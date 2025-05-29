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Стиль жизни

Знаменитости собрались на бьюти-бранч в стиле студенческой вечеринки в Киеве (фоторепортаж)

фоторепортаж, бью-ти индустрия, бранч
Участницы бьюти-бранча прекрасно и с пользой провели время

На днях в отеле "Братислава" прошло бьюти-мероприятие, собравшее ключевых украинских инфлюенсеров, нишевых блогеров и представителей СМИ. Главным спикером на нем выступила известный украинский стилист Яна Винниченко.

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Фокус побывал на событии.

Мероприятие прошло в атмосфере беззаботности и с легкой ностальгией по студенческим годам, как в те же утренники после ночных подготовок к экзаменам.

Среди гостей – яркие представители fashion and beauty медиамира: Татьяна Брик, Олимпия Вайтмусташ, Слава Чайка, Елена Филонова, Лиза Краснова, Ольга Литвинова, Марина Аристова, Анна Георгиевна, Анжелика Симоненко, Кирилл Савченко, Татьяна Карикова и другие.

Приглашенные прослушали интересную бьюти-лекцию от стилиста Яны Винниченко. Главной темой обсуждения стали средства по уходу в условиях динамичной светской жизни, в особенности после употребления алкоголя, а также с целью снятия усталости.

После лекции гости погрузились в атмосферу классической вечеринки под музыкальный сет DJ Dari White.

Олимпия Вайтмусташ и Яна Винниченко Fullscreen
Олимпия Вайтмусташ и Яна Винниченко
Фото: Пресс-служба
Яна Винниченко, Сергей Пастухов, Мария Краснобаева, Dari White Fullscreen
Яна Винниченко, Сергей Пастухов, Мария Краснобаева и Dari White
Фото: Пресс-служба
Таня Карикова и Яна Винниченко Fullscreen
Таня Карикова и Яна Винниченко
Марина Аристова Fullscreen
Марина Аристова
Ксения Виноградова Fullscreen
Ксения Виноградова
Сергей Пастухов Fullscreen
Сергей Пастухов
Анна Козырь Fullscreen
Анна Козырь
Кирилл Савченко Fullscreen
Кирилл Савченко
Алина Харченко Fullscreen
Алина Харченко
Dari White Fullscreen
Dari White

Ранее Фокус писал, что:

Мы также писали, как в Киеве прошла премьера второго сезона "Последние из нас".