Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Думки

Слідство ведуть вовняні: огляд фільму "Вівці-детективи"

В українських кінотеатрах триває показ детективної історії в стилі Агати Крісті, де головні дійові "особи" — це вівці на британському пасовищі, які не тільки жують траву, а й розслідують справжнє вбивство в мальовничому селі.

Лідія Новоселецька
Лідія Новоселецька
Колумністка
0
Рецензія на фільм "Вівці-детективи"
Головними героями картини стали не люди, а тварини | Фото: Кадр из фильма

Перед нами — чарівна адаптація німецького кримінального бестселера Леоні Свонн "Історія про кошлату овечку", яку майстерно переписав сценарист Крейг Мазін. Режисером стрічки виступив Кайл Балда ("Гидкий я").

Події затишного "лампового" детектива розгортаються в селі Денбрук, у якому зазвичай нічого такого не відбувається.

Трейлер фільму "Вівці-детективи"

Пастух і землевласник Джордж Гарді (Г'ю Джекман) живе в трейлері, понад усе на світі любить своїх овечок, читає їм вечорами детективні історії, годує підопічних синіми ліками, а профіт від своєї отари отримує винятково від продажу вовни.

Він не допускає навіть думки про те, щоб продавати овець на м'ясо, що не дуже подобається іншим місцевим агропромисловцям.

Відео дня
Рецензія на фільм "Вівці-детективи"
У фільмі знявся Г'ю Джекман
Фото: Кадр из фильма

Нас знайомлять з овечками Лілі і Кралею, сером Річфілдом і Себастьяном, а також із місцевими жителями: не найрозумнішим поліцейським Тімом (Ніколас Браун), м'ясником, і фермером-конкурентом, який мріє відхопити пасовища Джорджа будь-якими способами.

І ось відбувається жахливе — вбивство! Жителі села в шоці.

Рецензія на фільм "Вівці-детективи"

Під підозрою — одразу всі і ніхто конкретно. Тим часом у громаді з'являються нові люди: американка Ребекка Гемпстед (Моллі Гордон), журналіст, який мріє про великий матеріал, Елліот Метьюз (Ніколас Галіцін), а також адвокатка жертви в рожевому — Лідія Гартботтл (Емма Томпсон).

Рецензія на фільм "Вівці-детективи"
Емма Томпсон зіграла адвоката

Але, як виявилося, єдині, хто здатний розкрити злочин, — це вівці Джорджа. Вони вчаться самостійно ходити в місто, вишукувати докази і навіть доносити свої умовиводи до людей найхимернішими способами.

Нас не змушують зациклитися на самому факті вбивства: воно стає лише короткою передмовою до важливих подій у житті стада і всього села, життя якого вже ніколи не буде таким, як раніше.

Цей сповнений провінційної чарівності фільм переносить у простір добрих вдалих жартів, теплих пустощів і красивих краєвидів британського передмістя.

У знаменитих акторів у "Вівцях-детективах" маленькі ролі, тому що весь фокус глядачів — на вовняних героях. Перед нами овечий "клуб по четвергах", і саме це вже розчулює.

Раніше ми розповідали, чому варто подивитися фільм "Мортал Комбат 2".

Також нагадаємо, якою вийшла друга частина культового "Диявол носить Prada 2".