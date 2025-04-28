Камалия и Мохаммад Захур вместе появились на премии YUNA 2025 (фоторепортаж)

На днях во дворце "Жовтневый" отгремела 14-я ежегодная музыкальная премия YUNA 2025. Ведущим вечера в третий раз выступил телеведущий Анатолий Анатолич.

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Фокус побывал на событии.

Церемонию YUNA 2025 фортепьянным выступлением года открыл пианист Евгений Хмара.

Евгений Хмара

В течение вечера на сцене выступили номинанты MOLODI, "Крихітка", TVORCHI, Parfeniuk и Domiy, а также специальные гости – СКАЙ и KAMALIYA. Завершающим аккордом вечера стал мощный перформанс Артема Пивоварова.

Группа MOLODI

Артем Пивоваров

Исполнители, группы, песни, клипы, концертные шоу были выбраны в 14 категориях. Абсолютными победителями церемонии стали группа "Океан Эльзы" и MONATIK, выигравшие по три статуэтки. Специальная награда от оргкомитета "За вклад в музыкальную культуру Украины" ушла группе СКАЙ.

Группа СКАЙ

Во время церемонии победителей объявляли известные артисты, топ-менеджеры музыкальной индустрии, теле- и радиоведущие, инфлюенсеры: Джамала, Даша Квиткова, Маричка Падалко, Мохаммад Захур, Анна Свиридова, Валерий Сасковец, Евгений Соловец, Евгений Фешак Егоров, Андрей Моськин, Андреас Билоус, Нателла Чхартишвили-Зацаринна, Марта Пилипчук.

Джамала

Маричка Падалко

Илона Гвоздева

Злата Огневич

Ксения Виноградова

Анна Малиновская

Pianoboy

Анжела Чигрин

Список победителей YUNA 2025:

Лучшая рок-группа:

Океан Эльзы

Лучший альбом:

Океан Эльзы – "Тот день"

Лучший дуэт/колаборация:

alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

Лучший видеоклип:

MONATIK — "А что?"

Лучший менеджмент артиста:

MONATIK Corporation

Лучший исполнитель:

Артем Пивоваров

Лучшая песня для фильма:

MONATIK — "Старые фотографии" (OST "Я, Победа и Берлин")

Лучшая поп-группа:

ADAM

Лучшее концертное шоу:Л

Океан Эльзы – серия концертов "Той день"

Лучшая песня:

alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

Лучший хип-хоп хит:

Parfeniuk — "Врубай"

Лучшее исполнение:

KOLA

Открытие года:

Domiy

Ранее Фокус писал как в Киеве прошла премьера второго сезона "Последние из нас". Мы также рассказывали, чем поделилась Камалия в эксклюзивном интервью.