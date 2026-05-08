Следствие ведут шерстяные: обзор фильма "Овцы-детективы"

Перед нами — очаровательная адаптация немецкого криминального бестселлера Леони Суонн "История о лохматой овечке", которую мастерски переписал сценарист Крейг Мазин. Режиссером ленты выступил Кайл Балда ("Гадкий я").

События уютного "лампового" детектива разворачиваются в деревеньке Денбрук, в которой обычно ничего эдакого не происходит.

Пастух и землевладелец Джордж Харди (Хью Джекман) живет в трейлере, больше всего на свете любит своих овечек, читает им по вечерам детективные истории, кормит подопечных синим лекарством, а профит от своего стада получает исключительно от продажи шерсти.

Он не допускает даже мысли о том, чтобы продавать овец на мясо, что не очень нравится другим местным агропромышленникам.

Нас знакомят с овечками Лили и Кралей, сэром Ричфилдом и Себастьяном, а также с местными жителями: не самым умным полицейским Тимом (Николас Браун), мясником, и фермером-конкурентом, который мечтает отхватить пастбища Джорджа любыми способами.

И вот происходит ужасное — убийство! Жители деревни в шоке.

Под подозрением — сразу все и никто конкретно. Тем временем в общине появляются новые люди: американка Ребекка Хэмпстед (Молли Гордон), журналист, мечтающий о большом материале, Эллиот Мэтьюз (Николас Галицин), а также адвокат жертвы в розовом — Лидия Хартботтл (Эмма Томпсон).

Но, как оказалось, единственные, кто способен раскрыть преступление, — это овечки Джорджа. Они учатся самостоятельно ходить в город, выискивать улики и даже доносить свои умозаключения до людей самыми причудливыми способами.

Нас не вынуждают зациклиться на самом факте убийства: оно становится только коротким прологом к важным событиям в жизни стада и всей деревни, жизнь которой уже никогда не будет прежней.

Этот полный провинциального очарования фильм переносит в пространство добрых удачных шуток, теплых дурачеств и красивых видов британского пригорода.

У знаменитых актеров в "Овцах-детективах" маленькие роли, потому что весь фокус зрителей — на шерстяных героях. Перед нами овечий "клуб по четвергам", и само это уже умиляет.

