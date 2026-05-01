Катя Сильченко в образе Миранды Пристли: как прошла премьера "Дьявол носит Prada 2" в Киеве
В украинской столице состоялась масштабная гала-премьера долгожданного сиквела культового фильма "Дьявол носит Prada".
Событие стало настоящей светской сенсацией: оно собрало представителей шоу-бизнеса и модной индустрии в стенах кинотеатра "Оскар" ТРЦ "Гулливер".
Важной частью события было присутствие украинских ведущих, сыгравших небольшие роли в ленте "Дьявол носит Prada 2", — Татьяны и Андрея Данилевич.
К ним присоединились известные украинские дизайнеры, которые приняли участие в озвучивании картины для украинского проката, — Ваня Фролов и Катя Сильченко. К слову, последняя появилась на премьере в образе главного редактора журнала "Подиум" Миранды Пристли (Мерил Стрип).
В числе других гостей были замечены Ирина Данилевская, MELOVIN, Александр Шовковский, Оксана Гутцайт, Алексей Комаровский, Ксения Мишина, Наталка Денисенко, Ольга Сумская с семьей, Дарья Трегубова, Людмила Барбир и многие другие
