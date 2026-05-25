Наталья Денисенко в красном: как прошла кинопремьера "Хрещатик 48/2" (фоторепортаж)
В столичном кинотеатре "Оскар" в ТРЦ Гулливер состоялась звездная премьера украинского фэнтези "Хрещатик 48/2" режиссера, сценариста и продюсера проекта Алексея Комаровского ("Когда ты выйдешь замуж").
Событие стало эпицентром явки украинских медиаперсон. Кроме звездной команды фильма, на красной дорожке события появились многочисленные коллеги актеров ленты, журналисты, блогеры.
Главной звездой события стала актриса Наталья Денисенко — актриса, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Алексея Комаровского. Сопровождал звезду на мероприятии ее возлюбленный Юрий Савранский.
Актриса, традиционно предпочитающая белый цвет для светских появлений, в этот раз выбрала для премьеры платье-трансформер, которое в процессе вечера превратилось в ярко-красный наряд.
В числе других знаменитостей на кинопремьере были замечены Ольга Сумская, Даниэль Салем, Григорий и Кристина Решетник, Ирина Кудашова, Лида Ли, Любава Грешнова и многие другие.
В центре сюжета фильма "Хрещатик 48/2" — 11-летние Юрко и Мия, которые случайно находят в своей квартире портал и попадают в Потусторонний Киев. По легенде, этот магический мир существует с 482 года, развиваясь параллельно с реальным городом. Герои оказываются в эпицентре магических событий. Теперь им предстоит победить древнее зло в лице Богини смерти.
