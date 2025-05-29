Знаменитості зібралися на б'юті-бранч у стилі студентської вечірки в Києві (фоторепортаж)
Днями в готелі "Братислава" відбувся б'юті-захід, що зібрав ключових українських інфлюенсерів, нішевих блогерів і представників ЗМІ. Головним спікером на ньому виступила відома українська стилістка Яна Винниченко.
Фокус побував на події.
Захід пройшов в атмосфері безтурботності та з легкою ностальгією за студентськими роками, як у ті ж самі ранки після нічних підготовок до іспитів.
Серед гостей — яскраві представники fashion and beauty медіапростору: Тетяна Брик, Олімпія Вайтмусташ, Слава Чайка, Олена Філонова, Ліза Краснова, Ольга Литвинова, Марина Арістова, Анна Георгіївна, Анжеліка Симоненко, Кирило Савченко, Тетяна Карікова та інші.
Запрошені прослухали цікаву б'юті-лекцію від стилістки Яни Винниченко. Головною темою обговорення стали засоби для догляду в умовах динамічного світського життя, особливо після вживання алкоголю, а також з метою зняття втоми.
Після лекції гості поринули в атмосферу класичної вечірки під музичний сет DJ Dari White.
Раніше Фокус писав, що:
- У Києві відбувся зірковий коктейль української співачки Олі Цибульської з лекцією про моду від лектора багатьох культурно-просвітницьких проєктів Ігоря Кошиля.
- У палаці "Жовтневий" відгриміла 14-та щорічна музична премія YUNA 2025. Колишнє подружжя Камалія та Мохаммад Захур відвідали її разом.
Ми також писали, як у Києві відбулася прем'єра другого сезону "Останні з нас".