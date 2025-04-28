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Стиль жизни

Камалия и Мохаммад Захур вместе появились на премии YUNA 2025 (фоторепортаж)

Мохаммад Захур и Камалия с дочерьми, YUNA 2025
Фото: Пресс-служба | Мохаммад Захур и Камалия с дочерьми

На днях во дворце "Жовтневый" отгремела 14-я ежегодная музыкальная премия YUNA 2025. Ведущим вечера в третий раз выступил телеведущий Анатолий Анатолич.

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Фокус побывал на событии.

Церемонию YUNA 2025 фортепьянным выступлением года открыл пианист Евгений Хмара.

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Евгений Хмара

В течение вечера на сцене выступили номинанты MOLODI, "Крихітка", TVORCHI, Parfeniuk и Domiy, а также специальные гости – СКАЙ и KAMALIYA. Завершающим аккордом вечера стал мощный перформанс Артема Пивоварова.

Группа MOLODI Fullscreen
Группа MOLODI
Артем Пивоваров Fullscreen
Артем Пивоваров

Исполнители, группы, песни, клипы, концертные шоу были выбраны в 14 категориях. Абсолютными победителями церемонии стали группа "Океан Эльзы" и MONATIK, выигравшие по три статуэтки. Специальная награда от оргкомитета "За вклад в музыкальную культуру Украины" ушла группе СКАЙ.

Группа СКАЙ Fullscreen
Группа СКАЙ

Во время церемонии победителей объявляли известные артисты, топ-менеджеры музыкальной индустрии, теле- и радиоведущие, инфлюенсеры: Джамала, Даша Квиткова, Маричка Падалко, Мохаммад Захур, Анна Свиридова, Валерий Сасковец, Евгений Соловец, Евгений Фешак Егоров, Андрей Моськин, Андреас Билоус, Нателла Чхартишвили-Зацаринна, Марта Пилипчук.

Джамала Fullscreen
Джамала
Маричка Падалко Fullscreen
Маричка Падалко
Илона Гвоздева Fullscreen
Илона Гвоздева
Злата Огневич Fullscreen
Злата Огневич
Ксения Виноградова Fullscreen
Ксения Виноградова
Анна Малиновская Fullscreen
Анна Малиновская
Pianoboy Fullscreen
Pianoboy
Анжела Чигрин Fullscreen
Анжела Чигрин

Список победителей YUNA 2025:

Лучшая рок-группа:

Океан Эльзы

Лучший альбом:

Океан Эльзы – "Тот день"

Лучший дуэт/колаборация:

alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

Лучший видеоклип:

MONATIK — "А что?"

Лучший менеджмент артиста:

MONATIK Corporation

Лучший исполнитель:

Артем Пивоваров

Лучшая песня для фильма:

MONATIK — "Старые фотографии" (OST "Я, Победа и Берлин")

Лучшая поп-группа:

ADAM

Лучшее концертное шоу:Л

Океан Эльзы – серия концертов "Той день"

Лучшая песня:

alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

Лучший хип-хоп хит:

Parfeniuk — "Врубай"

Лучшее исполнение:

KOLA

Открытие года:

Domiy

Ранее Фокус писал как в Киеве прошла премьера второго сезона "Последние из нас". Мы также рассказывали, чем поделилась Камалия в эксклюзивном интервью.