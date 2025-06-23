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Культура

Героини, музыка и красота: как прошел бранч Анастасии Цимбалару в Киеве (фоторепортаж)

Анна Малиновская, Анастасия Цимбалару, Марина Аристова
Фото: Пресс-служба | Анна Малиновская, Анастасия Цимбалару и Марина Аристова

В украинской столице в ресторане "Belkin" состоялся бранч, организованный известный украинской актрисой Анастасией Цимбалару, под названием "Досліди Анастасії Цимбалару". Событие собрало всех неравнодушных в созданию образа, включая украинских защитниц.

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Мероприятие получилось очень интересным, насыщенным, и ярким, и Фокус побывал на этом событии.

Музыкальную атмосферу бранча органично создали выступления молодых украинских исполнителей – группы "Очі в Очі" и певицы Анастасии Балог.

Вечер сопровождали харизматичные ведущие Катя Сташко и Алексей Донцов, которые создали теплую атмосферу для всех гостей.

Ведущие Катя Сташкои Алексей Донцов Fullscreen
Ведущие Катя Сташкои Алексей Донцов

Особыми гостями события стали украинские защитницы Елена Рыж, старший боевой медик 412 полка Nemesis, и Анна Руденок, младший сержант, инструктор по физической подготовке отдельной артиллерийской бригады Нацгвардии Украины.

Визажист Алина Купчак и Диана Янович провели мастер-класс, придумав комплексные образы защитницам, и рассказали об интересных лайфхаками для ухода. А фотограф Мария Малкина раскрыла для гостей тему настоящей красоты в кадре, вызвав в зале оживленную дискуссию.

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Среди гостей, по традиции, – медийные личности, телеведущие и представители СМИ.

Анастасия Цимбалару Fullscreen
Анастасия Цимбалару
Марина Аристова Fullscreen
Марина Аристова
Ирина Татаренко Fullscreen
Ирина Татаренко
Анастасия Цимбалару и Влада Дедкова Fullscreen
Анастасия Цимбалару и Влада Дедкова
Алина Онопа, Анна Луценко Fullscreen
Алина Онопа и Анна Луценко
Мирослава Мандзюк Fullscreen
Мирослава Мандзюк
Анна Малиновская, Анастасия Цимбалару, Марина Аристова Fullscreen
Анна Малиновская, Анастасия Цимбалару и Марина Аристова
Вита Булана Fullscreen
Вита Булана
Лидия Новоселецкая Fullscreen
Лидия Новоселецкая
Ксения Виноградова Fullscreen
Ксения Виноградова
Анастасия Цимбалару, Дарья Тыльванчук Fullscreen
Анастасия Цимбалару, Дарья Тыльванчук
Анастасия Цимбалару и Виктория Ференчук Fullscreen
Анастасия Цимбалару и Виктория Ференчук

Ранее Фокус писал, как в Киеве прошел стильный бранч с Цибульской и Доротюк, а также рассказывал, что столичные знаменитости собрались на бьюти-бранч в стиле студенческой вечеринки.