Финальная битва за Землю: обзор фильма "Мортал Комбат 2"

В начале 1990-х годов вышла видеоигра Mortal Kombat, вдохновленная культовой картиной Джона Карпентера с Куртом Расселом в главной роли – "Большой переполох в малом Китае" 1986 года. Летающие парни в широких китайских шляпах, метающих молнии – как раз оттуда.

Трейлер фильма "Мортал Комбат 2"

Так вот, игра очень быстро стала популярной. Смысл игры в жанре файтинга сводился к борьбе между Земным и Внешним царствами, которые должны сойтись на десятом турнире "Смертельного боя". Этот бой решит будущее Земли и ее населения.

Успех игры вылился в ее многочисленные обновленные версии и экранизацию 1995 года режиссера Пола Андерсона ("Обитель зла") с Кристофером Ламбертом в роли лорда Рейдена. Симпатий критиков картина не завоевала, а вот зрители принесли продюсерам 122 миллиона долларов, при затратах менее 20 миллионов.

Відео дня

В 1997 продюсеры попробовали повторить успех сиквелом "Смертельный бой: Уничтожение" с заменой режиссера на Джона Леонетти ("Проклятье Аннабель"). Впрочем, большинство актеров также подлежали замене. Ожидания на большую кассу не оправдались, и продюсеры решили свернуть франшизу.

Почти двадцать пять лет спустя, в 2021 году перезапустили экранизацию игры, которая имела успех несколько десятилетий. Сюжет претерпел значительные изменения и допустил новых персонажей. Однако, продолжение франшизы постигла судьба сиквела 1997 года: лента едва покрыла затраты, а критики недовольно скривились, выдав пресловутые "смешанные отзывы".

Правда, Вселенная Земного и Внешнего царств, все равно получила логическое продолжение. Сюжеты 2021 года и новая лента 2026 довольно сильно отличаются, как от игры, так и от оригинального фильма. Поэтому для глубокого погружения в "разборки" Вселенной лучше пересмотреть фильмы в хронологической последовательности.

Итак, фильм 2026 года рассказывает непосредственно в "тело" финальной битвы, на которой решится судьба Земли: мир людей может навсегда перейти в распоряжение Внешнего царства и лично — главного злодея — Шао Кана (Мартин Форд). К слову, Кана в предыдущей картине не было, его добавили.

Добавили также таких героев видеоигр, как голливудский актер Джонни Кейдж (Карл Урбан), принцесса Китана (Аделин Рудольф), вождя зубастого племени таркатанов Барака (Си-ДжейБлумфилд) и многих других.

Кадр из фильма "Мортал Комбат 2" Фото: Скриншот

Герой Джонни Кейджа в исполнении Карла Урбана ("Судья Дредд", "Пацаны") – голливудский актер, который выходит в тираж и не видит перспектив в кинематографе. Зато теперь его избрали Боги для участия в финальной битве за Землю. Ему предстоит вспомнить свои боевые навыки и активировать сообразительность, чтобы помочь планете "остаться на плаву".

Что касается реакции критиков по состоянию на сегодня, они точно симпатизируют сиквелу больше чем перезапуску 2021 года.

Однозначно можно сказать, что фанаты Mortal Kombat будут довольны: им предстоит встреча с широким спектром героев из видеоигр. Кроме того, их ждет два часа созерцания масштабных боевых сцен в лучших традициях фентези с включением восточных боевых искусств. И, (спойлер), создатели сделали отсылку к "Большому переполоху в малом Китае": те, кто знает – поймут!

Ранее мы рассказывали, каким получился сиквел "Дьявол носит Прада".

Напомним, племянник Майкла Джексона сыграл своего дядю в байопике "Майкл".