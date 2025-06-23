Героини, музыка и красота: как прошел бранч Анастасии Цимбалару в Киеве (фоторепортаж)
В украинской столице в ресторане "Belkin" состоялся бранч, организованный известный украинской актрисой Анастасией Цимбалару, под названием "Досліди Анастасії Цимбалару". Событие собрало всех неравнодушных в созданию образа, включая украинских защитниц.
Мероприятие получилось очень интересным, насыщенным, и ярким, и Фокус побывал на этом событии.
Музыкальную атмосферу бранча органично создали выступления молодых украинских исполнителей – группы "Очі в Очі" и певицы Анастасии Балог.
Вечер сопровождали харизматичные ведущие Катя Сташко и Алексей Донцов, которые создали теплую атмосферу для всех гостей.
Особыми гостями события стали украинские защитницы Елена Рыж, старший боевой медик 412 полка Nemesis, и Анна Руденок, младший сержант, инструктор по физической подготовке отдельной артиллерийской бригады Нацгвардии Украины.
Визажист Алина Купчак и Диана Янович провели мастер-класс, придумав комплексные образы защитницам, и рассказали об интересных лайфхаками для ухода. А фотограф Мария Малкина раскрыла для гостей тему настоящей красоты в кадре, вызвав в зале оживленную дискуссию.
Среди гостей, по традиции, – медийные личности, телеведущие и представители СМИ.
Ранее Фокус писал, как в Киеве прошел стильный бранч с Цибульской и Доротюк, а также рассказывал, что столичные знаменитости собрались на бьюти-бранч в стиле студенческой вечеринки.