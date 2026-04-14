Наталка Денисенко и Ольга Сумская прочитали стихи на берегу Днепра

На днях, в ресторане Havana, на самом берегу Днепра украинские знаменитости собрались с благотворительной миссией для сбора средств для ВСУ.

Ментором события выступила украинская актриса, Наталка Денисенко. Кроме чтения стихов из сборника "Книга LOVE 5.0", она продала с импровизированного аукциона несколько личных вещей, среди которых — кукла Мавка (именно Наталка Денисенко озвучивала героиню анимационного фильма).

Кроме Денисенко, стихотворения читали также актриса Ольга Сумская, певица Марта Адамчук.

Юрий Савранский, Наталка Денисенко, Ольга Сумская Фото: Пресс-служба

Среди известных гостей были замечены певица Анна Тринчер, ведущая Оксана Гутцайт, режиссер Алексей Комаровский, ведущий Андрей Черновол.

Анна Тринчер

Марта Адамчук

Андрей Черновол

Ольга Сумская

Алексей Комаровский, Наталка Денисенко, Оксана Гутцайт, Ольга Сумская

