"Супер Марио Галактика в кино": обзор анимационного фильма

О чем фильм "Супер Марио Галактика в кино" 2026

Итак, мультфильм "Супер Марио Галактика в кино" начинается со сцены с Розалиной (ее озвучивает Бри Ларсон), лазурной принцессой. Впервые она появляется в игре 2007 года. Принцесса читает сказки своим детям — пухленьким звездочкам с детскими голосами.

Прелестную принцессу Розалину похищает Боузер-младший (Бенни Сафди), который планирует сотворить новую планету с целью впечатлить своего холодного отца Боузера (Джек Блэк). Последний раз зрители видели Боузера уменьшенным до микро-размеров и живущим в Грибном королевстве принцессы Пич (Аня Тейлор-Джой).

В это время Марио и Луиджи готовятся к празднованию дня рождения Пич, параллельно знакомясь с новыми персонажами Грибного королевства.

Детеныш принцессы Розалинды, звездочка Лума, сбегает из плена Боузера-младшего и врывается на торжество Розалинды. Она просит друзей и принцессу Пич спасти лазурную принцессу, а для этого им следует отправиться в путешествие по уровням игр "Супер Марио".

Это и есть ключевая сюжетная линия. Добавочные сюжетные линии рассказывают о проблемах во взаимоотношениях Боузера-младшего с отцом, его временное превращение в доброго парня.

Чем действительно знаменателен анимационный фильм "Супер Марио Галактика в кино", так это сценами экшена и уровнем анимации. Мультфильм создавала студия Illumination, которая ранее снимала культовых миньонов. Специалисты студии оказались на высоте и в этот раз.

Верхом визуальной составляющей ленты стала сцена, в которой принцесса Пич приходит в казино, где гости ходят по стенам. Это выглядело свежо и оригинально. Однако прочие сюжетные вехи анимационного фильма в основном отсылают к прошлому, взывая к ностальгии зрителей.

В общем и целом фильм стремится угождать зрителю и удерживать внимание на триггерах поклонников продуктов Nintendo. И, конечно, всем, кто в детстве, затаив дыхание бродил по мирам знаменитых братьев-сантехников, будет что вспомнить и от чего воскликнуть:"О, я знаю, о чем это", ведь "пасхалок" в мультфильме и правда очень много.

Но вся логика повествования и суть сюжета, в большей степени рассчитаны на детскую аудиторию, а не на взрослых с ностальгией. Поэтому им эти отсылки будут непонятны, а также им может не хватить новизны сюжета в новой анимационной ленте.

Однако, дети после просмотра "Супер Марио Галактика в кино" вышли с восторгом, а они, как известно, далеки от занудства взрослых критиков и не готовы раскладывать мультфильмы на молекулы и атомы. Им просто хочется развлечься и получить новые эмоции. А с этим картина о новых приключениях сантехников справилась.

