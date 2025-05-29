Знаменитості зібралися на б'юті-бранч у стилі студентської вечірки в Києві (фоторепортаж)

Днями в готелі "Братислава" відбувся б'юті-захід, що зібрав ключових українських інфлюенсерів, нішевих блогерів і представників ЗМІ. Головним спікером на ньому виступила відома українська стилістка Яна Винниченко.

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Фокус побував на події.

Захід пройшов в атмосфері безтурботності та з легкою ностальгією за студентськими роками, як у ті ж самі ранки після нічних підготовок до іспитів.

Серед гостей — яскраві представники fashion and beauty медіапростору: Тетяна Брик, Олімпія Вайтмусташ, Слава Чайка, Олена Філонова, Ліза Краснова, Ольга Литвинова, Марина Арістова, Анна Георгіївна, Анжеліка Симоненко, Кирило Савченко, Тетяна Карікова та інші.

Запрошені прослухали цікаву б'юті-лекцію від стилістки Яни Винниченко. Головною темою обговорення стали засоби для догляду в умовах динамічного світського життя, особливо після вживання алкоголю, а також з метою зняття втоми.

Після лекції гості поринули в атмосферу класичної вечірки під музичний сет DJ Dari White.

Олімпія Вайтмусташ і Яна Винниченко Фото: Пресс-служба

Яна Винниченко, Сергій Пастухов, Марія Краснобаєва та Dari White Фото: Пресс-служба

Таня Карікова та Яна Винниченко

Марина Арістова

Ксенія Виноградова

Сергій Пастухов

Анна Козир

Кирило Савченко

Аліна Харченко

Dari White

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