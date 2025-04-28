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Камалія і Мохаммад Захур разом з'явилися на премії YUNA 2025 (фоторепортаж)

Мохаммад Захур і Камалія з доньками, YUNA 2025
Фото: Пресс-служба | Мохаммад Захур і Камалія з доньками

Днями в палаці "Жовтневий" відгриміла 14-та щорічна музична премія YUNA 2025. Ведучим вечора втретє виступив телеведучий Анатолій Анатоліч.

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Фокус побував на події.

Церемонію YUNA 2025 фортепіанним виступом року відкрив піаніст Євген Хмара.

Євген Хмара Fullscreen
Євген Хмара

Протягом вечора на сцені виступили номінанти MOLODI, "Крихітка", TVORCHI, Parfeniuk та Domiy, а також спеціальні гості – СКАЙ та KAMALIYA. Завершальним акордом вечора став потужний перформанс Артема Пивоварова.

Група MOLODI Fullscreen
Група MOLODI
Артем Пивоваров Fullscreen
Артем Пивоваров

Виконавці, гурти, пісні, кліпи, концертні шоу були обрані в 14 категоріях. Абсолютними переможцями церемонії стали гурт "Океан Ельзи" і MONATIK, які виграли по три статуетки. Спеціальна нагорода від оргкомітету "За внесок у музичну культуру України" дісталася гурту СКАЙ.

Група СКАЙ Fullscreen
Група СКАЙ

Під час церемонії переможців оголошували відомі артисти, топ-менеджери музичної індустрії, теле- і радіоведучі, інфлюенсери: Джамала, Даша Квіткова, Марічка Падалко, Мохаммад Захур, Ганна Свиридова, Валерій Сасковець, Євгеній Соловець, Євгеній Фешак Єгоров, Андрій Моськів, Андреас Білоус, Нателла Чхартішвілі-Зацаринна, Марта Пилипчук.

Джамала Fullscreen
Джамала
Марічка Падалко Fullscreen
Марічка Падалко
Ілона Гвоздьова Fullscreen
Ілона Гвоздьова
Злата Огнєвіч Fullscreen
Злата Огнєвіч
Ксенія Виноградова Fullscreen
Ксенія Виноградова
Анна Малиновська Fullscreen
Анна Малиновська
Pianoboy Fullscreen
Pianoboy
Анжела Чигрин Fullscreen
Анжела Чигрин

Список переможців YUNA 2025:

Найкращий рок-гурт:

Океан Ельзи

Найкращий альбом:

Океан Ельзи — "Той день"

Найкращий дует/колаборація:

alyona alyona & Jerry Heil — Тереза & Марія

Найкращий відеокліп:

MONATIK — "А що?"

Найкращий менеджмент артиста:

Корпорація MONATIK

Найкращий виконавець:

Артем Пивоваров

Найкраща пісня для фільму:

MONATIK — "Старі фотографії" (OST "Я, Перемога і Берлін")

Найкраща поп-група:

АДАМ

Найкраще концертне шоу:Л

Океан Ельзи — серія концертів "Той день"

Найкраща пісня:

alyona alyona & Jerry Heil — Тереза & Марія

Найкращий хіп-хоп хіт:

Parfeniuk — "Врубай"

Найкраще виконання:

КОЛА

Відкриття року:

Домій

Раніше Фокус писав як у Києві пройшла прем'єра другого сезону "Останні з нас". Ми також розповідали, чим поділилася Камалія в ексклюзивному інтерв'ю.