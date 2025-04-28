Камалія і Мохаммад Захур разом з'явилися на премії YUNA 2025 (фоторепортаж)

Днями в палаці "Жовтневий" відгриміла 14-та щорічна музична премія YUNA 2025. Ведучим вечора втретє виступив телеведучий Анатолій Анатоліч.

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Фокус побував на події.

Церемонію YUNA 2025 фортепіанним виступом року відкрив піаніст Євген Хмара.

Євген Хмара

Протягом вечора на сцені виступили номінанти MOLODI, "Крихітка", TVORCHI, Parfeniuk та Domiy, а також спеціальні гості – СКАЙ та KAMALIYA. Завершальним акордом вечора став потужний перформанс Артема Пивоварова.

Група MOLODI

Артем Пивоваров

Виконавці, гурти, пісні, кліпи, концертні шоу були обрані в 14 категоріях. Абсолютними переможцями церемонії стали гурт "Океан Ельзи" і MONATIK, які виграли по три статуетки. Спеціальна нагорода від оргкомітету "За внесок у музичну культуру України" дісталася гурту СКАЙ.

Група СКАЙ

Під час церемонії переможців оголошували відомі артисти, топ-менеджери музичної індустрії, теле- і радіоведучі, інфлюенсери: Джамала, Даша Квіткова, Марічка Падалко, Мохаммад Захур, Ганна Свиридова, Валерій Сасковець, Євгеній Соловець, Євгеній Фешак Єгоров, Андрій Моськів, Андреас Білоус, Нателла Чхартішвілі-Зацаринна, Марта Пилипчук.

Джамала

Марічка Падалко

Ілона Гвоздьова

Злата Огнєвіч

Ксенія Виноградова

Анна Малиновська

Pianoboy

Анжела Чигрин

Список переможців YUNA 2025:

Найкращий рок-гурт:

Океан Ельзи

Найкращий альбом:

Океан Ельзи — "Той день"

Найкращий дует/колаборація:

alyona alyona & Jerry Heil — Тереза & Марія

Найкращий відеокліп:

MONATIK — "А що?"

Найкращий менеджмент артиста:

Корпорація MONATIK

Найкращий виконавець:

Артем Пивоваров

Найкраща пісня для фільму:

MONATIK — "Старі фотографії" (OST "Я, Перемога і Берлін")

Найкраща поп-група:

АДАМ

Найкраще концертне шоу:Л

Океан Ельзи — серія концертів "Той день"

Найкраща пісня:

alyona alyona & Jerry Heil — Тереза & Марія

Найкращий хіп-хоп хіт:

Parfeniuk — "Врубай"

Найкраще виконання:

КОЛА

Відкриття року:

Домій

Раніше Фокус писав як у Києві пройшла прем'єра другого сезону "Останні з нас". Ми також розповідали, чим поділилася Камалія в ексклюзивному інтерв'ю.