи так важливі нові ідеї в, по суті, консервативному, незважаючи на різноманіття персонажів і планет, концепті? Та й чи так потрібні завищені очікування від високобюджетного літнього блокбастера, особливо якщо ти — давній фанат всесвіту Джоджа Лукаса?
