Героини, музыка и красота: как прошел бранч Анастасии Цимбалару в Киеве (фоторепортаж)

В украинской столице в ресторане "Belkin" состоялся бранч, организованный известный украинской актрисой Анастасией Цимбалару, под названием "Досліди Анастасії Цимбалару". Событие собрало всех неравнодушных в созданию образа, включая украинских защитниц.

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Мероприятие получилось очень интересным, насыщенным, и ярким, и Фокус побывал на этом событии.

Музыкальную атмосферу бранча органично создали выступления молодых украинских исполнителей – группы "Очі в Очі" и певицы Анастасии Балог.

Вечер сопровождали харизматичные ведущие Катя Сташко и Алексей Донцов, которые создали теплую атмосферу для всех гостей.

Ведущие Катя Сташкои Алексей Донцов

Особыми гостями события стали украинские защитницы Елена Рыж, старший боевой медик 412 полка Nemesis, и Анна Руденок, младший сержант, инструктор по физической подготовке отдельной артиллерийской бригады Нацгвардии Украины.

Визажист Алина Купчак и Диана Янович провели мастер-класс, придумав комплексные образы защитницам, и рассказали об интересных лайфхаками для ухода. А фотограф Мария Малкина раскрыла для гостей тему настоящей красоты в кадре, вызвав в зале оживленную дискуссию.

Среди гостей, по традиции, – медийные личности, телеведущие и представители СМИ.

Анастасия Цимбалару

Марина Аристова

Ирина Татаренко

Анастасия Цимбалару и Влада Дедкова

Алина Онопа и Анна Луценко

Мирослава Мандзюк

Анна Малиновская, Анастасия Цимбалару и Марина Аристова

Вита Булана

Лидия Новоселецкая

Ксения Виноградова

Анастасия Цимбалару, Дарья Тыльванчук

Анастасия Цимбалару и Виктория Ференчук

Ранее Фокус писал, как в Киеве прошел стильный бранч с Цибульской и Доротюк, а также рассказывал, что столичные знаменитости собрались на бьюти-бранч в стиле студенческой вечеринки.