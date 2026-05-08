Слідство ведуть вовняні: огляд фільму "Вівці-детективи"

Перед нами — чарівна адаптація німецького кримінального бестселера Леоні Свонн "Історія про кошлату овечку", яку майстерно переписав сценарист Крейг Мазін. Режисером стрічки виступив Кайл Балда ("Гидкий я").

Події затишного "лампового" детектива розгортаються в селі Денбрук, у якому зазвичай нічого такого не відбувається.

Пастух і землевласник Джордж Гарді (Г'ю Джекман) живе в трейлері, понад усе на світі любить своїх овечок, читає їм вечорами детективні історії, годує підопічних синіми ліками, а профіт від своєї отари отримує винятково від продажу вовни.

Він не допускає навіть думки про те, щоб продавати овець на м'ясо, що не дуже подобається іншим місцевим агропромисловцям.

У фільмі знявся Г'ю Джекман

Нас знайомлять з овечками Лілі і Кралею, сером Річфілдом і Себастьяном, а також із місцевими жителями: не найрозумнішим поліцейським Тімом (Ніколас Браун), м'ясником, і фермером-конкурентом, який мріє відхопити пасовища Джорджа будь-якими способами.

І ось відбувається жахливе — вбивство! Жителі села в шоці.

Під підозрою — одразу всі і ніхто конкретно. Тим часом у громаді з'являються нові люди: американка Ребекка Гемпстед (Моллі Гордон), журналіст, який мріє про великий матеріал, Елліот Метьюз (Ніколас Галіцін), а також адвокатка жертви в рожевому — Лідія Гартботтл (Емма Томпсон).

Емма Томпсон зіграла адвоката

Але, як виявилося, єдині, хто здатний розкрити злочин, — це вівці Джорджа. Вони вчаться самостійно ходити в місто, вишукувати докази і навіть доносити свої умовиводи до людей найхимернішими способами.

Нас не змушують зациклитися на самому факті вбивства: воно стає лише короткою передмовою до важливих подій у житті стада і всього села, життя якого вже ніколи не буде таким, як раніше.

Цей сповнений провінційної чарівності фільм переносить у простір добрих вдалих жартів, теплих пустощів і красивих краєвидів британського передмістя.

У знаменитих акторів у "Вівцях-детективах" маленькі ролі, тому що весь фокус глядачів — на вовняних героях. Перед нами овечий "клуб по четвергах", і саме це вже розчулює.

