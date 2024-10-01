Камалия об отношениях с Залужным, конфликте с падчерицей и реальной причине развода с Захуром: интервью Фокусу

Заслуженная артистка Украины Камалия рассказала Фокусу, что привело к разводу с Захуром после 20 лет брака, каким был разговор с Валерием Залужным и почему он отказал ей идти на фронт, а также о дочерях, которые не хотят уезжать из Украины, несмотря на военные действия на родине.

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Певица Камалия впервые в эксклюзивном интервью Фокусу призналась, действительно ли ее развод с Захуром после 20 лет брака был фиктивным, какие у них отношения сегодня и почему она не нашла общий язык с дочерью мужа от первого брака. Также артистка рассказала об увлечениях дочерей и о чем мечтают девочки.

Вы более 30 лет на сцене. Расскажите о своей трансформации за это время. Сегодня вы артистка или больше общественный деятель?

Начиная свою карьеру, я была исключительно артисткой, но со временем к этому добавилась и общественная деятельность. Уже в конце 90-х годов я присоединялась к различным общественным организациям, поддерживала акции против ВИЧ/СПИДа и рака молочной железы, а также участвовала в мероприятиях в поддержку детей. Я активно участвовала в различных событиях, где требовалась поддержка артистов для сбора средств на благотворительность. Впоследствии, более 11 лет назад, я основала собственный благотворительный фонд, который изначально занимался помощью детям. Мы тесно сотрудничали с Охматдет, помогали, собирали средства, отправляли, закупали оборудование, полностью обновили реанимационное отделение и приобрели аппараты искусственной вентиляции легких. Также мы помогали детям с синдромом Дауна, поддерживая специальный дом-интернат. Было сделано очень много для помощи детям.

Когда началась война, мы расширили деятельность и начали помогать беженцам, переселенцам и Вооруженным силам Украины. Вся моя команда сразу после начала полномасштабного вторжения уже была в Польше и занималась загрузкой гуманитарной помощи для Украины. Я немедленно открыла еще два фонда в Польше и Германии с целью сбора средств и помощи украинцам-беженцам, переселенцам, ВСУ и детям.

Кроме того, я с дипломатической миссией и концертами посетила Пакистан, встречалась с руководством страны, чтобы убедить их поддержать Украину и оказать ей помощь, и нам с Захуром это удалось. Я также посещала лагеря для беженцев за рубежом, координировала с руководителями разных стран, выясняла потребности наших переселенцев в этих лагерях и работала над улучшением условий их пребывания.

Камалия о карьере Фото: Пресслужба

Я не могу сказать, что сегодня я больше артистка или общественный деятель. Я считаю себя одновременно и артисткой, и общественным деятелем.

Когда началась полномасштабная война и я была вынуждена в начале марта 2022 года уехать в Европу, моё имя и карьера стали для меня большой поддержкой. Благодаря тому, что меня знают в Европе, и благодаря трем платиновым дискам за англоязычные песни — "Butterflies", "Timeless", "Amelive" — я могла эффективно заниматься общественной деятельностью. Я организовывала мероприятия, концерты, благотворительные вечера и аукционы в разных странах и городах Европы, собирая средства для помощи нашим беженцам, переселенцам, ВСУ — это были миллионы гривен.

Например, в Бельгии за один вечер мне удалось собрать 7 миллионов гривен. Таким образом, моя популярность способствовала эффективной благотворительной деятельности. До войны в течение 10-11 лет я ежегодно проводила благотворительные вечера, где исполняла известные песни вместе с бэндом, каверы на разные тематики — песни из фильмов о Джеймсе Бонде, композиции Мадонны, собственный репертуар. Эти мероприятия я посвящала Дню Святого Николая. К нам приезжали не только состоятельные люди из Украины, которые помогали собирать средства для Охматдета на оборудование, но и мои друзья и друзья Захура из-за рубежа. Таким образом, моя артистическая карьера способствует моей общественной деятельности, и они взаимодополняют друг друга.

Камалия о разводе Фото: Пресслужба

20 лет брака, и тут вы публично признаетесь, что разводитесь? Почему так случилось? Что, по вашему мнению, разрушило ваш брак? И действительно ли это так? Или все же развод был фиктивным?

Я считаю, что на наш брак повлияли многочисленные обиды, которые повторялись неоднократно. Одной из больших ошибок Захура было то, что он привел нас под одну крышу со своими детьми от первого брака. Если с его сыном у меня сложились хорошие отношения, то его дочь с самого начала относилась ко мне ревностно и, даже не зная меня, не желала ни знакомиться, ни общаться.

Во время съемок в фильме для телеканала FOX — совместной работе британских и американских кинематографистов — я жила в отеле, поскольку в родительском доме Захура проживала его дочь. Она поставила условия, что он не должен появляться в этом доме со своей женой. Таким образом, я жила в отеле в течение года.

Когда началась война, я отказывалась ехать в тот дом из-за предыдущего опыта. Однако Захур настаивал. В начале полномасштабной войны всех иностранцев, британцев предупреждали о необходимости покинуть Украину. Он уехал с детьми, а я отказалась выезжать. Когда ситуация обострилась, как и многие украинцы, я проснулась под звуки взрывов и не хотела никуда ехать, тем более в тот дом. Однако дети начали звонить, плакать: "Мама, пожалуйста, приезжай, тебя там убьют", и у меня не было другого выбора, кроме как поехать в Лондон под одну крышу с его дочерью.

В доме было много людей: кроме семьи дочери, сын Захура, 16 беженцев, родственники, которые выехали из Украины. У нас с дочерью Захура начались конфликты. Она постоянно вмешивалась в нашу семью, создавала мне неприятности. Я рассказывала об этом Захуру, но он не хотел верить. После нескольких конфликтов Захур не желал обижать своих детей. Я же ожидала поддержки от него как от законного мужа и отца наших детей.

Когда произошел последний конфликт, ситуация дошла до того, что мы почти начали ссориться физически. В июне 2022 года я собрала вещи, заявила, что больше не вернусь сюда, и уехала обратно в Украину. Захур начал искать другое жилье, но в Британии это долгий процесс. Мои дети приехали в конце 2022 года в Украину на зимние каникулы и рассказали: "Мама, она сказала, что когда мы вернемся в Лондон, она нам подстрижет волосы". Я была шокирована тем, что без моего разрешения решают такие вещи в отношении моих детей. Когда я спросила Захура, почему принимаются такие решения без меня, он эмоционально ответил: "А что ты хочешь? Ты хочешь, чтобы я бросил свою дочь? Тогда я скорее расстанусь с тобой, чем брошу ее". Это была последняя капля, после которой я решила развестись.

Это окончательный развод, не фиктивный. Наш брак был заключен по шариату, и развод также произошел по шариату.

Камалия об отношениях с бывшим мужем: Камалия об отношениях с бывшим мужем Фото: Пресслужба

Поддерживаете ли сейчас отношения с Захуром?

Первый год после развода наши отношения были очень напряженными. Однако у нас есть общие дети, которым в сентябре исполнилось 11 лет, и для нас важно, чтобы они росли в здоровой среде. Поэтому мы навещаем друг друга. Захур приобрел квартиру в Лондоне недалеко от их школы, и девочки приезжают в Украину 4-5 раз в год, а я навещаю их. Бывало, что в прошлом году я не видела детей месяц, в другой раз — шесть недель, поскольку у меня здесь, в Украине, есть работа, команда, которую нужно поддерживать, общественная деятельность, карьера, планы. Я не могу останавливаться, нужно двигаться вперед. Также я профессиональная спортсменка в конном спорте, в частности в выездке, поэтому мне необходимо постоянно тренироваться и участвовать в соревнованиях.

Дочки живут там с отцом и няней, которая работает у нас уже восемь лет и которой я доверяю. Они ее любят. Каждый день утром и после школы мы общаемся, желаем друг другу "Доброе утро" и "Сладких снов". Они приезжают в наш дом, который мы с Захуром построили. Мы общаемся, у нас теплые дружеские отношения, поддерживаем друг друга. Все хорошо.

Камалия о восхищении дочерей Фото: Пресслужба

Вашим дочерям по 11 лет. Расскажите, чем они занимаются, увлекаются? Не хотят ли пойти по вашим творческим стопам?

Мои дочери занимаются конным спортом, вокалом, актерским мастерством, режиссурой, гимнастикой, танцами, изучают корейский язык. Они увлекаются K-pop музыкой, особенно группой Stray Kids. Сначала не хотели быть певицами или актрисами, но теперь мечтают создать свою группу, стать идолами. Когда они жили в Украине, посещали студию рисования, писали картины — у них это очень хорошо получалось. Занимались плаванием. В Лондоне они также занимаются конным спортом, но не так часто, как хотелось бы. Приезжая в Украину, они тренируются, имеют собственных лошадей, выступают и занимают первые места среди детей в Украине.

Мирабелла мечтала стать олимпийской чемпионкой по гимнастике, представлять Украину, но война разрушила эти планы. Она продолжает заниматься в Лондоне, но уровень тренировок не такой, как в Украине. Они посещают кружки при школе, занимаются выпечкой, учатся в школе режиссуры, актерского мастерства, монтажа, занимаются вокалом. Я немного учу их пению.

Раньше они не хотели, когда я предлагала, а сейчас сами просят: "Мама, давай петь", "Мама, поучи нас петь". Они мечтают вернуться в Украину, очень хотят учиться здесь. Также появились планы после школы поехать в Голливуд, стать актрисами, певицами. Мечтают построить, как я когда-то мечтала, свою конную школу. У них много мечтаний, хотят быть бизнес-леди также.

Рассказываете ли вы дочерям о событиях, которые происходят сегодня в Украине?

Им не нужно рассказывать, ведь они видят это собственными глазами, когда приезжают. Они сидели в подвале, прятались с нами во время обстрелов. Мы очень часто над своей крышей видим дроны, ракеты — их сбивают над нами. Они неоднократно видели эти "фейерверки". Поэтому называют агрессора так же, как и все дети. Они очень патриотичны. Для них всегда стресс, когда нужно возвращаться в Лондон после каникул — истерики, прячутся по комнатам, возможно, чтобы опоздать на поезд или самолет. Не хотят уезжать. Их не пугают ни взрывы, ни дроны, ни ракеты. Они очень любят свой дом, очень любят Украину.

Камалия о разговоре с Валерием Залужным Фото: Пресслужба

В одном из своих интервью вы рассказали, что Валерий Залужный отказал вам идти на фронт. Расскажите, что это был за разговор?

Да, я лично знакома с Валерием Залужным, неоднократно общалась с ним, была на приеме. Когда я решила, что хочу служить и даже пойти на фронт, чтобы не жить под одной крышей с дочкой Захура, меня пригласили на встречу к Залужному. Он посадил меня перед собой и сказал: "Ты понимаешь, если подпишешь контракт, ты не сможешь выезжать. А как же дети? Ты в первую очередь мать. Ты волонтер, много делаешь для ВСУ, для людей. Твоя миссия — дарить людям радость, помогать гуманитарно, быть мамой". Я задумалась и решила не подписывать контракт.

Камалия с Валерием Залужным Фото: Пресслужба

Как тесно вы общаетесь с "железным генералом" и поддерживаете ли связь сейчас?

Да, конечно, мы поддерживаем связь. Валерий Залужный также предоставлял для благотворительных аукционов вещи с его подписью.

Вы рассказали, что у вашего мужа Захура незаконно отобрали имущество. Скажите, что это за ситуация и разрешилась ли она на сегодняшний день?

Это был рейдерский захват. Вся необходимая информация по этому вопросу размещена на моем Facebook, начиная с 1 августа. Ситуация на сегодня не решена. Пока рано что-то говорить, я не готова ответить на этот вопрос. Всю информацию можно прочитать в моих постах, датированных с 1 августа, на моей странице в Facebook.

Камалия о лишении государственных наград Фото: Пресслужба

Вы обладательница звания "Заслуженная артистка Украины". Недавно Верховная Рада приняла решение лишить государственных наград артистов, которые поддерживали войну в Украине и стали на сторону захватчиков. Что думаете по поводу этого решения, кого бы вы в первую очередь лишили государственных наград?

Конечно, я поддерживаю это решение. Люди не заслуживают носить звание Заслуженных или Народных артистов Украины, если они живут в стране-агрессоре и поддерживают войну против Украины, политику страны-террориста. Почему они должны носить почетное звание украинских Заслуженных или Народных артистов? Кого в первую очередь? Например, Таисию Повалий, Ани Лорак, а также тех, кто получал звание в Украине, но поддерживает агрессию — например, Баскова, Киркорова. Всех артистов, которые поддерживают войну и агрессию. И взамен предоставить эти награды артистам, которые остались в Украине, помогают стране, поддерживают дух народа, ВСУ, кто выступает для военных, для детей, оставшихся без родителей, для переселенцев.

Я считаю, что все артисты, кто остался в Украине и продолжает работать, заслуживают почетное звание Заслуженного или Народного артиста или деятеля Украины.

Камалия Фото: Пресслужба

Вам, наверное, часто говорят комплименты относительно внешности. А были ли у вас пластические операции? Что бы хотели изменить в своей внешности сегодня?

Прежде всего, я бы хотела вернуть форму, в которой была до родов, похудеть. Насчет пластических операций, у меня случилась история, когда девочкам было два месяца. Мне нужно было быстро похудеть, но физические нагрузки были запрещены. Я приобрела в интернете костюм для похудения с какими-то металлическими элементами. Надела его и пошла гулять с коляской. Вдруг мне стало плохо: сердцебиение, потоотделение, жар. Вернувшись домой, я разделась и увидела, что вся покрыта крапивницей. Пошла в ванную, стало плохо, кружилась голова, шумело в ушах, трудно было дышать. Хотела прилечь на диван, но потеряла сознание и упала бровью и носом на острый угол дивана. Пришла в себя, когда все были вокруг меня, вызвали скорую. Меня забрали, зашивали рану над глазом, делали операцию на носу. Пришлось впоследствии делать пластическую операцию.

Пожалуй, я бы хотела вернуть свой нос, тот, что был раньше. У меня никогда не было мыслей делать пластические операции. Возможно, со временем что-то подкорректировать, но специально переделывать — нет. Хотела сделать грудь, но мне нельзя, поскольку четыре года назад я перенесла онкологическое заболевание молочных желез. В целом, я довольна своей внешностью. Внимания мужчин мне хватает, поклонников много. Комплименты говорят и мужчины, и женщины. Внимания мне достаточно. Так что все хорошо!

Напомним, ранее эксклюзивное интервью Фокусу дал экс-участник группы DZIDZIO, который рассказал о сольной карьере, отношениях с Хомой и отношении к Виннику.