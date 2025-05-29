Знаменитости собрались на бьюти-бранч в стиле студенческой вечеринки в Киеве (фоторепортаж)

На днях в отеле "Братислава" прошло бьюти-мероприятие, собравшее ключевых украинских инфлюенсеров, нишевых блогеров и представителей СМИ. Главным спикером на нем выступила известный украинский стилист Яна Винниченко.

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Фокус побывал на событии.

Мероприятие прошло в атмосфере беззаботности и с легкой ностальгией по студенческим годам, как в те же утренники после ночных подготовок к экзаменам.

Среди гостей – яркие представители fashion and beauty медиамира: Татьяна Брик, Олимпия Вайтмусташ, Слава Чайка, Елена Филонова, Лиза Краснова, Ольга Литвинова, Марина Аристова, Анна Георгиевна, Анжелика Симоненко, Кирилл Савченко, Татьяна Карикова и другие.

Приглашенные прослушали интересную бьюти-лекцию от стилиста Яны Винниченко. Главной темой обсуждения стали средства по уходу в условиях динамичной светской жизни, в особенности после употребления алкоголя, а также с целью снятия усталости.

После лекции гости погрузились в атмосферу классической вечеринки под музыкальный сет DJ Dari White.

Олимпия Вайтмусташ и Яна Винниченко Фото: Пресс-служба

Яна Винниченко, Сергей Пастухов, Мария Краснобаева и Dari White Фото: Пресс-служба

Таня Карикова и Яна Винниченко

Марина Аристова

Ксения Виноградова

Сергей Пастухов

Анна Козырь

Кирилл Савченко

Алина Харченко

Dari White

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