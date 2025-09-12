"Аббатство Даунтон: Величественный финал": как прошел звездный бранч по случаю старта фильма

На этой неделе в прокат выходит долгожданная третья часть культовой исторической картины — "Аббатство Даунтон: Величественный финал". По этому случаю актриса Анастасия Цимбалару на днях выступила модератором изысканного чаепития в британском стиле, которое состоялось в столичном ресторане Frou Frou.

Related video

"Аббатство Даунтон" — именно тот фильм, который требует не только просмотра, но и последующего обсуждения. Именно этим и занялись украинские знаменитости, блогеры и представители СМИ на следующий день после масштабной премьеры в Киеве, приняв участие в public talk, организатором которой выступила Анна Луценко

Модератором бранча выступила Анастасия Цимбалару Фото: Пресс-служба

Оксана Датий, эксперт по этикету, рассказала гостям о правилах английского чаепития и о том, как классический этикет можно адаптировать под современный украинский стиль жизни.

Эксперт по этикету Оксана Датий и Анастасия Цимбалару Фото: Пресс-служба

Зато блогер и кинообозреватель Марина Шульц поделилась инсайтами о том, почему "Аббатство Даунтон" стало культовым явлением, и чем "Грандиозный финал" отличается от предыдущих частей.

Госпожа Киноман и Марина Шульц

Гостям предлагали интерактив: каждая из приглашенных могла примерить на себя роль героини фильма, поделиться своим выбором и почувствовать себя частью этой элегантной истории.

Анна Луценко и Анастасия Цимбалару

Мария Булка и Ольга Женевская

Анастасия Цимбалару и Алена Шершнева

Анастасия Цымбалару и Светлана Охрименко

Ксения Ларина

Илона Гвоздева

Мероприятие состоялось по инициативе звездного сайта Viva! А также Фокус писал, каким вышел грандиозный фильм "Аббатство Даунтон: Величественный финал".

Напомним, как в Киеве прошел стильный бранч с Цибульской и Доротюк. Ранее также сообщалось, что Анастасия Цимбалару устроила бранч под названием "Опыты Анастасии Цимбалару".