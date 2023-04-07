Критики в ужасе, зрители в восторге. Стоит ли смотреть фильм "Братья Супер Марио в кино"

В Украине стартовал показ анимационного фильма от создателей "Миньонов".

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На этой неделе в украинский прокат вышла долгожданная адаптация культовой игры "Братья Супер Марио". Анимационный фильм собрал беспрецедентное количество негативной критики, а создатели картины планируют собрать 100 миллионов долларов в первый прокатный уикэнд. Мы посмотрели этот спорный, не лишенный эффекта и спецэффектов фильм и готовы поделиться мнением. Спойлер: оно неплохое!

B&H film distribution

Как все начиналось

В далеком 1993 году Голливуд отважился на первую, дорогую по тем временам авантюру, — съемки фильма по мотивам культовой игры Nintendo — "Братья Супер Марио". Сказать, что картина провалилась в прокате — не сказать ничего!. Из общего бюджета фильма в размере 48 миллионов долларов, продюсерам удалось вернуть только 20 в первые выходные показа. А актер Боб Хоскинс, сыгравший Луиджи, чуть не загубил свою карьеру этой сомнительной ролью. Правда, позже картина приобрела культовый статус для домашнего просмотра и была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как первый художественный фильм, снятый по мотивам видеоигры.

После грандиозного фиаско японская компания-создатель игры — Nintendo несколько десятилетий отказывалась продавать права на новые киноадаптации "Братьев Марио", но в 2016 президент холдинга Тацуми Кимисима решил рискнуть и попробовать снова. Тогда компания продала студии Illumination Entertainment права на использование популярных персонажей видеоигр. Видимо, японцы вдохновились успехом "Миньонов", созданный студией в жанре компьютерной анимации.

Назвать результат успешным сложно. В данный момент рейтинге сайта Rotten tomatoes, фильм получил 53%. Конечно, это не катастрофа, но победой такие суммарные результаты отзывов критиков не назовешь. При этом, отзывы зрителей, на данный момент, составляют около 90%, что масштабно диссонирует с мнением кинокритиков и обещает продюсерам хорошие сборы в эти выходные.

B&H film distribution

Какой он — фильм "Супер Братья Марио в кино" 2023?

По сути, профессионалам из Illumination Entertainment удалась крутая и забавная история с достоверно воссозданными декорациями из игры. Здесь вам и Грибное королевство, и королевство Джунглей, и замок Боузера. Словом, несколько поколений поклонников знаменитой игры не будут разочарованы "вселенной веселого сантехника" и скорее всего, переживут ностальгические настроения. Другими словами, события и декорации фильма перенесут поклонников игры всех возрастов в мир любимого "прыгуна", только этот мир приобрел все преимущества возможностей современной анимации.

Отдельного внимания заслуживают актеры, приглашенные на озвучку персонажей в анимационный фильм. Крис Пратт озвучил Марио, Аня Тейлор-Джой — принцессу Пич, а Джо Блэк — Боузера.

Стоит ли смотреть фильм "Братья Супер Марио в кино"?

Да, если:

Вы поклонник вселенной и скучаете по игре "Супер Марио"

У вас есть дети и вы думаете, куда бы их отвести на выходные. Детям точно будет нескучно на таком фильме!

Вы — поклонник анимационного кино. "Братья Супер Марио в кино", конечно не "Миньоны", но качество анимации — просто отменное.

Нет, если: