Следствие ведут шерстяные: обзор фильма "Овцы-детективы"
В украинских кинотеатрах идет показ детективной истории в стиле Агаты Кристи, где главные действующие "лица" — это овечки на британском пастбище, которые не только жуют траву, но и расследуют настоящее убийство в живописной деревне.
Перед нами — очаровательная адаптация немецкого криминального бестселлера Леони Суонн "История о лохматой овечке", которую мастерски переписал сценарист Крейг Мазин. Режиссером ленты выступил Кайл Балда ("Гадкий я").
События уютного "лампового" детектива разворачиваются в деревеньке Денбрук, в которой обычно ничего эдакого не происходит.
Пастух и землевладелец Джордж Харди (Хью Джекман) живет в трейлере, больше всего на свете любит своих овечек, читает им по вечерам детективные истории, кормит подопечных синим лекарством, а профит от своего стада получает исключительно от продажи шерсти.
Он не допускает даже мысли о том, чтобы продавать овец на мясо, что не очень нравится другим местным агропромышленникам.
Нас знакомят с овечками Лили и Кралей, сэром Ричфилдом и Себастьяном, а также с местными жителями: не самым умным полицейским Тимом (Николас Браун), мясником, и фермером-конкурентом, который мечтает отхватить пастбища Джорджа любыми способами.
И вот происходит ужасное — убийство! Жители деревни в шоке.
Под подозрением — сразу все и никто конкретно. Тем временем в общине появляются новые люди: американка Ребекка Хэмпстед (Молли Гордон), журналист, мечтающий о большом материале, Эллиот Мэтьюз (Николас Галицин), а также адвокат жертвы в розовом — Лидия Хартботтл (Эмма Томпсон).
Но, как оказалось, единственные, кто способен раскрыть преступление, — это овечки Джорджа. Они учатся самостоятельно ходить в город, выискивать улики и даже доносить свои умозаключения до людей самыми причудливыми способами.
Нас не вынуждают зациклиться на самом факте убийства: оно становится только коротким прологом к важным событиям в жизни стада и всей деревни, жизнь которой уже никогда не будет прежней.
Этот полный провинциального очарования фильм переносит в пространство добрых удачных шуток, теплых дурачеств и красивых видов британского пригорода.
У знаменитых актеров в "Овцах-детективах" маленькие роли, потому что весь фокус зрителей — на шерстяных героях. Перед нами овечий "клуб по четвергам", и само это уже умиляет.
Ранее мы рассказывали, почему стоит посмотреть фильм "Мортал Комбат 2".
Также напомним, какой молучилась вторая часть культового "Дьявол носит Prada 2".