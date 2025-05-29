Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Знаменитості зібралися на б'юті-бранч у стилі студентської вечірки в Києві (фоторепортаж)

фоторепортаж, б'юті-ті індустрія, бранч
Учасниці б'юті-бранчу чудово і з користю провели час

Днями в готелі "Братислава" відбувся б'юті-захід, що зібрав ключових українських інфлюенсерів, нішевих блогерів і представників ЗМІ. Головним спікером на ньому виступила відома українська стилістка Яна Винниченко.

Related video

Фокус побував на події.

Захід пройшов в атмосфері безтурботності та з легкою ностальгією за студентськими роками, як у ті ж самі ранки після нічних підготовок до іспитів.

Серед гостей — яскраві представники fashion and beauty медіапростору: Тетяна Брик, Олімпія Вайтмусташ, Слава Чайка, Олена Філонова, Ліза Краснова, Ольга Литвинова, Марина Арістова, Анна Георгіївна, Анжеліка Симоненко, Кирило Савченко, Тетяна Карікова та інші.

Запрошені прослухали цікаву б'юті-лекцію від стилістки Яни Винниченко. Головною темою обговорення стали засоби для догляду в умовах динамічного світського життя, особливо після вживання алкоголю, а також з метою зняття втоми.

Після лекції гості поринули в атмосферу класичної вечірки під музичний сет DJ Dari White.

Олімпія Вайтмусташ і Яна Винниченко Fullscreen
Олімпія Вайтмусташ і Яна Винниченко
Фото: Пресс-служба
Яна Винниченко, Сергій Пастухов, Марія Краснобаєва, Dari White Fullscreen
Яна Винниченко, Сергій Пастухов, Марія Краснобаєва та Dari White
Фото: Пресс-служба
Таня Карікова та Яна Винниченко Fullscreen
Таня Карікова та Яна Винниченко
Марина Арістова Fullscreen
Марина Арістова
Ксенія Виноградова Fullscreen
Ксенія Виноградова
Сергій Пастухов Fullscreen
Сергій Пастухов
Анна Козир Fullscreen
Анна Козир
Кирило Савченко Fullscreen
Кирило Савченко
Аліна Харченко Fullscreen
Аліна Харченко
Dari White Fullscreen
Dari White

Раніше Фокус писав, що:

Ми також писали, як у Києві відбулася прем'єра другого сезону "Останні з нас".