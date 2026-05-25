Наталья Денисенко в красном: как прошла кинопремьера "Хрещатик 48/2" (фоторепортаж)

В столичном кинотеатре "Оскар" в ТРЦ Гулливер состоялась звездная премьера украинского фэнтези "Хрещатик 48/2" режиссера, сценариста и продюсера проекта Алексея Комаровского ("Когда ты выйдешь замуж").

Лидия Новоселецкая
Премьера фильма Хрещатик 48/2 в Киеве
Алексей Комаровский, Наталья Денисенко и Юрий Савранский | Фото: Пресс-служба

Событие стало эпицентром явки украинских медиаперсон. Кроме звездной команды фильма, на красной дорожке события появились многочисленные коллеги актеров ленты, журналисты, блогеры.

Главной звездой события стала актриса Наталья Денисенко — актриса, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Алексея Комаровского. Сопровождал звезду на мероприятии ее возлюбленный Юрий Савранский.

Юрий Савранский и Наталья Денисенко
Фото: Пресс-служба

Актриса, традиционно предпочитающая белый цвет для светских появлений, в этот раз выбрала для премьеры платье-трансформер, которое в процессе вечера превратилось в ярко-красный наряд.

Наталья Денисенко после превращения платья-трансформера

В числе других знаменитостей на кинопремьере были замечены Ольга Сумская, Даниэль Салем, Григорий и Кристина Решетник, Ирина Кудашова, Лида Ли, Любава Грешнова и многие другие.

Ольга Сумская
Даниэль Салем
Григорий и Кристина Решетник с детьми
Ирина Кудашова
Лида Ли и Даниэль Салем
Алексей Комаровский и Александра Самборская
Алена Тимошенко с сыном
Владимир Олейник
Анастасия Цимбалару и Алексей Комаровский

В центре сюжета фильма "Хрещатик 48/2" — 11-летние Юрко и Мия, которые случайно находят в своей квартире портал и попадают в Потусторонний Киев. По легенде, этот магический мир существует с 482 года, развиваясь параллельно с реальным городом. Герои оказываются в эпицентре магических событий. Теперь им предстоит победить древнее зло в лице Богини смерти.

Трейлер фильма "Хрещатик 48/2"

