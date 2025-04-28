Камалия и Мохаммад Захур вместе появились на премии YUNA 2025 (фоторепортаж)
На днях во дворце "Жовтневый" отгремела 14-я ежегодная музыкальная премия YUNA 2025. Ведущим вечера в третий раз выступил телеведущий Анатолий Анатолич.
Фокус побывал на событии.
Церемонию YUNA 2025 фортепьянным выступлением года открыл пианист Евгений Хмара.
В течение вечера на сцене выступили номинанты MOLODI, "Крихітка", TVORCHI, Parfeniuk и Domiy, а также специальные гости – СКАЙ и KAMALIYA. Завершающим аккордом вечера стал мощный перформанс Артема Пивоварова.
Исполнители, группы, песни, клипы, концертные шоу были выбраны в 14 категориях. Абсолютными победителями церемонии стали группа "Океан Эльзы" и MONATIK, выигравшие по три статуэтки. Специальная награда от оргкомитета "За вклад в музыкальную культуру Украины" ушла группе СКАЙ.
Во время церемонии победителей объявляли известные артисты, топ-менеджеры музыкальной индустрии, теле- и радиоведущие, инфлюенсеры: Джамала, Даша Квиткова, Маричка Падалко, Мохаммад Захур, Анна Свиридова, Валерий Сасковец, Евгений Соловец, Евгений Фешак Егоров, Андрей Моськин, Андреас Билоус, Нателла Чхартишвили-Зацаринна, Марта Пилипчук.
Список победителей YUNA 2025:
Лучшая рок-группа:
Океан Эльзы
Лучший альбом:
Океан Эльзы – "Тот день"
Лучший дуэт/колаборация:
alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
Лучший видеоклип:
MONATIK — "А что?"
Лучший менеджмент артиста:
MONATIK Corporation
Лучший исполнитель:
Артем Пивоваров
Лучшая песня для фильма:
MONATIK — "Старые фотографии" (OST "Я, Победа и Берлин")
Лучшая поп-группа:
ADAM
Лучшее концертное шоу:Л
Океан Эльзы – серия концертов "Той день"
Лучшая песня:
alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
Лучший хип-хоп хит:
Parfeniuk — "Врубай"
Лучшее исполнение:
KOLA
Открытие года:
Domiy
Ранее Фокус писал как в Киеве прошла премьера второго сезона "Последние из нас". Мы также рассказывали, чем поделилась Камалия в эксклюзивном интервью.