Критики у жаху, глядачі у захваті. Чи варто дивитися фільм "Брати Супер Маріо у кіно"

В Україні стартував показ анімаційного фільму від творців "Міньйонів".

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Цього тижня в український прокат вийшла довгоочікувана адаптація культової гри "Брати Супер Маріо". Анімаційний фільм зібрав безпрецедентну кількість негативної критики, а творці картини планують зібрати 100 мільйонів доларів у перший прокатний вікенд. Ми подивилися цей суперечливий, не позбавлений ефекту та спецефектів фільм і готові поділитись думкою. Спойлер: він непоганий!

B&H film distribution

Як все починалося

У далекому 1993 році Голлівуд наважився на першу, дорогу на ті часи авантюру, — зйомки фільму за мотивами культової гри Ninetendo — "Брати Супер Маріо". Сказати, що картина провалилася в прокаті — не сказати нічого! Із загального бюджету фільму у розмірі 48 мільйонів доларів продюсерам вдалося повернути лише 20 у перші вихідні показу. А актор Боб Хоскінс, який зіграв Луїджі, мало не занапастив свою кар'єру цією сумнівною роллю. Щоправда, пізніше картина набула культового статусу для домашнього перегляду та була внесена до Книги рекордів Гіннеса як перший художній фільм, знятий за мотивами відеоігри.

Після грандіозного фіаско японська компанія-творець гри — Ninetendo кілька десятиліть відмовлялася продавати права на нові кіноадаптації "Братів Маріо", але у 2016 році президент холдингу Тацумі Кімісіма вирішив ризикнути і спробувати знову. Тоді компанія продала студії Illumination Entertainment права на використання найпопулярніших персонажів відеоігор. Мабуть, японці надихнулися успіхом "Міньйонів", створеного студією у жанрі комп'ютерної анімації.

Назвати результат успішним складно. Наразі в рейтингу сайту Rotten tomatoes фільм отримав 53%. Звичайно, це не катастрофа, але перемогою таких сумарних результатів відгуків критиків не назвеш. При цьому відгуки глядачів нині становлять майже 90%, що масштабно дисонує з думкою кінокритиків та обіцяє продюсерам хороші збори в ці вихідні.

B&H film distribution

Який він — фільм "Супер Брати Маріо в кіно" 2023?

По суті, професіоналам з Illumination Entertainment вдалася крута та кумедна історія з достовірно відтвореними декораціями з гри. Тут вам і Грибне королівство, і королівство Джунглів, і замок Боузера. Словом, кілька поколінь шанувальників знаменитої гри не будуть розчаровані "всесвітом веселого сантехніка" і, швидше за все, переживуть ностальгічні настрої. Інакше кажучи, події та декорації фільму перенесуть шанувальників гри різного віку у світ улюбленого "стрибуна", тільки цей світ отримав усі переваги можливостей сучасної анімації.

Окремої уваги заслуговують актори, запрошені на озвучення персонажів в анімаційний фільм. Кріс Пратт озвучив Маріо, Аня Тейлор-Джой — принцесу Піч, а Джо Блек — Боузера.

Чи варто дивитися фільм "Брати Супер Маріо у кіно"?

Так, якщо:

Ви шанувальник всесвіту і сумуєте за грою "Супер Маріо"

У вас є діти і ви думаєте, куди їх відвести на вихідні. Дітям точно не буде нудно на такому фільмі!

Ви — шанувальник анімаційного кіно. "Брати Супер Маріо в кіно", звичайно не "Міньйони", але якість анімації — просто відмінна.

Ні, якщо: